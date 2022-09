Un mensaje de voz, en poder de las autoridades, probaría que Jhonier Leal, el señalado asesino de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y de su madre, Marleny Hernández, sigue moviendo hilos desde La Picota para quedarse con la herencia de sus familiares asesinados.



El audio, en poder de EL TIEMPO, y grabado hace una semana, se suma a una larga lista de chats y llamadas que hacen parte de una guerra oculta que enfrenta a la familia Leal Hernández, y a sus abogadas, por la fortuna del llamado niño genio de la moda y su mamá.



De izquierda derecha: Mauricio Leal, Marleny Hernández, Jhonier Leal y Carlos Andrés García. Foto: EL TIEMPO

“La casa donde viven mis tías es mía en estos momentos, a mí me consta que mi hermano (Mauricio) no solo se la regaló, sino que la puso a nombre de mi mamá, yo voy a seguir en la sucesión de mi mamá”, se escucha decir a un hombre cuya voz correspondería a Jhonier.



Y agrega que no va a permitir que Carlos García Hernández, su medio hermano, se quede con esa propiedad.



En el audio se escucha decir que no descarta pedir la herencia de su hermano, pese a que en declaraciones a medios manifestó que renunciaba a esos bienes.



“Una cosa es lo que diga y otra lo que deje por escrito”, se le escucha decir en el archivo de voz.

Carlos Andrés García, medio hermano de los Leal, se quedó con todos los bienes de la lujosa casa en La Calera. Foto: EL TIEMPO

Desde dos prisiones

Érika Sanguinetti, abogada. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO ubicó a la abogada Érika Sanguinetti, apoderada de Carlos Andrés García Hernández, y esta aseguró que él no pretende quitarles a sus tías esa casa, ubicada en Cartago, Valle, “simplemente le corresponde como legítimo heredero”, aseguró.



Sanguinetti tiene un largo historial con la familia Leal.



Defendió a Mauricio en varios procesos legales y comerciales de su reconocido centro de belleza, y, luego de su muerte, terminó conociendo como abogada el caso.



De hecho, fue a ella a quien autorizaron, a través de un poder, para que estuviera presente y realizara los trámites del levantamiento de los cadáveres.



La abogada pasó de asesorar a Jhonier, a quien defendió como víctima por el doble asesinato, a romper toda relación con él cuando lo capturaron, sindicado de ser el homicida: “Nos engañó a todos”, aseguró. Hoy, 10 meses después del doble crimen, están enfrentados por el destino de la fortuna del estilista, tasada en más de 5.000 millones de pesos.

La casa de Leal será inicialmente rentada mientras avanza el proceso de extinción. Foto: EL TIEMPO

Carlos Andrés García Hernández. Foto: EL TIEMPO

En efecto, la abogada representa a Carlos Andrés, el otro hermano de Mauricio Leal, en el proceso por lavado de activos que hoy tiene congeladas las propiedades del asesinado estilista.



García Hernández también está en prisión. Desde 2016 permanece recluido en la cárcel de mediana y alta seguridad de Jamundí, Valle, tras ser condenado por delitos sexuales en contra de menor de 14 años.



A él le entregaron las obras de arte, muebles, joyas, ropa y zapatos de marca que dejó Mauricio en la casa en la que fue torturado y asesinado, en un lujoso condominio en la vía Bogotá-La Calera, el 21 de noviembre de 2021.



Y ahora está esperando que autoridades judiciales resuelvan el proceso de lavado de activos que, de favorecerlo, terminaría por entregarle los carros de alta gama, cuentas bancarias, empresas y otras propiedades, como una casa en Cali, del desaparecido peluquero y su mamá.

Obras de arte, joyas, documentos y efectos personales fueron inventariados por la SAE. Foto: EL TIEMPO

Los bienes del peluquero

Nueva abogada de Jhonier interpuso queja disciplinaria contra abogadas de Mauricio Leal ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. FACEBOOK

TWITTER

Pero todo indicaría que Jhonier tiene interés en esa fortuna. Según manifestó el propio Carlos Hernández, la nueva abogada de Jhonier, Ana Julieth Velásquez, lo buscó, en mayo pasado, para tratar de convencerlo de hablar en privado con su hermano.



