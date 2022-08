El 7 de agosto, a las 5:52 de la tarde, a las pocas horas de que le impusieran la banda presidencial, Gustavo Petro anunció a quién había elegido para manejar el sector de las comunicaciones, que mueve un presupuesto de más de 2,5 billones de pesos.



“Mery Gutiérrez será la ministra TIC. Es especialista en nuevas tecnologías de la información. Tendrá la tarea de llevar la infraestructura tecnológica a donde no ha llegado antes”, escribió en sus redes.

Mery Gutiérrez será la Ministra TIC. Es especialista en nuevas tecnologías de la información. Tendrá la tarea de llevar la infraestructura tecnológica a donde no ha llegado antes. Trabajaremos para que todos los niños y jóvenes gocen del derecho al acceso a internet. — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 7, 2022

De ocho hojas de vida que el partido de ‘la U’ le entregó, el Presidente se inclinó por la abogada, especialista en gerencia, TIC y derecho contractual.

Los tres movimientos

Programar Televisión S.A., presentó una demanda de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Autoridad Nacional de Televisión ANTV. Foto: EL TIEMPO

Pero, con ese anuncio comenzó para Gutiérrez una semana en la que sus negocios, pleitos y pasado empezaron a ir en contravía de su posesión que, siete días después, aún es incierta.



El primer campanazo en torno a la designada –que algunos identifican como una ficha cercana a Hollman Morris, escudero del hoy mandatario– lo dio EL TIEMPO. A las 24 horas de que su nombre empezara a circular, este diario reveló que Gutiérrez era la accionista mayoritaria de Programar Televisión, compañía que tiene demandada a la cartera de las TIC.



En efecto, aspiran a una indemnización por cerca de 45.000 millones de pesos porque se declara “despojada del cincuenta por ciento de los espacios de televisión que venía explotando en el Canal Uno como miembro de la Unión Temporal Programar Televisión S.A. y RTI Televisión”. Aunque la demanda fue contra la Autoridad Nacional de Televisión, tras su liquidación, la heredó el Mintic.



Dilian Francisca Toro, líder de ‘la U’, le confirmó a EL TIEMPO que fue el senador Antonio Correa quien postuló a Gutiérrez y que, tras las revelaciones de EL TIEMPO, la llamaron para que explicara el tema.

Dilian Francisca Toro, presidenta del Partido de 'la U'. Foto: EL TIEMPO

Correa y Jattin

Zulema Jattin, exsenadora de ‘la U’ investigada por ‘parapolítica’. Foto: Cortesía Fiscalía / Archivo EL TIEMPO

Correa ha hecho alianzas políticas y públicas con el grupo de Zulema Jattin, exsenadora de ‘la U’ investigada por ‘parapolítica’, con quien Mery Gutiérrez trabajó en el Congreso. De hecho, ambas aparecen en una investigación de la Corte Suprema sobre presuntas irregularidades en obras de remodelación del Capitolio. La Corte, que absolvió por duda a Jattin, también mencionó dentro del caso a otra actual socia de Programar Televisión: Rosalba Jaimes Mora.



“Entrevisté a la doctora Gutiérrez y me pareció una profesional experta en comunicación y televisión. Cuando la llamé a preguntarle por el tema de la demanda que publicó EL TIEMPO, dijo que ya había renunciado a los derechos litigiosos y que ya no tenía inhabilidad”, explicó Toro.



Tras la denuncia de este diario sobre una posible inhabilidad, la propia Gutiérrez radicó un acta en la Cámara de Comercio en la que renunciaba como representante legal de la empresa.

A través de esta acta, la nueva Mintic solicitó la renuncia a cualquier derecho litigioso que se derive de la demanda en contra de la ANTV. Foto: EL TIEMPO

Al otro día, renunció a cualquier derecho litigioso del pleito contra la cartera que iba a asumir; y después renunció al 37 por ciento de las acciones.



Pero se quedó por fuera de la segunda tanda de ministros posesionados. El 12 de agosto, el presidente Petro posesionó a los ministros de Trabajo, Minas y Energía, Comercio, Vivienda, Transporte y Deporte. La Mintic no apareció en la foto bajo el argumento de que le faltaba el diploma de bachiller.

Este jueves, el presidente Gustavo Petro posesiono a nuevos ministros. La designada en Mintic no pudo estar. Foto: Archivo Particular

Segunda llamada



Este es el acta de junta directiva de Programar Televisión S.A. Foto: EL TIEMPO

Toro le dijo a este diario que, después del tema de la demanda, volvieron a llamar a Gutiérrez. Esta vez, porque el periodista Daniel Coronell habló de unas acciones de Programar que reclamó, en 2017, una excontratista de Coldeportes: Ruth Dary Forero.



Para ese momento, los clientes de Programar y sus socios empezaron a salir a flote (incluido Coldeportes), así como los interrogantes sobre presuntos impedimentos para manejar una cartera que tiene bajo su sombrilla a la Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC); los Servicios Postales Nacionales 472 y la Comisión de Regulación de Comunicaciones.



Gutiérrez –según Dilian Francisca Toro– aseguró que el pleito de las acciones no prosperó e incluso, sin que se lo preguntaran, aclaró que desde hacía un año no era pareja de Hollman Morris, aunque advirtió que es un tema de su vida personal y no profesional.

Esta es la participación accionaria de Mery Gutiérrez, la nueva Mintic, en Programar Televisión. Foto: EL TIEMPO

A pesar de ello, a ‘la U’ se le pidieron nuevas candidatas al cargo y el tema está en manos del presidente Petro. Las nuevas candidatas son Galé Mallol, Isabel de Ávila y Alexandra Falla.



EL TIEMPO ha llamado tanto a Gutiérrez como al apoderado de Programar para conocer sus versiones sobre la demanda, pero al cierre de esta edición no habían respondido. Tampoco el senador Correa.

UNIDAD INVESTIGATIVA

