¿Está dividida la familia de Mauricio Leal, el peluquero de famosos muerto?

Los mensajes que vienen posteando en sus redes sociales varios familiares y amigos del estilista de famosos Mauricio Leal, se están convirtiendo en otro elemento clave dentro de la investigación que adelanta el CTI por su extraña muerte y la de su madre, Marleny Hernández.



De hecho, EL TIEMPO estableció que varios allegados ya fueron citados a entrevista en la Fiscalía para que manifiesten por qué están poniendo en duda la hipótesis de que se trató de un suicidio doble y por qué piden que se diga la verdad y se haga justicia.

Jhoiner Leal, hermano mayor de Mauricio Leal. Foto: EL TIEMPO y archivo particular

"Decido escribir este mensaje, porque no aguanto más la angustia de no saber aún que pasó con mi tía Marleny Hernández y mi primo Mauricio leal. Esta incertidumbre nos está matando a toda la familia", escribió el 29 de noviembre Ángela Hernández, prima del llamado 'niño genio'.



Y agregó: "Aún no logro entender cómo a una mujer como mi tía que solo expresaba amor por su familia, sus amistades. Todas las personas que la conocían se enamoran de su ternura de su amor, de las comidas tan deliciosas que nos preparaba con tanto amor, le encantaba estar tiempo con su familia en reuniones, celebrando", dijo la mujer, que también le dedicó unas palabras a Mauricio.



"Y a mi primito tan especial, un ser de luz, tan humilde, tan bondadoso, tan buen hijo porque eso nos enseñaste: amar y valorar siempre a nuestras mamás, eras un excelente hermano, tío, primo, jefe y amigo. Una persona que solo expresaba amor para todo aquel que lo rodeaba, esto no puede quedar impune, como familia exigimos saber la verdad. Queremos justicia", sentenció.

​

Los otros mensajes

Esta es la carta que se encontró al lado de los dos cuerpos. Foto: Archivo Particular

Por su parte, Jhonier Leal, hermano de Mauricio, le dijo a EL TIEMPO que él no es el único hermano, ni su único heredero.



El también estilista, nacido en Cartago, se refirió al tema porque en la supuesta carta 'suicida' que se encontró al lado de los cadáveres ese 22 de noviembre se lee que todo se lo deja a sus hermanos y a sus sobrinos.



“Los amo, perdóneme, no aguanto más, a mis sobrinos y hermano dejo todo, con todo mi amor, perdóname mamá, 11.24″, se lee en la carta que estaba arrugada y con manchas de sangre.



El CTI indaga si la sangre pertenece a Mauricio o a su madre, (ambos son A+). Pero también quieren establecer versiones de miembros de la familia, según las cuales, al lado de los cadáveres también había un huellero, elemento usado para la autenticación de documentos.



Esa versión surgió de María Diner Hernández, tía de Mauricio y Hermana de Marleny, quien trabaja en la peluquería de Jhonier. De hecho, varios de los familiares de los hermanos Leal trabajan en sus peluquerías.

Mauricio Leal fue hallado muerto en su casa. Su madre también estaba sin vida. Foto: Instagram de Mauricio Leal

"Descansen en paz mis amores eternos. Tengo el corazón hecho pedazos", escribió María Diner en sus redes sociales, pero se espera que en su testimonio al CTI entregue información relevante.



Otra de las primas del 'niño genio', Gheraldine Duque, pidió a las autoridades celeridad la investigación. "Como familiares sabemos con el corazón que ellos no se quitarían la vida de esa forma tan sanguinaria así que nos confunde enormemente toda esta situación y exigimos pronto saber la causa de la muerte y acabar con tantas especulaciones", compartió a través de su cuenta de Instagram.



Por su parte, EL TIEMPO estableció que las investigaciones sobre esta doble muerte ahora se centran en la verificación de algunas propiedades de Mauricio, como la casa en la que murió y un apartamento en el barrio la Cabrera, en Bogotá. También otras inversiones y cuentas bancarias, además si tenía algún seguro de vida.​



