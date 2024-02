Estos son los dueños del helicóptero que cayó de exclusivo restaurante en Medellín

Sobre las 5 de la tarde del lunes 26 de febrero, un helicóptero Bell, modelo 206L-3, que despegaba desde un helipuerto de un exclusivo restaurante de la comuna Manrique de Medellín, cayó segundos después de haber iniciado el vuelo.



La aeronave de matrícula HK4810, con capacidad para 6 pasajeros, quedó suspendida desde una torre, ubicada a un costado del quinto piso del exclusivo restaurante.

Hangar M45 Azotea.

Según la Aerocivil, iban 6 personas al interior de la aeronave que fueron rescatadas por organismos de control.



Además, dirección técnica de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil anunció que ya investiga las causas del accidente.

Dueños y contratos

En el helicóptero iban seis personas.

EL TIEMPO investigó y estableció que la aeronave, pertenece a la empresa Sociedad Aeronáutica de Santander SAS, matriculada en Medellín en el año 2002.



En esta última firma aparece como único accionista la firma Hangar 29 SAS, representada legalmente por Gustavo Adolfo Otálvaro López y dedicada a servicios de transporte aéreo nacional de carga, transporte aéreo nacional de pasajeros y actividades de operadores turísticos.



De hecho, el helicóptero, que cayó la tarde del lunes de Medellín, era utilizado por el restaurante M45 Azotea, una de las rutas que ofrece la compañía para extranjeros y locales en Medellín.



Además del exclusivo restaurante, Hangar 29 SAS ofrece como destinos Guatapé, Santa Fe de Antioquia, la Hacienda Nápoles, hacienda la Divisa y dos restaurantes más en Retiro (Antioquia) y Llanogrande.

Sin embargo, además de aparecer en páginas de turismo. La Sociedad Aeronáutica de Santander SAS y Hangar 29 SAS, figuran en listadas de contratos que se han celebrado con entidades públicas.



En el caso de la Sociedad Aeronáutica de Santander, le figuran cerca 14 contratos. De hecho, le aparece uno vigente con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e innovación de Medellín por 70 millones de pesos, para la atención de emergencias y extinción de incendios forestales con sistema Bambi Bucket.



Pero también ha contratado con la Gobernación de Antioquia, Hidroituango, y Telemedellín.

En el rescate participaron 70 personas entre policías y rescatistas.

En el caso de Hangar 29, esta figura en contratos con entidades como: Secretaría de Salud de Cundinamarca, Gobernación de Boyacá y la Gobernación de Antioquia.



EL TIEMPO llamó a la Sociedad Aeronáutica de Santander, para preguntar por el accidente y desde ahí, Juliana Moreno, su directora comercial, aseguró que no podría dar información porque no tenía autorización.



Además, que la compañía iba a emitir un comunicado la mañana de este martes.



Este diario también llamó a Gustavo Adolfo Otálvaro López, pero al cierre de esta edición, no había respondido.

