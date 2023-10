Exclusivo: habla hombre al que señalan de sacarle arma a candidato Corredor en Medellín

El candidato a la alcaldía de Medellín Albert Corredor, del movimiento Medellín nos Une, ha dedicado varios trinos en sus redes a responsabilizar a seguidores de su contrincante Federico Gutiérrez del altercado que tuvo el pasado martes, al finalizar el partido Colombia- Ecuador.



Cuando se movilizaba en una camioneta de alta gama por El Poblado, escoltado por motos, un grupo de personas que lo había abucheado y lanzado improperios desató una batalla campal con sillas, botellas y otros elementos.

Los mensajes de Albert

El exalcalde de Medellín aparece como el más opcionado en las encuestas. Foto: Campaña Federico Gutiérrez

En videos que circulan en redes se ve a un hombre enfrentando a un grupo de personas con lo que han señalado es un arma de fuego.



"Yo creo @FicoGutierrez que es momento de bajarle los ánimos a los tuyos. Agredieron físicamente a nuestra candidata al concejo, amenazaron con dispararles y uno de nuestros muchachos amaneció en una clínica con su cara rota, sus dientes destrozados y su brazo cortado. ¿Qué más tenemos que aguantar?", escribió Corredor hace 24 horas y replicó un post en el que se revela la identidad del hombre que se ve en videos.



"#ATENTOS. Revelan identidad de sujeto que sacó arma de fuego en medio de una riña el día de ayer en el Mall del Este (Medellín). El sujeto, identificado como Daniel Zuluaga, recibía millonarios contratos en la administración de @FicoGutierrez y al parecer es familia del candidato".

'No soy familiar de Federico Gutiérrez'

Daniel Zuluaga explica qué fue lo que desenfundó en medio del altercado. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO ubicó a Daniel Zuluaga Cosme quien accedió a hablar por primera vez de lo sucedido y responder si es cierto que usó un arma en medio de la pelea, si es familiar de Federico Gutiérrez y si fue contratista en una de sus anteriores administraciones.



El candidato Albert Corredor el día del altercado. Foto: Archivo particular

¿Quién es usted?

"Abogado penalista, candidato a un magister en la materia. Y la persona cuya imagen están usando de manera descontextualizada, con fines claramente políticos y de manera sesgada".

¿Cuál es su nexo con Federico Gutiérrez y con su campaña? ¿Tuvo contratos durante su administración?

No soy familiar de Federico Gutiérrez, como están diciendo. A ese señor ni siquiera lo conozco. Participé hace algún tiempo en una convocatoria de la subsecretaría de bienes y me vinculé por un par de meses. Pero me retiré porque estaba litigando y los tiempos no me daban. No fue un contrato millonario, como dicen (cerca de 19 millones de pesos). Y, le repito. No tengo relación política con ese señor".

Fedrico Gutiérrez, Albert Corredor y Juan Carlos Upegui, aspirantes a la Alcaldía de Medellín Foto: EL TIEMPO

¿Cuál es su versión de lo que sucedió el martes?

"Ese día estaba viendo el partido con algunas personas. Vimos llegar una camioneta de alta gama (una Toyota Tundra), escoltada por unas motos de alto cilindraje, donde venía el señor Albert Corredor. Un grupo de personas lo empezó a rechiflar en el trascurso del partido. Al finalizar, su grupo se acercó a nosotros y la gente le empezó a decir 'ladrón' y otras cosas. Y él le lanzó un beso a un señor mayor en actitud desafiante y sarcástica".



"Luego, se dirigieron a los parqueaderos y salieron en la camioneta, se acercaron de nuevo al local donde estábamos nosotros y unas 30 personas lo rodearon. Yo sigo compartiendo con las personas que estaba y evidencio que le empiezan a gritar de nuevo, cuestionando su labor. En un momento se viene parte de esa gente y yo quedo en la mitad".

Pero dicen que usted sacó un arma de fuego...

Taser: elemento que tenía Daniel Zuluaga en el altercado. Foto: Archivo particular

"No es cierto. Cuando la gente se vino hacia nosotros la mesa se cayó y cayeron mis dos celulares. Yo me paré, saqué un dispositivo y les pido que se muevan. Eso quedó en los videos. Cuando recuperamos mis teléfonos, nos retiramos. Yo no participé en la trifulca. Le repito, están usando mi nombre e imagen con fines políticos y de manera sesgada sin escucharme".



"Al parecer, no es la primera vez que se registra uno de estos episodios con ese candidato a quien tampoco conozco. Están instrumentalizando a jóvenes de barrios populares".

En las imágenes se ve que usted desenfunda algo con una empuñadura...

No es un arma de fuego. es un dispositivo que realiza descargas eléctricas y lo uso para mi defensa. pero ese día no lo activé. Estoy dispuesto a entregar mi versión ante cualquier autoridad y hay otros videos que muestran lo que realmente pasó".



"No tengo antecedentes de ningún tipo. Quedé en medio de una situación política".

Entre las versiones sobre usted se señala que es abogado de mafiosos. ¿Es cierto?

"Desarrollo el ejercicio del litigio de personas señaladas de diferentes temas. Hay políticos, casos de bienes; represento a muchas personas. En una democracia todas las personas tienen derecho a una defensa digna".

