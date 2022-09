Un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia, conocido en primicia por EL TIEMPO, acaba de declarar solidariamente responsable por los perjuicios materiales y morales ocasionados con la caída de la edificación Space, al municipio de Medellín.



La decisión también cobija a Lérida Constructora de Obras S.A., a Carlos Ruiz Arango, y Pablo Villegas Mesa, Álvaro Villegas Moreno, Juan José Restrepo y Emilio Restrepo Posada. Así las cosas, deben pagar solidariamente más de 55.000 millones de pesos. La sentencia está fechada el 14 de septiembre y tiene un salvamento de voto.

Este es el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia. Foto: EL TIEMPO

Según el texto del fallo, en manos de EL TIEMPO, al municipio de Medellín le corresponde pagar el 25 por ciento del total de las indemnizaciones a las víctimas del desplome, ocurrido el 13 de octubre de 2013.



"Se dividirá la condena estableciendo que, de acuerdo con la participación en los hechos, corresponde al municipio de Medellín asumir el veinticinco por ciento (25%) de los perjuicios aquí reconocidos y a Lérida Constructora de Obras S.A. y a los señores Carlos Alberto Ruiz Arango, Álvaro Villegas Moreno, Pablo Villegas Mesa, Emilio Restrepo Posada y Juan José Restrepo Posada, corresponderá asumir el otro setenta y cinco por ciento (75%) de los perjuicios", se lee en la sentencia.

El fallo declaró solidariamente responsable al municipio de Medellín. Foto: EL TIEMPO

En el fallo se confirmó la sentencia respecto Ruiz Arango y a las sociedades Lérida Construcciones y Ginela S.A.S. Y se declaró la "corresponsabilidad del municipio de Medellín y de los otros mencionados, por los daños ocasionados y se les condenará de manera solidaria a indemnizar los perjuicios".



El monto a pagar por parte de Medellín, según fuentes judiciales, ronda los 30.000 millones de pesos.

¿Por qué vincularon a Medellín?

El edificio residencial tenía 24 pisos y estaba ubicado en el exclusivo sector de El Poblado de Medellín. Foto: Johan López. Archivo EL TIEMPO

Según la sentencia en poder de este diario, "el municipio de Medellín omitió la vigilancia y control sobre las actuaciones desplegadas por el Curador Urbano".



Además, no adoptó las medidas policivas necesarias para lograr que el constructor garantizara la estabilidad de la obra y tampoco ejerció las medidas de verificación y control frente a las amenazas de ruina que se presentaron el día 11 de octubre de 2013 al permitir el ingreso de diferentes personas al conjunto lo que a la postre causó la muerte de varias de ellas y lesiones graves a otras", se lee en el documento.



En el documento también se lee que "el Departamento de Planeación del municipio de Medellín debía tener copias de las licencias de construcción y de ellas hacían parte los planos estructurales. Debió entonces, gestionar una evaluación de la situación por personal calificado, con base en los diseños; con lo cual hubiera podido detectar los errores en ellos y, que como ya se ha establecido, no cumplían con las normas de sismorresistencia y tomar las medidas pertinentes".



Y concluye que "el municipio de Medellín tuvo la posibilidad y debió conocer los errores en los diseños y en la construcción, que llevaron al desastre al edificio SPACE. Pudo haber evitado el colapso y no lo hizo, lo cual lo hace responsable de los daños causados con tal suceso (...) de haber sido otra la conducta asumida por la autoridad administrativa en el ejercicio de sus funciones, no se hubieran desencadenado los hechos tal como ocurrieron".

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

