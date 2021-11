Video: comando armado intentó asaltar con fusiles bodega de oro en Medellín

Un grupo de al menos 20 hombres, armados con fusiles, pistolas, chalecos antibalas, algunos con camuflados del Ejército y todos con pasamontañas, hicieron parte de un intento de robo la mañana de este jueves en Medellín (Antioquia).



En videos captados por ciudadanos quedó en evidencia de que se trató de un golpe ejecutado por hombres entrenados cuyas identidades se están verificando.



(Lo invitamos a leer: Los negocios del Chino que llevaba tulas llenas de plata cuando lo mataron)



Los hechos ocurrieron en la avenida Las Vegas, a la altura del de Monterrey, en el barrio Manila, una zona muy reconocida de la ciudad y clave para la conexión de la capital de Antioquia.

Momento de la balacera en la que encapuchados roban una bodega de oro en la mañana de este jueves Medellín. pic.twitter.com/0ZU4SkoQbl — David Calle (@davidcalle1) November 4, 2021

Algunas de las armas que se logran identificar son un AKSA K9 traumático, mini uzi, fusiles con silenciador y mira telescópica, entre ellos un AR15, escopetas y subametralladoras. FACEBOOK

TWITTER

El objetivo era una bodega de oro. El dispositivo criminal incluyó un anillo de vigilancia integrado por tres hombres, que estaban atentos a la presencia de la Policía, y un plan de escape en motos.



Algunas de las armas que se logran identificar son un AKSA K9 traumático, mini uzi, fusiles con silenciador y mira telescópica, entre ellos un AR15, escopetas y subametralladoras.



(Le puede interesar: Asesinan en el barrio Pablo VI, de Bogotá, al excapo Luis Caicedo)



Expertos consultados por EL TIEMPO señalan que esta parece ser una operación que integró a experimentados delincuentes con un grupo numeroso de principiantes. En los hechos dos uniformados resultaron heridos.

⚠️ Un grupo de al menos 20 hombres, armados con fusiles, pistolas, chalecos antibalas, algunos con camuflados del Ejército y todos con pasamontañas, hicieron parte de un intento de robo la mañana de este jueves en Medellín ► https://t.co/pGwq6Zo1Qx



Vía @Uinvestigativa pic.twitter.com/mvuGJCsLLu — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 4, 2021

Facebook Twitter Linkedin

La Policía reaccionó y capturó a varios de los encapuchados y a un hombre que se hizo pasar por agente de tránsito. Foto: EL TIEMPO

Facebook Twitter Linkedin

Este es el falso agente de tránsito. Foto: EL TIEMPO

“Uno de los del fusil tiene buen entrenamiento en armas”, dijo Andrés Preciado, experto en seguridad ciudadana de la Eafit.



No obstante, agregó que de lo que se puede observar de las imágenes que circulan por redes sociales, es que no hubo una buena operatividad por parte del grupo de delincuentes, lo que terminó por generar que capturaran a varios de los implicados, entre ellos una persona que estaba vestido como agente de tránsito.



(Sobre el tema: El poderoso cartel de la mafia que se armó desde cárceles de EE. UU.)



“Son como muy poco operativos porque de entrada tienen un carro, el negro, y eso es pura avenida las Vegas, error grave por el taco que siempre tiene. No aseguran área, se asustan. El plan de escape está medianamente bien montado con motos pero los conductores dejan tirado al equipo. No parecen los más expertos y con ese armamento en expertos es para que tuviéramos muchas bajas”, señaló Preciado.

Facebook Twitter Linkedin

La policía reaccionó y capturó a varios de los encapuchados y a un hombre que se hizo pasar por agente de tránsito. Foto: EL TIEMPO

“Se creyeron que iban a hacer aquí la ‘Casa de papel''

Facebook Twitter Linkedin

La Policía reaccionó y capturó a varios de los encapuchados. Foto: EL TIEMPO

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo que este golpe se preparó durante varios meses, y que de haber ocurrido, hubiera sido el más cuantioso en muchos años en la ciudad.



Sin embargo, en la rápida reacción de la Policía Metropolitana se logró frustrar el asalto y capturar, hasta el momento, 11 personas.



(Además: Bogotá en alerta por reclutamiento de extranjeros para el hampa local)



Uno de los detenidos está siendo intervenido quirúrgicamente ya que resultó gravemente herido en medio del tiroteo.



“Se creyeron que iban a hacer aquí la ‘Casa de papel’ y se encontraron a la mejor Policía de Colombia, la Metropolitana de Medellín. Por el intento de robo hay ya 11 capturas, tres ocurrieron en este lugar”, precisó el mandatario.



Por último, anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita dar con los implicados en este intento de hurto, o de otros que han ocurrido en la capital antioqueña.

El lunes 26 de julio pasado se hurtaron de una compraventa 12 kilos de oro, avaluados en 2.000 millones de pesos y 400 millones en efectivo. El hecho ocurrió en el edificio Fórum, ubicado también en el barrio El Poblado.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)





El 16 de diciembre de 2020 también hubo un robo con estas características. Ese día, vestidos como supuestos policías, y con una falsa orden de captura en mano, delincuentes ingresaron a una compraventa de oro en el Centro de Medellín y se llevaron 190 millones de pesos y 700 gramos de oro.

EL TIEMPO logró establecer que la Policía de Medellín inmovilizó dos volquetas y neutralizó seis motocicletas, algunas que fueron abandonadas, y otras en las que huían los criminales. Se incautaron cuatro fusiles, dos uzi, seis pistolas, tres revólveres y munición.



(Le puede interesar: Estas son las zonas más golpeadas por el hampa en Bogotá )



Una de las primeras hipótesis que valoran las autoridades sobre este hecho es que le hurtaron al vigilante del lugar una escopeta y dos chalecos antibalas. Sin embargo, no alcanzaron a hurtar oro o dinero de la empresa. Lo que sí generaron fue daños por más de 100 millones de pesos en medio del tiroteo.



También indagan si detrás de este robo frustrado está la bacrim ‘Combo Castilla’.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET