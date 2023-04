Hace seis horas y en medio de rumores, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Maurico Lizcano le celebró el cumpleaños a Petro vía Twitter y habló con medios de comunicación, donde aseguró que no sabe nada de su salida del gobierno.



Sin embargo, ya empezaron a sonar dos nombres.

El presidente Gustavo Petro y el director del Dapre, Mauricio Lizcano. Foto: Cortesía Presidencia de la República

Una de las personas que más opciones tendría para llegar al Dapre tiene una cercana relación con el Presidente y fue uno de los primeros miembros del partido Alianza Verde en anunciar su respaldo a la candidatura de Petro, en abril de 2022.



Se trata del copresidente de dicho partido, Carlos Ramón González, quien también militó en el M-19 durante la década de los ochenta hasta la desmovilización del grupo en 1990.



González ha sido un aliado estratégico del actual gobierno para lograr el apoyo hacia la agenda legislativa que busca adelantar. Respecto a la elección del actual presidente, el político expresó en medios que celebraba la victoria como propia.

Petro y Carlos Ramón González Foto: Twitter: @PartidoVerdeCoL

Y en diciembre de 2022, el posible reemplazo de Lizcano manifestó que el partido que preside acompañaría los proyectos de Petro en el Congreso.



Sin embargo, la trayectoria política de González no ha escapado de líos juridicos. En el 2000 fue condenado por falsedad en documento privado y peculado por apropiación, pero el Tribunal de Bucaramanga tumbó la decisión tomada respecto al segundo delito.

Augusto Rodríguez, director de la UNP. Foto: Kevin Díaz. Citytv / UNP

Otro escudero de Petro

El segundo candidato que suena con fuerza para reemplazar a Lizcano es el actual director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, quien también militó en el M19 y trabaja con el Presidente desde hace 26 años.



Rodríguez es considerado uno de los escuderos más leales al actual presidente y quien desde su llegada a la UNP lanzó una cruzada anticorrupción al interior de la entidad, de la que han hecho parte grandes movimientos de drogas en vehículos blindados.



El actual director de la UNP es Ingeniero Químico de la Universidad Nacional, ha trabajado con Petro desde 1997 en la campaña para llegar a la Alcaldía de Bogotá y desde entonces no se han separado.

En Casa de Nariño hay molestías por decisiones que ha tomado Lizcano. Foto: iStock

¿Qué dice Lizcano?

En Casa de Nariño, le dijeron a EL TIEMPO que en torno a Lizcano había molestias por decisiones que tomó como la de ordenar que dos personas no podían tener dos contratos de prestación de servicios con el Estado.



La decisión se dio con el propósito de optimizar los recursos destinados a la contratación estatal y promover la formalización del empleo público.



Además, Lizcano ha manifestado, en las últimas horas, a varios medios que no tiene información al respecto y no ha hablado con Petro sobre el tema.



