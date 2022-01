La Fiscalía General de la Nación está lista a destapar la evidencia con la que va a respaldar la acusación en contra de Jhonier Leal Hernández por el crimen de su hermano Mauricio Leal y su mamá, Marleny Hernández.



(Lo invitamos a leer: El video y el acta con los que Jhonier Leal intenta tumbar su captura)



Entre las pruebas hay decenas de interceptaciones telefónicas a allegados al llamado niño genio de la peluquería colombiana. Una de ellas a José Jair Ruiz, el conductor de confianza de Mauricio Leal y la persona que junto a Jhonier encontró los cadáveres en la lujosa casona de La Calera.

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la audiencia de imputación de cargos que se adelanta en contra de Jhonier Leal, por el asesinato de su madre y su hermano, Mauricio Leal Foto: EL TIEMPO

En la conversación que escucharon investigadores de la Fiscalía, Ruiz le manifestó a su abogado que el día de los hechos acompañó a Jhonier hasta la vivienda. Sin embargo, que él ingresó solo mientras que el hoy capturado esperaba en la camioneta.



“Abrí y entré hasta el comedor y no escuché sonido en la casa y me devolví a la puerta de entrada”, dijo el conductor, quien después explicó que buscó a Jhonier para contarle que todo estaba en completo en silencio.



(Además: Los movimientos bancarios que hizo Jhonier tras el crimen de Mauricio Leal)



La conversación continuó y Ruiz le advirtió a su abogado que hay un plan para inculparlo del doble crimen. De hecho, expresó que Jhonier lo quería “encochinar”. En otro audio, Karen Ruiz, la hija del conductor y directora de Marketing de la peluquería de Mauricio, dijo que, al parecer por lealtad, su padre estaba protegiendo al también peluquero.



Además, añadió que la supuesta carta suicida que apareció en la escena del crimen, no había sido hecha por Mauricio porque estaba bien escrita y el estilista de los famosos no tenía una buena ortografía.

‘Es una porquería humana’

Ese man fue, él quería embalarlo. Es un hp, una porquería humana, a la mamá y al hermano que tanto le ayudó.

Abogado Jair Ruiz. FACEBOOK

TWITTER

En las horas de grabaciones que han analizado los investigadores se escucha de voz del abogado del conductor Ruiz una seria acusación. “Ese man fue, él quería embalarlo. Es un hp, una porquería humana, a la mamá y al hermano que tanto le ayudó. Con la condena que le van a meter no le hacen falta más demandas”, dijo el abogado.



Estos archivos de audio, además de videos y otros elementos recaudados por la Fiscalía, hacen parte del arsenal de evidencias con el que el ente acusador espera sustentar la acusación en contra de Jhonier y pedirle a un juez que lo envíe a una cárcel mientras avanza el proceso en su contra.



(Le puede interesar: Con sevicia, Jhonier habría matado a su hermano Mauricio Leal y a su mamá)



Con estas y otras evidencias, a esta hora avanza la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Jhonier (quien en documentos oficiales aparece como Yhonier Leal).

(Consulte acá todos los archivos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET