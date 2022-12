De los quirófanos de las más importantes clínicas del país, el médico anestesiólogo cardiovascular Carlos Mahecha saltó al pabellón de extraditables de la cárcel de máxima seguridad de La Picota.



Mahecha, antiguo accionista de la Clínica del Country, fue capturado en su lujoso apartamento de Bogotá, en febrero de 2021, tres años después de que EL TIEMPO reveló en primicia que aparecía en una investigación sobre una estafa a más de 152 inversionistas de un proyecto inmobiliario conocido como Quarzo Boutique Hotel, en uno de los sectores exclusivos de Miami: Bal Harbour.

Un exsenador, exmagistrados, un notario, constructores y hasta un polémico ganadero del Casanare inyectaron cerca de 50 millones de dólares en el megaproyecto, cuyo promotor era Carlos Mahecha. Además de largos retrasos en la ejecución, el hotel se vendió sin su consentimiento al gigante Beach House, en 2017, lo que les dejó pérdidas millonarias.



Desde 2018, una corte del distrito sur de Florida pidió la captura, con fines de extradición, de Mahecha, y EL TIEMPO estableció en primicia que la Corte Suprema de Colombia acaba de emitir concepto favorable. Con 69 años encima y un párkinson en progreso, aceptó hablar de su caso y de lo que le espera en Estados Unidos.



Al médico de la élite bogotana se le señala de haber participado en un fraude para apropiarse de millones de dólares que se invirtieron en el proyecto. Foto: Policía Nacional

¿Cómo un médico reputado, miembro del jet set, termina pedido en extradición por Estados Unidos?

Yo he estado dedicado a mi medicina durante más o menos 40 años. He hecho especialidad en trasplantes cardiacos y renales. Los implementé en la Clínica del Country y después hicimos la clínica La Colina. Recibimos la Cruz de Boyacá como premio a esa labor durante mucho tiempo. Fui invitado a un negocio a Miami, desarrollado por una persona que era experta en el tema inmobiliario. Yo no soy experto en eso y pues accedí porque era un inversionista pasivo. En ese momento teníamos los recursos.

¿Quién lo invitó al proyecto, Juan Arcila?

El socio, que era un ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, experto en ese tema inmobiliario. Sí, señora, exactamente.

Juan Arcila fue sentenciado a 51 meses de prisión en una Corte del Distrito Sur de la Florida. Foto: Suministrada

Inversionistas del proyecto aseguran que ustedes empezaron a incumplir, que era una estafa, y que tuvieron que acudir a las autoridades en Estados Unidos...



Bueno, los incumplimientos son, digamos, un proceso más o menos normal en el negocio. Pero este siempre tuvo soporte financiero. Lo que yo más preguntaba todos los días, cuando hablaba con Juan Arcila, era que si el proyecto tenía el valor suficiente para respaldar lo que estamos recibiendo o lo que la gente invertía. Y, claro, siempre fue muy superior al valor de la inversión. Así se hizo en la primera fase, que fue muy exitosa, por eso nos metimos a hacer la segunda fase, de tres.

​

Si el proyecto tenía soporte financiero, ¿por qué terminó denunciado en Estados Unidos por estafa y tendrá que afrontar un juicio por fraude electrónico y concierto para delinquir?

Esa parte no sé de dónde sale. La gente dice eso cuando no es así. Yo era de los mayores inversionistas, los que más metimos capital, incluso arriesgando nuestro patrimonio. Desconocen el tema, siempre estuvimos asesorados por una firma de abogados y todo estuvo muy bien hecho. Ellos (inversionistas) lo que hacen, con un grupo de abogados en Estados Unidos, es instaurar una ley de quiebra, que en ese momento no procedía, porque ya estaba el proyecto al otro lado, en el sentido económico. Y ahí es que se le cede a Walter de Fortuna, una muy reconocida firma del sur de Florida.

Si todo marchaba bien, ¿ya les pagaron a todos los inversionistas o deben plata?

Yo no sé en qué estado esté en este momento. Pero lo que sí sé es que nosotros vendimos la participación que correspondía, generando una suma entre 28 y 38 millones de dólares que salían del momento de la venta del proyecto. Los mismos inversionistas hacen después una renegociación por menor valor con los abogados; teniendo los abogados una participación del 35 por ciento de esa negociación. Ellos venden por menor valor después.



