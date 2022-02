Sin saberlo, Jhonier Adolfo Leal Hernández estaba siendo escuchado por investigadores de la Fiscalía desde la misma semana en que ocurrieron los asesinatos del peluquero de los famosos en Colombia, Mauricio Leal, y de su madre, Marleny Hernández.



En varias llamadas desde su celular no solo quedó en evidencia su intención de culpar al conductor de la familia del doble homicidio con arma blanca.

Jair Ruiz, conductor de la familia Leal. Foto: EL TIEMPO

También dejó el rastro de los contactos y movimientos que hizo para quedarse con la fortuna del estilista, tasada en cerca de un millón de dólares.



EL TIEMPO estableció que desde su teléfono y también del de su exesposa, Luz Helena Betancourt, salieron varias llamadas a otro hermano, hasta ahora desconocido.



En la primera entrevista que concedió negando con frialdad su participación en el crimen, le dijo a EL TIEMPO que él no era el único heredero, haciendo referencia a la supuesta carta suicida que escribió Mauricio Leal diciendo que les dejaba todo a él y a sus sobrinos.



“En cuanto a lo que dice que todo se lo deja a sus sobrinos y a mí, es como si yo fuera el único heredero y yo tengo más hermanos (…) en este momento tengo un hermano medio en Jamundí, Valle, y tengo otros hermanos que ya más adelante sabrán porque yo nunca conviví con ellos”, dijo Jhonier en la entrevista con este diario.

Las amenazas de García

Carlos Andrés García, hermano de Mauricio Leal, preso en Jamundí. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO investigó y estableció que Jhonier buscó afanosamente revivir la relación con un grupo de medio hermanos para que se unieran a la veloz sucesión de bienes de Mauricio Leal que él emprendió semanas después de matarlo.



La atención se ha centrado en Carlos Andrés García Hernández, preso en la cárcel de alta seguridad de Jamundí por el delito de abuso sexual contra menor de 14 años, que apeló sin suerte en junio del 2021.



García aparece como víctima (al lado de Jhonier) dentro del proceso por el doble crimen. Además, Jhonier lo mencionó en uno de los audios que le envió a Mauricio cuando ya había cometido el asesinato.



“Maíto ahí te mando el recibo de la transferencia que le hice a Andrés, 350.000 por su cumpleaños, los cuales 300 son tuyos y de mi mamá, y 50 míos. Se me había olvidado mandártelo, qué pena contigo, te los envío para que tengas eso en cuenta porque tú sabes que Andrés pide mucho y tú tienes que estar recordándole lo que le mandas, porque a él a veces se le olvida”.

Audios Mauricio Leal 5 Este mensaje de voz, fue enviado por Jhonier Leal a Mauricio Leal, a quien según la Fiscalía ya habría asesinado. El audio embebido no es soportado

Y el nombre de Carlos García está estrechamente vinculado al proceso de sucesión de Mauricio Leal. Este diario obtuvo en exclusiva un audio en el que, desde prisión y con voz amenazante, le hace una advertencia a sus tías.



“Que ustedes están pidiendo una reparación de víctimas y que Jhonier va a dar una fuerte suma de dinero que es de 200 millones de pesos (…) eso lo está haciendo ese h.p. abogado que ustedes tienen, entonces ya yo voy a tomar correctivos, mi abogado se va a poner al frente de esas cosas, porque esas maricadas no me gustaron a mí”, les dijo.



Cercanos a García señalaron que, aunque es víctima por el asesinato de su madre, Marleny Hernández, ha estado relegado del proceso.



Y, sobre los “correctivos” que manifestó que iba a tomar por la posible reparación a sus tías, que serían jurídicos y no amenazas en contra de ellas.

Audio Carlos García, medio hermano de Mauricio Leal, envió un audio desde prisión. El audio embebido no es soportado

Mensaje a otros hermanos

Jhonier Rodolfo Leal Hernández se encuentra en la sede de la Fiscalía. Foto: Archivo Particular

Pero en las interceptaciones que se le hicieron a Jhonier también se escucha que –antes de admitir que él era el asesino– les mandó mensajes a dos medio hermanos por parte de padre, para que lo apoyaran para ir por la fortuna.



Se trata de dos de los cuatro hijos que tuvo en otro matrimonio Nelson Leal Santos, el papá del peluquero de los famosos y que murió de covid-19 hace algunos meses.



EL TIEMPO estableció que uno de ellos, que vive en el exterior, le mandó a decir a Jhonier que no estaba interesado ni siquiera en que su nombre fuera ligado al caso. Y, a través de un amigo, se lo ratificó a este diario.



