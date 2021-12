A la investigación penal por la muerte de Mauricio Leal y de su madre Marleny Hernández, se acaba de unir un nuevo episodio que preocupa a varios de sus allegados. El cierre público de su peluquería y la apertura de un nuevo local (hace apenas cuatro días) al que migraron varias de sus mejores fichas.



Algunos de los empleados del reputado local Mauricio Leal Peluquería, le estaban apostando a continuar con su legado, como lo viene pidiendo su hermano Jhoiner. Sin embargo, en medio del luto y de la visita de investigadores del CTI, se conoció un hecho que está complicando la continuidad del negocio.

"La mayoría de los trabajadores se habían comprometido a seguir adelante con la empresa y tenían la esperanza de que se pagara la nómina el 30 de noviembre, a más tardar el 1 de diciembre, pero el código de pago para desembolsar los sueldos parece que está encerrado en la casa de Mauricio que está sellada", le dijo a EL TIEMPO un allegado.



Se refiere a la casona ubicada en el kilómetro 6 de la vía a La Calera donde se encontraron los dos cuerpos con heridas de arma blanca, que por orden del CTI de la Fiscalía permanece sellada.



Leal y su madre eran los directivos de la próspera peluquería. Foto: Archivo Particular

La inauguración

Gabriel Murillo y Mauricio Leal. Foto: Tomado de la cuenta de Instagram: gabrielmurillo12

El no pago de sueldos llevó a algunos de los empleados a retirarse temporalmente y a otros a aceptar un nuevo reto,

a pocas cuadras de Mauricio Leal Peluquería. Allí, cerca al parque de la 93, abrió sus puertas el pasado jueves Valentehairart.



La cabeza del nuevo emprendimiento es Gabriel Murillo, a quien el propio Mauricio Leal presentaba como parte de su 'familia empresarial' "experto en el área de color y de darle efectos de luz en el cabello".



Para algunos clientes se trata de una buena noticia en medio de la tragedia que envuelve a los Leal Hernández y a su empresa principal, que pasa por momentos difíciles. Sin embargo, otros están hablando de supuesta "competencia desleal", "desviación de clientes" e incluso de una probable "violación a la confidencialidad".



No obstante, este diario estableció que la nueva peluquería es un proyecto que se venía cocinando desde hace varios meses. Sin embargo, hay versiones que indican que en el seno de la peluquería había un "malestar" por la forma en la que se estaba llevando a cabo esta iniciativa, liderada por extrabajadores de Mauricio.



EL TIEMPO intentó conocer la versión de Gabriel Murillo, pero al cierre de esta edición no ha podido comunicarse con él.



