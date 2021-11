Exclusivo: habla hermano de Mauricio Leal, el peluquero de famosos muerto

Nueve días después de encontrar los cuerpos sin vida de su hermano, Mauricio Leal, y su madre, Marleny Hernández, en la casa en la que vivía con ellos en la vía a La Calera, Jhoiner Leal habla por primera vez sobre la doble muerte que sacudió a un círculo de la élite nacional el pasado lunes 22 de noviembre.



En diálogo exclusivo con EL TIEMPO en vivo, dio detalles inéditos de lo ocurrido ese día a las 2:40 de la tarde, cuando regresó a la lujosa casona en kilómetro 6 de la vía la Calera.

Mauricio Leal y su madre Foto: Archivo particular

Esta es la carta que se encontró al lado de los dos cuerpos. Foto: Archivo Particular

También contó qué fue lo último que le dijeron su mamá y su hermano, y sobre la supuesta carta suicida que apareció junto a los cadáveres.



“Los amo, perdónenme, no aguanto más. A mis sobrinos y hermano dejo todo, con todo mi amor; perdóname, mamá, 11.24”, decía.



El hermano del estilista, ambos de Cartago (Valle), dijo si esa era o no la letra de Mauricio leal.



Johnier, profesional de la belleza igual que su hermano menor, accedió a hablar además de la enfermedad que padecía el llamado ‘Niño genio’ de los famosos, que pasó 15 años medicado, y de los proyectos conjuntos que tenían.



Incluso, accedió a describir el tipo de dolores que sentía y el hecho de que los médicos no habían podido establecer el origen.



En la entrevista, que usted puede ver en video, también respondió si es cierto que uno de los cadáveres tenía incrustado un cuchillo. Además, de los proyectos conjuntos que tenía con su hermano.

Jhoiner Leal, hermano mayor de Mauricio Leal, ya rindió entrevista ante la Fiscalía en calidad de testigo. Foto: Unidad Investigativa

También le confirmó a este diario que ya rindió declaración a la Fiscalía en calidad de testigo, al igual que otros miembros del entorno del estilista, como algunos de sus trabajadores más cercanos y su conductor personal, quien también estuvo el día de los hechos.



Además, dijo que es falso que hubiera entrado por una ventana y que los sucesos se hubieran registrado después de las 4 de la tarde.



También rechazó que elementos probatorios se hubieran filtrado y que medios diferentes a EL TIEMPO intentaran vincularlo con un hecho que tiene consternada a su familia, a los empleados de la peluquería y al legado de Mauricio Leal.

¿Qué se sabe?

Leal y su madre eran los directivos de la próspera peluquería. Foto: Archivo Particular

Tal y como lo reveló EL TIEMPO este fin de semana, Médicos forenses e investigadores del CTI de la Fiscalía intentan establecer si la escena encontrada en una de las habitaciones de la casa de Mauricio Leal fue un doble homicidio o el suicidio simultáneo de los Leal Hernández.



Hay dos pistas clave para establecer qué fue lo que realmente pasó con el modesto peluquero de Cartago, Valle, que se convirtió en uno de los favoritos de actores, reinas, modelos, cantantes y miembros de la llamada élite local.



Antes del sepelio, investigadores llegaron a su reputada peluquería, ubicada en la calle 81 con carrera 12, norte de Bogotá, para entrevistar a las personas que tuvieron contacto reciente con las víctimas.

Érika Sanguinetti, abogada de Jhoiner Leal, hace parte del equipo jurídico a cargo de los procesos legales de la doble muerte y de la empresa de Mauricio. Foto: EL TIEMPO

Érika Sanguinetti, abogada que hace parte del equipo jurídico de Jhonier, y que era la apoderada en asuntos comerciales de Mauricio, dijo que por ahora no tienen pensado tomar acciones por la filtración de material probatorio a los medios.



Además, que seguirá al tanto de los procesos legales y de la empresa como de la doble muerte.



El primero de diciembre se abrirán de nuevo las puertas de la peluquería de Mauricio, en el norte de Bogotá, que permaneció cerrada desde el día de los hechos.

