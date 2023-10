Medellín: piden indagar gabelas al contratista del programa bandera de Daniel Quintero

“Que cada niño y cada joven tenga un computador que le permita cerrar la brecha tecnológica que lo distancia de las oportunidades”.



Ese fue el mensaje con el que la administración de Medellín, en cabeza del hoy exalcalde Daniel Quintero, anunció en agosto de 2022 la entrega de más de 21.000 computadores a través de la llamada estrategia Computadores Futuro.

EL TIEMPO identificó tres avisos en los que se publicita la venta de los equipos que la alcaldía entregó a los estudiantes de instituciones públicas. Foto: Archivo particular

Lo más reciente que se conoció sobre ese tema data de agosto pasado, cuando se supo que algunos beneficiarios del llamado programa bandera del exalcalde Quintero, los estaban vendiendo a través de internet.



En ese momento, llamó la atención que los PC que se estaban ofreciendo no fueron los mismos que se pidieron inicialmente. Por eso, ahora las quejas se centran en el proceso licitatorio y en el mismo contrato.



EL TIEMPO conoció varias observaciones que uno de los proponentes hizo con respecto a la Selección Abreviada por Subasta Inversa.



Según documentos que están incluso en el Secop y que ahora se convirtieron en una queja ante la Fiscalía, el contrato debió ser finalizado en su totalidad en agosto de 2022, pero según denuncias fue ampliado hasta 2023.

¿Incumplimientos?

Esta fue la ampliación del contrato hasta diciembre de 2023. Foto: EL TIEMPO

En efecto, en septiembre de 2021 el contrato para “adquirir equipos de cómputo para el fortalecimiento de la transformación educativa y digital de la ciudad de Medellín” fue entregado a la firma Nueva Era Soluciones SAS, representada legalmente por Andrés Rey Méndez y matriculada en Bogotá.



Inicialmente, el contrato tenía una duración de siete meses; posteriormente, se firmó una adición de tres meses y 20 días, y luego otra de siete meses y una más de 19 meses y 20 días.



EL TIEMPO conoció un documento en el que se señala la adición presupuestal y prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023. La denuncia habla de una nueva prórroga, que, sin embargo, no aparece en el Secop.

Cerca de 65.000 estudiantes han sido priorizados en la entrega de equipos. Foto: Alcaldía de Medellín

Así mismo, se señala que el programa tenía un valor inicial de 80.000 millones de pesos, pero tras una adición del 42 por ciento, terminó con un valor que asciende los 118.365 millones de pesos.



Pero, sin duda, el mayor reparo se concentra en el cambio de la marca de los equipos que se requirieron inicialmente.

¿Cambio de condiciones?

Estos fueron algunos de los mensajes del representante legal de Nueva Era Soluciones para el cambio de equipos. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO revisó los documentos del contrato en los que se asegura que los equipos a suministrar debían tener unas condiciones específicas con las que los demás interesados en el contrato empezaron a participar en el proceso.



Según Secop, Nueva Era Soluciones SAS, luego de adjudicado el contrato, envío varias comunicaciones en las que pidió a la Alcaldía de Medellín que les recibieran otros modelos de computadores diferentes a los presentados inicialmente.



Una de las justificaciones de Nueva Era Soluciones SAS señalaba que había escasez en el mercado a raíz de la pandemia por covid-19.



Según las observaciones de uno de los oferentes, a esta última empresa no le solicitaron justificar el precio significativamente bajo, es decir, no le pidieron explicaciones del valor por equipo ofertado.

El entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero, explica las ventajas de aprender a programar. Foto: Sebastián Carvajal Bolívar / EL TIEMPO

Además, se advirtió que ni Nueva Era Soluciones ni ninguna otra empresa tenía cómo ajustarse a las especificaciones del contrato por el poco tiempo de plazo exigido y porque los computadores con las especificaciones técnicas solicitadas estaban fuera del mercado. Sin embargo, el contrato fue adjudicado.



En papeles consta que le permitieron a Nueva Era Soluciones entregar modelos de otras marcas y suministrar una marca adicional a la pactada.

Esta fue la adición presupuestal al contrato. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO contactó a Nueva Era Soluciones para conocer su postura frente a las denuncias, pero aseguraron que las preguntas fueran remitidas al área legal.



Este diario las envió hace 24 horas, pero ahora respondieron que debían ser remitidas por correo electrónico, proceso que ya se cumplió.



Uno de los interrogantes que se envió es si es cierto que no se ha cumplido con la entrega de la totalidad de los computadores solicitados.



La respuesta de la Alcaldía

Alcaldía de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín y Archivo EL TIEMPO

Desde la alcaldía de Medellín le aseguraron a EL TIEMPO que con base en lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el pliego de condiciones y con base en los principios de transparencia, imparcialidad y debido proceso en materia de contratación no se hace exigible en ningún proceso de selección determinada marca.



"Por tanto, es importante determinar que para el contrato en mención no se exigió a ningún oferente alguna marca de computador específica. Así las cosas el proceso de contratación obedeció a un estudio técnico con necesidades específicas que no requerían de marca alguna", aseguraron.



Con respecto a las ampliaciones del contrato, aseguraron: "Efectivamente, el contrato tiene un inicio del 11 de octubre de 2021 y cuenta con 5 ampliaciones desde la fecha. Dichas ampliaciones se suscribieron con el fin de cumplir con las necesidades de la comunidad estudiantil, es por tanto, que la Secretaría de Educación Distrital se vio en la necesidad de ampliar el contrato, en atención a que las metas formuladas en el Plan de Desarrollo 2020-2023, "Medellín Futuro" y en sus proyectos Estratégicos tales como el "Valle del Software".

Daniel Quintero hizo la entrega de computadores Chromebooks a estudiantes, y dijo que estos estaban hechos para resistir caídas. Foto: Jaiver Nieto/ El Tiempo

Según la alcaldía: "Con corte al 30 de septiembre de 2023 contamos con 10.446 equipos disponibles de los cuales 4.434 hacen parte de Presupuesto Participativo que fue priorizado por las comunidades, y serán entregados prontamente. El resto del proyecto Computadores Futuro se tiene presupuestado entregar el próximo mes de diciembre".



Y finalizaron diciendo: "La Secretaría de Educación del Distrito de Medellín, a la fecha no ha celebrado ningún otro contrato con dicha empresa (Nueva Era Soluciones), y desconoce de la existencia de otros contratos con las demás dependencias del Distrito".

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