Queríamos terminar el proyecto, pero los inversionistas no esperaron. Lo que hicimos fue venderle a Walter de Fortuna, que cumplía con todos los requisitos de experticia y apalancamiento. Estaba garantizado que el proyecto se iba a culminar, reservando un 45 por ciento de las utilidades, una vez se liquidara, para la sociedad Bal Harbour Quarzo. Los inversionistas estaban con un mínimo asegurado de entre 28 millones de dólares hasta 38 millones de dólares. Nosotros no entendemos cómo nos acusan de una estafa o cómo me acusan de una estafa siendo que era el mayor perjudicado. Quiero saber en qué momento dicen que yo hice eso.

Facebook Twitter Linkedin

Así luce el proyecto Bal Harbour Quarzo en la ciudad de Miami. Foto: Archivo particular.

Usted convive con capos y con personas acusadas de asesinatos. ¿Cómo son sus días en La Picota?

La experiencia ha sido espantosa, el cambio es impresionante. Jamás esperé estar en una situación de estas. Mi vida era absolutamente clara, transparente. Es muy duro. He tenido que relacionarme con todo tipo de personas y atenderlas porque aquí la salud es precaria. Creo que he atendido más de seis mil consultas y me tocó en la pandemia. Hace poco nos hicieron una prueba, llamémosle de degradación de las personas. A las personas de la tercera edad, como yo, nos pusieron a subir 8 pisos con unos 40 kilos a las espaldas.



¿Para una persona que perteneció a la élite bogotana, qué ha sido lo más duro de estar en La Picota?

Es no poder ser escuchado, porque jamás hemos tenido el foro donde poder demostrar la inocencia. Quiero ir a juicio, porque tengo todo claro, que actué honestamente. Jamás he tenido que coger un centavo de nadie. Fuimos los mayores perjudicados porque fuimos los que más invertimos plata en el proyecto en el que creíamos. En lo de la élite le contesto: queda uno defraudado con la élite, porque hoy en día no me ha visitado ni un solo amigo. Esas son las experiencias de la vida. Pero también tengo la cabeza para soportar ese tipo de cosas.

¿Es cierto que ha tenido que lidiar con una enfermedad?

Facebook Twitter Linkedin

Mahecha dice que en la cárcel La Picota presta sus servicios como médico y que por eso ha aprendido a convivir con todo tipo de reclusos. Foto: Suministrada

Sí. Ese es otro capítulo complejo. Desde hace ocho años tengo diagnóstico de párkinson. Aquí, con el estrés permanente, pues eso no es lo mejor para este tipo de enfermedad degenerativa e irreversible. Yo la entiendo, la manejo con ejercicio, yoga y medicamentos: tomo once diariamente.

¿Cómo asume la decisión de la Corte de dar un concepto favorable a su extradición?

Lo tomo como una persona a la que no han escuchado. De la noche a la mañana uno no se vuelve bandido. Tenemos todos los documentos para demostrar que hicimos las cosas como corresponde.

Lo tendrá que hacer ahora en Estados Unidos…



Pues sí. Donde sea, el sitio y el lugar lo hacemos, claro que sí.



¿No le teme a la extradición?

No. No le tengo miedo a lo que venga porque tengo las cosas claras. Duermo tranquilo.

El operativo de captura tuvo la participación de la Policía Nacional y la Dijin. Foto: Policía Nacional

¿Qué le dice a las personas que perdieron su capital?

Ellos fueron los que tomaron la decisión de vender porque íbamos ganando. Hoy en día el proyecto es un éxito, no como dicen que es un fracaso y que no era viable. Lo pueden ir a mirar. El desarrollo del proyecto no varió en nada, se hizo exactamente como estaba programado. Hoy el proyecto puede estar en un valor de 100 o 90 millones de dólares. Hubiéramos podido haber ganado.

¿Se ha vuelto a comunicar con su exsocio?

No. Hace mucho rato no me comunico con él.



Y, ¿qué les dice a esos amigos de la élite que antes se sentaban con usted en los clubes exclusivos?

Que las pruebas están ahí, que se van a mostrar en algún momento y van a ver que sigo siendo tan claro como siempre lo he sido en mi vida. Le he apostado a salir con la cara en alto de esto y vamos a demostrarlo donde sea.

