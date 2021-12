‘Al CTI le dije casos que pasaron con Mauricio Leal años atrás’: hermano

Nueve días después de encontrar muertos a su hermano, el estilista de famosos Mauricio Leal, y a su madre, Marleny Hernández, Jhoiner Leal Hernández habló por primera vez sobre la tragedia que enlutó a su familia la tarde del pasado lunes 22 de noviembre.



En entrevista exclusiva con EL TIEMPO entregó detalles de lo que pasó ese día, a las 2:40 de la tarde, cuando regresó a la lujosa casona en la que vivía desde hace apenas cuatro meses con su familia, y a la que no ha vuelto desde entonces.

Empezó por aclarar que es falso que él hubiera llegado solo al predio, ubicado en el kilómetro 6, vía La Calera. Al lugar, explicó, arribó junto con el conductor personal de su hermano.



“No es cierto que yo haya ingresado por una ventana. Yo tenía llaves de la casa”, le dijo Jhoiner Leal EL TIEMPO en vivo.

La carta y el cuchillo

Y contó qué vio cuando ingresó al segundo piso: “Era muy lejos de donde estábamos y al llegar allí nos conmocionamos y decidimos no tocar nada sino dar informe a la Policía. Nos recomiendan salirnos del cuarto y no contaminar la escena. La carta nunca la vimos, ni leímos lo que decía hasta que los medios la publicaron”, dijo Jhoiner.



Sin embargo, dijo que la letra de la carta que estaba al lado de los cuerpos tiene una letra parecida a la de su hermano y que no entiende cómo se filtró a los medios.



(Le puede interesar: Fiscalía le cierra las puertas a un acuerdo judicial con Carlos Mattos)

Sobre el contenido del mensaje –en el que deja todo a su hermano y a sus sobrinos– agregó que no es el único heredero de Leal: “Tenemos un medio hermano en Jamundí y otros hermanos de los que hablaré más adelante”.



También manifestó que era visible la presencia de un cuchillo en los cuerpos. Pero se abstuvo de dar más datos por ser parte de la investigación.

Facebook Twitter Linkedin

Jhoiner Leal, hermano mayor de Mauricio Leal, ya rindió entrevista ante la Fiscalía en calidad de testigo. Foto: Unidad Investigativa

Las dolencias del estilista

Por el contrario, Jhonier, profesional de la belleza igual que su hermano menor, accedió a hablar de la enfermedad que padecía el llamado ‘niño genio’ de los famosos. Dijo que cargaba con dolores en la espalda, el pecho y el cuello.

“Los médicos nunca dieron un diagnóstico acertado de lo que tenía Mauricio (...), él nunca logró tener un equilibrio de su enfermedad, vivía medicado, algunas veces se automedicaba por los dolores tan fuertes, pero de ahí no sé nada más; lo que le dije al CTI de los medicamentos que encontraron en la casa”, confesó.



También le confirmó a este diario que ya rindió declaración a la Fiscalía en calidad de testigo, al igual que otros miembros del entorno del estilista, como algunos de sus trabajadores más cercanos y su conductor personal.



(Además: Las 4 vías jurídicas de Fajardo para seguir vivo en la contienda política)

Episodios del pasado

Ante la pregunta de si su hermano tenía personalidad suicida, amenazas o problemas, mencionó que ya les entregó a las autoridades elementos relacionados con hechos del pasado.



“Al CTI le conté ciertas narrativas de casos que sucedieron con él años atrás, pero hacen parte de la investigación”, dijo visiblemente afectado.



Finalmente, Jhonier, quien asegura haber tenido una buena relación con su hermano y su mamá, aclaró que no sabía de amenazas contra sus familiares, ni de hechos extraños días antes de los sucesos.

Facebook Twitter Linkedin

Estos eran algunas de las actividades a las que se dedicaba el reconocido estilista. Foto: Instagram:@maitoleal

Incluso manifestó que desconocía un caso de estafa del que su hermano había sido víctima a manos de un antiguo contador.



Y manifestó que él era parte de los planes de expansión de la reputada peluquería de su hermano, que iba a abrir sucursales en Cota y otros lugares.



“No soy la única persona que va a quedar a cargo de esto. Es triste el hecho de que muchas familias se puedan quedar sin trabajo o que su legado se vaya a perder por la falta de apoyo”.

UNIDAD INVESTIGATIVA

Más noticias

Las jugadas que prepara la defensa de Álex Saab en Estados Unidos

Los documentos ocultos de la guerra sucia por Monómeros

Las cinco pistas sobre la banda del ácido que ataca en Chapinero