Según los investigadores, el otro medio hermano que en audios aparece con el mismo nombre de su padre –Nelson– cortó comunicación cuando la Fiscalía capturó a Jhonier.

Obras de arte, joyas, documentos y efectos personales fueron inventariados por la SAE. Foto: EL TIEMPO

Y si bien no aparece en los papeles de la sucesión, aún no ha oficializado si va a hacerse víctima dentro del proceso por el doble homicidio e incluso pedir acceso al expediente que se abrió por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que hoy tiene congelada la fortuna de Mauricio Leal.



De hecho, EL TIEMPO estableció que varios allegados a la familia andan preguntando en qué consiste el llamado proceso de indignidad hereditaria, que inhabilita a herederos por cometer algunos delitos.



La idea, dicen, es dejar claro que Jhonier pierde legalmente cualquier posibilidad de acceso a los bienes.



Incluso, se le pedirá a un juez que defina quién se queda con las joyas, obras de arte y muebles de lujo que se encontraron en la casa de La Calera donde los Leal Hernández fueron asesinados.

En la habitación de Mauricio, había colecciones de relojes y correas; dos cuarzos, entre ellos una amatista, y medicamentos y jeringuillas. Foto: EL TIEMPO

Los otros dos homicidios

Y, al parecer, el bajo perfil que han tenido los medio hermanos de Mauricio no solo se debe a la intención de tomar distancia de un episodio tan oscuro en la familia.



Según allegados, uno de ellos es ingeniero eléctrico y el otro está establecido desde hace décadas en Estados Unidos, ambos ya tienen su vida definida.



Pero habría otro motivo. EL TIEMPO estableció que una semana antes de que mataran a Mauricio, el Consejo de Estado registró una actuación sobre un viejo proceso por un trágico episodio que también está relacionado con los hermanos Leal.



El alto tribunal anunció que está listo para dictar sentencia por una reclamación sobre el doble crimen de dos hermanos, por parte de papá, de Mauricio Leal, a manos de sicarios del narcotráfico.

Según expedientes judiciales se trata de Edwar Leal Guiza, de 17 años, y su hermano Adolfo Alexánder, estudiante de 21 años de la Universidad del Valle.



Hay dos versiones sobre los hechos y ambas coinciden en que los sicarios se equivocaron de víctima.



Una de ellas indica que los Leal y dos jóvenes más estaban en el paradero de un bus cuando pistoleros que se movilizaban en un Mazda oscuro les dispararon.



Otra versión señala que se encontraban en el jardín de la casa del exconcejal Jaime Cuéllar, organizando la fiesta de 15 años de su hija, cuando fueron atacados.



Según las investigaciones, los pistoleros iban por uno de los miembros del clan mafioso de los Zúñiga, que vivía a unas cuantas cuadras.



A raíz de esa tragedia y del hecho de que el único supuesto responsable capturado quedó en libertad tras demostrar su inocencia, los Leal interpusieron una demanda contra la Fiscalía.

Argumentaron que una vez libre el principal sospechoso, el Tribunal de Cali solicitó investigar a alguien más, pero que el caso se archivó.



Años después, Leal Santos buscó un abogado y con una tutela obtuvo el expediente del homicidio de sus hijos, con el que demandó a la Fiscalía por, supuestamente, haber omitido esa investigación.



La última semana en que Jhonier estaba ultimando detalles para asesinar a Mauricio y a su mamá, el apoderado estaba pendiente de la decisión que aún no se conoce. Pero que se espera que se resuelva en menos de tres meses.



EL TIEMPO buscó a miembros de la familia y allegados quienes hicieron saber que los Leal Guiza no quieren, por ahora, pronunciarse sobre el tema.

El preacuerdo de Jhonier con la Fiscalía

El pasado viernes Jhonier Leal, firmó el preacuerdo con la Fiscalía. Foto: Fiscalía General de la Nación

Elmer Montaña, apoderado de las tías de Mauricio Leal. Foto: Juan Díaz. Archivo EL TIEMPO

La Fiscalía confirmó que el preacuerdo con Jhonier Leal fue firmado. El confeso asesino tendrá que pagar 27 años y 6 meses.



Pero Élmer Montaña, abogado de los tíos, asegura que con las rebajas por trabajo y estudio; sumado a la libertad cuando purgue las tres cuartas partes de la condena, puede estar en la calle en 12 años. Por eso insistían en que se le procesara también por tortura, para que al menos se aumentara la pena.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

