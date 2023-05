En los próximos días las Empesas Varias de Medellín (Emvarias) una de las filiales del grupo EMP, decidirá a quien le entrega un millonario proyecto por 251.000 millones de pesos, que tiene como objetivo dos pilotos para recolección de basura y el uso de camiones de cargue lateral.



El tema ha concentrado el interés porque la recolección de desechos en la capital de Antioquia se ha convertido en uno de sus problemas y porque en el sector dan por hecho que ya está cantado quien va a ser el ganador.

En efecto, desde hace una semana en medios circula el nombre de la empresa Themac Colombia S.A.S. como la virtual adjudicataria del jugoso contrato y, además del monto, hay reflectores sobre esa firma porque su fundador es un catalán cercano a Casa de Nariño.



La empresa fue constituida con 145 millones de pesos el 10 de marzo de 2017. En documentos en poder de este diario se señala que la constitución estuvo a cargo de un abogado colombiano que actúa en representación de accionistas internacionales.



Según documentos, los dueños de esa empresa son el catalán Manuel Grau Pujadas, la empresa Barcelona Export Group Colombia S.A.S. (en donde él también figura) y Texom Limited, domiciliada en Inglaterra.

Manuel Grau aparece en la junta directiva de Cisa Foto: EL TIEMPO

Grau es el mismo que acompañó a la primera dama, Verónica Alcocer, a su visita al Vaticano y también la estuvo en la comitiva de la visita de Estado a Venezuela, el 31 de enero pasado, en donde el español aparecía como asesor del despacho y posó en varias fotos oficiales.



EL TIEMPO también encontró su nombre en la junta directiva Cisa. En efecto, dos meses después de que el gobierno de Gustavo Petro le entregara la nacionalidad colombiana, Grau apareció en el quinto renglón de principales de esa entidad estatal.

A la izquierda, Manuel Grau; a la derecha, Eva Ferrer, en la cita de Verónica Alcocer con el papa Francisco. Foto: Vatican Media Handout. EFE

'No se ha adjudicado'

A la fecha, no se ha firmado ningún contrato. El monto del que hablan no sabemos de donde lo sacaron si aún no hay documento.

Ante las versiones de que la empresa de Grau se va a quedar con el jugoso contrato, EL TIEMPO se comunicó desde el pasado jueves con voceros de Emvarias que accedieron a entregar una versión oficial del tema, bajo la advertencia de que se trata de un proceso que goza de absoluta reserva.



"A la fecha, no se ha firmado ningún contrato. El monto del que hablan no sabemos de donde lo sacaron si aún no hay documento", aseguraron desde Emvarias.

Y agregaron que "se tiene que entender que, como todo proyecto, goza de reserva, por eso no podemos hablar de las otras empresas interesadas".



La categoría de miembro de junta de Cisa, como parte del sector privado, no inhabilita a la empresa de Grau para participar.



No obstante, competidores del sector preguntan si se trata, como se ha dicho en escenarios internacionales, de un asesor del despacho de la primera dama y si eso podría crear algún tipo de impedimento.

Capítulo español

Xavier Vendrell. Foto: Linkedln Xavier Vendrell

Grau Pujadas ya ha celebrado contratos con la empresa Interaseo, en Santa Marta.



En la sede de Barcelona Export Group, en España, aparece Xavier Vendrell.



Se trata otro catalán, quien fue miembro de las redes de apoyo de Bogotá Humana, de la alcaldía de Petro. Además, fue diputado del Parlamento de la comunidad autónoma de Cataluña, entre 1999 y 2010, y militó en el llamado grupo terrorista Terra Lliure.



Vendrell registra varios ingresos a Colombia. En redes se presenta como el CEO de Barcelona Export Group, “una consultoría dedicada a la internacionalización de empresas europeas, enfocada especialmente a América Latina, pero que también desarrolla proyectos en China, Pakistán y el Golfo Pérsico”.



El propio Vendrell señala que tienen una sede en Bogotá, cinco empresas filiales en Colombia y otras tres en proceso de constitución. En efecto, según dice, el proyecto más avanzado se llama Torre Barcelona, otro en Tunja y uno más en Santa Marta.

