Los extraños movimientos en camioneta blindada del excapo asesinado en Medellín

Desde que regresó de purgar una condena en una cárcel de Florida, José Stiven Berrío Zorrilla, le aseguró a allegados que ya no tenía nada que ver con el ensamblaje y cargamentos de narcosumergibles vinculados a estructuras mafiosas del Valle que le valieron una condena de varios años de cárcel en Estados Unidos.



Con apenas 38 años de edad, aparecía como el único accionista de las empresas Cristorey Cycling y del Grupo Cristorey, creadas con un capital de 150 millones de pesos, incluso antes de que agentes de la DEA empezaran a investigarlo por su rol en el envío de varias toneladas de cocaína de alta pureza.

La Prado blindada

El excapo se movió en una camioneta Prado blindada. Foto:

Sin embargo, autoridades aseguran que Berrío Zorrilla estaba de nuevo en el visor de al menos una investigación que tomó mayor relevancia este miércoles 14 de febrero, luego de que varios sicarios lo persiguieron durante varios minutos desde Sabaneta hasta Envigado en un carro y una moto para acribillarlo.



EL TIEMPO investigó y estableció que los dos establecimientos comerciales ligados a Berrío Zorrilla están dedicados a una amplia gama de actividades.



Van desde el comercio de ropa y artículos deportivos, actividades de consultoría de gestión, comercio al por mayor de prendas de vestir hasta transporte de carga por carretera. La primera de ellas fue abierta en octubre de 2010 y tiene como sede Cali y la segunda, creada en junio de 2023, fue matriculada en Medellín.



Pero lo que había llamado la atención de las autoridades fue un desplazamiento que Berrío Zorrilla hizo el 19 de septiembre de 2023 desde Medellín hasta Cali en una camioneta Prado blindada modelo 2019, color blanca.

La multa y la versión del propietario

El excapo era conocido como el señor de los sermisumergibles. Foto: Armada de Colombia

El viaje duró cerca de 9 días y el extraditado terminó retenido por agentes de tránsito que le impusieron una multa.



Lo que llamó la atención de las autoridades es que la lujosa camioneta blindada que estaba usando el excapo estaba a la venta en un exclusivo concesionario de Medellín, por donde también se movía.



"Nos dimos cuenta de que el señor de los semisumergibles como le decían, se empezó a mover por Palmira, Cali, Bogotá y Medellín en diferentes carros que no le pertenecían", le aseguró a este diario un investigador.



EL TIEMPO ubicó al dueño de la Toyota blindada, quien se declaró sorprendido que el hombre al que multaron por manejar su camioneta de Medellín a Cali es el mismo que asesinaron en Envigado.

Una multa impuesta por un agente de Tránsito de Cali es una de las pistas del extraño movimiento del excapo de Medellín a Cali. Foto: X: @SectorMovilidad

"Esa camioneta está en Medellín, la entregué a un concecionario en septiembre del año pasado para la venta y me di cuenta de que la movieron porque me llegó una multa", aseguró el dueño de la camioneta, dueño de varios restaurantes en Cali en diálogo con este diario.



Y agregó: "El encargado de la venta del vehículo me dijo que se la había entregado a una persona interesada en compararla para una prueba de ruta que duró 9 días. Después de ese episodio le puse un GPS a la camioneta para que no la siguieran moviendo, yo no conozco a ningún señor Berrío Zorrilla"



La compañera sentimental de Berrío Zorrilla, que sobrevivió al ataque, y el episodio de la camioneta, son dos episodios clave que sigue los investigadores del crimen.



Autoridades aseguran que por sus antecedentes no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas. Otra de las pistas que se sigue es la propietaria del vehículo en el que se movilizaba el excapo.

Operación 'Bajo el Mar'

Berrío Zorrilla fue extraditado a Estados Unidos. Foto: Archivo / EL TIEMPO

EL TIEMPO conoció el expediente en contra de la víctima en el que se asegura que él y 22 personas más fueron acusados ​en 2011 ​por su presunta participación en una organización narcotraficante que construía y utilizaba submarinos totalmente sumergibles y semisumergibles para transportar cocaína desde Colombia hacia México y Centroamérica, con destino final a Estados Unidos



Además, para agentes federales, el grupo delincuencial del que hacía parte la víctima buscaba "llenar el vacío de poder dejado por la caída del Cartel del Norte Valle y la disolución de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)".



De hecho, investigadores ligan a Berrío Zorrilla con una estructura llamada ‘Los Mahecha’, liderada por un heredero de los excapos Miguel y Gilberto Rodríguez, que fue socio de narcos como Gonzalo Rodríguez Gacha.

