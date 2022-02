EL TIEMPO tuvo acceso en exclusiva a un audio, enviado desde prisión, que abre un nuevo capítulo en la investigación que se adelanta por el doble homicidio de Mauricio Leal y de su madre, Marleny Hernández.



Días después de que la Fiscalía reveló el preacuerdo al que llegó con el confeso asesino, Jhonier Leal; su hermano Carlos Andrés García Hernández le envió un mensaje de voz a sus tías desde la cárcel de alta seguridad de Jamundí (Valle).

García fue mencionado por Jhonier en la entrevista que le concedió en primicia a este diario días después del doble crimen, para explicar que él no era el único heredero de la fortuna de su hermano. Y también fue nombrado en un mensaje de voz que el homicida envió al celular de Mauricio horas después de haberlo asesinado.



“Maíto ahí te mando el recibo de la transferencia que le hice a Andrés, 350.000 por su cumpleaños, los cuales 300 son tuyos y de mi mamá, y 50 míos. Se me había olvidado mandártelo, qué pena contigo, te los envío para que tengas eso en cuenta porque tú sabes que Andrés pide mucho y tú tienes que estar recordándole lo que le mandas, porque a él a veces se le olvida”.



El audio

Carlos Andrés, quien está en la cárcel pagando una condena por abuso sexual con menor de 14 años, no solo se declaró como víctima al lado de Jhonier por el asesinato de Mauricio y Marleny.



También está estrechamente vinculado al proceso de sucesión y ahora está enviando mensajes a familiares para dejar claras sus intenciones.



“Que ustedes están pidiendo una reparación de víctimas y que Jhonier va a dar una fuerte suma de dinero que es de 200 millones de pesos (…) eso lo está haciendo ese hp abogado que ustedes tienen, entonces ya yo voy a tomar correctivos, mi abogado se va aponer la frente de esas cosas, porque esas maricadas no me gustaron a mí”, les dijo en una nota de voz Carlos a sus tías.



Y aunque su nombre ha trascendido como medio hermano del estilista de los famosos, algunos de los allegados a Carlos manifiestan que a él se le ha relegado de la investigación por el doble asesinato y del proceso para reclamar los bienes de Mauricio.

Agregaron que los "correctivos" a los que hizo mención en el audio que le envió a sus tías, son jurídicos, justamente para que sea informado de los trámites que se adelantan en ambos procesos: el doble asesinato y la herencia.



La defensa de Carlos García para el proceso de sucesión la está ejerciendo Érika Sanguineti, la abogada en vida del asesinado Mauricio Leal y también del confeso homicida.



Después de que la Fiscalía General de la Nación confirmó que llegó a un preacuerdo con Jhonier por haber confesado el doble crimen, ahora se está a la espera de que un juez lo acepte o lo niegue.