“Me saluda como: ‘hola Andrés’, como si me conociera, me dijo que necesitaba hablar conmigo algo confidencial, que me había mandado decir Jhonier. La respuesta mía fue que no, que si no era en presencia de mis abogadas, no iba a hablar con él, entonces ella me dijo que tenía que ser a solas, a mí me pareció como si fuera una orden de él por el tono en que esa señora me lo dijo (…) cuando yo le dije eso, ella me volvió a insistir en que tenía que ser a solas, eso fue todo”, le aseguró Carlos Andrés a la Fiscalía en una declaración juramentada del pasado 20 de mayo.



No obstante, la abogada Velásquez, en diálogo con este diario, señaló que es falso que haya llamado a García Hernández. "No es cierto. Ellos sí hicieron la queja, pero en derecho todo debe probarse, ellos iniciaron proceso disciplinario también, esperemos qué pasa. Eso está activo. Quiero esperar cómo lo van a probar", dijo.



Carlos Andrés, además de Érika Sanguinetti, tiene a otra abogada que lo defiende como víctima dentro del proceso por el doble homicidio de su mamá y su hermano. Se trata de María Paula Cardona Romero. Esta última presentó un memorial, ante la Fiscalía, en el que puso de presente que la abogada Velásquez, defensora de Jhonier, se había comunicado sin su autorización con su cliente.



Esta notificación desencadenó una disputa entre las abogadas. En una de las audiencias que se adelantó recientemente en el expediente por el doble asesinato, el delegado de la Procuraduría mencionó el memorial contra Velásquez. Después, esta última interpuso una queja en contra de las dos abogadas de Carlos Andrés.

Jhonier Leal, hermano mayor de Mauricio Leal, cambió de versión y ahora dice que es inocente. Foto: Unidad Investigativa

¿Conflicto de intereses?

En efecto, este diario accedió a la solicitud de vigilancia especial que radicó la abogada Velásquez Arcila para el proceso del doble asesinato. En este, asegura que las defensoras de Carlos Andrés están en medio de un conflicto de intereses porque, según afirmó, hacen parte del mismo equipo de defensa.



En el documento, Velásquez dice que, en audiencia del 29 de marzo de 2022, el abogado Élmer Montaña, defensor de las hermanas de Marleny Hernández, hizo un comentario que así lo demostraría.



“El doctor Montaña Gallego señaló que la doctora Érika Sanguinetti manifestó que la doctora Paula (…) hace parte de su bancada de defensa, si eso es así, señoría, estaría en un conflicto”.



Y agregó: “Es que a mí me corrieron traslado del escrito de preacuerdo en donde aparece adosado en ese escrito adjunto un poder conferido por el señor Carlos Andrés Hernández García a la doctora Érika Sanguinetti, esa doctora ha fungido como abogada del señor Jhonier Leal”, dijo Montaña.

Ana Julieth Velásquez, abogada de Jhonier Leal Foto: Captura de video

La denuncia fue admitida y el Consejo Superior de la Judicatura ya inició un proceso de investigación disciplinaria en contra de Sanguinetti y Cardona. El martes pasado, ambas fueron notificadas y ya preparan su defensa.



“La doctora Cardona no hace parte de mi firma de abogados. No existe conflicto de interés porque no tenemos vínculos laborales. Además, yo misma le manifesté a Carlos Andrés que, aunque podía seguir representándolo en el proceso de extinción de dominio, no podía hacerlo en su condición de víctima por los asesinatos de su hermano y su mamá, y por eso él contactó a la abogada Cardona”, aseguró en su defensa la abogada Sanguinetti.



Pero hay una última disputa. En audiencia del 5 de agosto pasado, la juez del caso le abrió una medida correctiva a la abogada Julieth Velásquez por desobedecer una orden. Al parecer, no tenía las suficientes pruebas para enfrentar la diligencia judicial, por lo que decidió no participar de dicha audiencia.



"Es cierto, me abrieron medida correctiva en audiencia porque la juez consideró que le falté el respeto cuando le digo que necesito más tiempo para que se lleve a cabo la audiencia preparatoria. Terminó con que no iba a haber ningún tipo de sanción, e hizo un llamado de atención a todas las partes", aclaró sobre este hecho la abogada Velásquez.



Mientras tanto, Carlos Andrés, preso en Jamundí, y Jhonier, recluido en La Picota, están a la expectativa de que se resuelva el expediente por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que podría liberar la fortuna del niño genio de la moda que, todo indica, seguirá en medio de una intensa guerra jurídica y familiar.



La próxima audiencia preparatoria en el caso del doble asesinato quedó programada para el próximo 28 de octubre.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

