Vestido con traje de charro. Así fue presentado ante un juez de control de garantías un hombre que fue capturado el pasado miércoles, 24 de mayo, en medio de un sepelio en el Cementerio Museo San Pedro, de Medellín, Antioquia.



En un video difundido por la Policía se observa al 'charro', de 65 años, cuando era conducido hacia la estación de Aranjuez, junto a dos personas más que fueron capturadas en el campo santo.

EL TIEMPO estableció que el capturado fue identificada como Jairo Antonio Loaiza Londoño, y que se encontraba en el sepelio de un hombre que había sido asesinado el sábado 20 de mayo, en medio de un aparente robo que se registró en el barrio Buenos Aires de la capital antioqueña.



El crimen ocurrió en un local de venta de licor donde se encontraban varias personas departiendo. Y, según la Policía, el muerto era un ladrón de la zona.

Las autoridades incautaron dos revólveres calibre 38 y dos pistolas calibre 9 mm. Foto: Policía Nacional

Con 200 dolientes y armas italianas

La Policía de Medellín dijo que, durante el sepelio, ciudadanos informaron sobre la presencia de algunas personas que llegaron al cementerio y pretendían abrir fuego en medio de la serenata de Loaiza y su grupo.



“Aproximadamente 200 personas estaban participando en la ceremonia religiosa; uno a uno fueron registrados hasta identificar y capturar en flagrancia a tres personas, dos hombres y una mujer por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego”, aseguraron voceros de la Policía.



EL TIEMPO estableció que, al momento de la captura, la Policía encontró dos armas de fuego, dos proveedores y un total de 32 balas. La primera pistola era una Beretta modelo 92F, de fabricación italiana, y la segunda, una CZ75D, producida en la República Checa. Además, uno de los proveedores tenía capacidad para 15 cartuchos y el otro, para 17.

Además de armas, en el sepelio se encontró munición. Foto: Policía Nacional

'Había sido contratado'

Una fuente judicial le dijo a EL TIEMPO que el mariachi capturado había sido contratado para que cantara en el sepelio. “Esa es una costumbre que se suele ver por acá”.



“Cuando llegó la Policía los que portaban las armas -al parecer con antecedentes-no vieron más donde esconderlas que en el estuche del parlante que tenía el mariachi. Lo amenazaron con que si no las guardaba, se las iba a ver con ellos”, dijo un testigo.

Pero el mariachi fue presentado ante el Juzgado octavo de Medellín, el pasado 25 de mayo, donde se celebraron las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, que no aceptó



Sin embargo, en el desarrollo de la diligencia la fiscal 33 local declinó la solicitud de medida de aseguramiento contra Loaiza Londoño, por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones y ordenó su la libertad.

'Yo solo sé cantar'

EL TIEMPO localizó al mariachi y este contó que llegó a la ceremonia luego de que varias personas contrataron un servicio a la compañía de la que hace parte: Mariachi Medellín Ranchero.



"Yo llegué a ese sepelio como a muchos que he ido a lo largo de mis 40 años de carrera. El grupo tocó y yo canté, después llegó la Policía. Uno suele ver esa situación en esos eventos religiosos", dijo el mariachi.

Agregó que al terminarse la serenata comenzó a recoger sus equipos y varios de los asistentes le ayudaron a organizar los cables.



"Cuando ya nos íbamos, la Policía, que se había quedado en las afueras del cementerio, me pidió una requisa y yo accedí sin problemas. Cuando revisaron el estuche del parlante encontraron las armas. Dije que no eran mías, que no sabía cómo habían llegado ahí, pero todo fue en vano, me llevaron detenido de inmediato", dijo.



Señaló que no le dio tiempo de nada. Solo lo subieron al mismo carro en el que había varios capturados: "Estuve tres días detenido. Yo no tengo antecedentes de ningún tipo".



Por su parte, Luis Fernando Ramírez Murillo, abogado de Loaiza Londoño, aseguró que su defendido en la actualidad está en libertad y puede continuar ejerciendo su actividad, aunque sigue vinculado a la investigación.



El gran interrogante ahora es la identidad del difunto, que convocó a 200 personas tras morir en un intento de robo, varias de ellas armadas.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

