En la puerta de la casa número de 18 del lujoso conjunto de La Calera donde vivían los asesinados Mauricio Leal y su mamá, Marleny Hernández, está pegado desde hace siete días un edicto judicial en el que se da un plazo perentorio.



El documento señala que quienes crean tener derecho a los enseres y objetos que se encontraron en la casa de 1.600 metros cuadrados tienen hasta el 4 de febrero próximo para reclamarlos, antes de que el Estado disponga de ellos.

Este es el edicto que permanece en la puerta de la casa 18. Foto: EL TIEMPO

El documento está suscrito por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que advierte que ya realizó el embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo de la casona –avaluada en cerca de 1.800 millones de pesos– por orden de la Fiscalía 9 de la dirección especializada de extinción de dominio.



Durante 10 días, 20 funcionarios de esa entidad, con guantes y trajes especiales, recogieron todos los efectos personales de Mauricio; su mamá, Marleny, y hasta los del confeso asesino, Jhonier Leal.



Obras de arte, joyas, documentos y efectos personales fueron inventariados por la SAE. Foto: EL TIEMPO

Según Jair Ruiz, el conductor de los Leal y ahora testigo de la Fiscalía, Jhonier ya tenía planeado vender la casa. De hecho, nadie sabe si además de ropa de Mauricio, y de los millones que retiró de sus cuentas bancarias, sacó algo más del lugar.



“Jhonier me dijo: ‘Voy a vender la casa de La Calera porque no me gusta vivir allá, eso es muy lejos’. Entonces dijo que se compraría un apartamento cerca de la peluquería. Yo le dije que no vendiera la casa, porque era la casa del jefe, y que, además, quién iba a comprar esa casa con lo que había sucedido, entonces él me dijo que hay gente que compra esas casas así por morbo y esas cosas”, declaró el chofer a la Fiscalía.

Joyas y documentos

En la habitación de Mauricio, había colecciones de relojes y correas; dos cuarzos, entre ellos una amatista, y medicamentos y jeringuillas. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO accedió en exclusiva a parte del inventario de elementos que encontraron en la casa, y allí aparecen joyas, obras de arte y varios documentos que fueron hallados en un depósito externo que ya le fueron entregados al CTI.



Además, este diario es el primer medio que logra acceder al interior de la casa. Por varias horas EL TIEMPO recorrió la vivienda en donde La Fiscalía acababa de retirar la evidencia: los cuchillos que usó Jhonier para ejecutar el doble crimen, las muestras de sangre que quedaron en el sifón de su baño y en una toalla, la carta que le obligó a escribir a Mauricio después de hacerle varias punzadas en el cuerpo, las huellas que demuestran que usó guantes de caucho para no dejar su rastro y los tokens bancarios del estilista.



Mauricio Leal había pagado cerca de 2.800 millones de pesos por la casa de La Calera. Sus efectos personales pueden ser reclamados por sus allegados. Foto: EL TIEMPO

En una sola de las cuentas, cuyo manejo también compartía con su mamá, había un saldo de 1.600 millones de pesos, y ahora se busca establecer si allí fue a parar el dinero que le entregó la abogada Viviana Nule Velilla, cuyo monto y fines están por establecerse.





Aunque la Fiscalía habla de 12.000 millones de pesos, la hermana de Miguel y Manuel Nule le negó a EL TIEMPO que se tratara de esa suma.

La chapa forzada y el sello

Aún está el sello con la advertencia de ‘evidencia de la Fiscalía’ en la chapa violentada de la puerta que comunica la terraza con la habitación principal, que ocupaba Marleny Hernández. Foto: EL TIEMPO

La casa de Leal será inicialmente rentada mientras avanza el proceso de extinción. Foto: EL TIEMPO

En la casa, cuya primera opción será poner en arriendo mientras avanza el proceso de extinción, aún hay rastro de lo que ocurrió en esas casi seis horas en las que, según la Fiscalía, Mauricio recibió varias punzadas con cuchillo, nueve pastillas de Zopiclona de 75 miligramos y amenazas para que redactara la supuesta carta suicida en la que dejaba todos sus bienes a su hermano y sobrinos.



Todavía está el sello con la advertencia de ‘evidencia de la Fiscalía’ en la chapa violentada de la puerta corrediza que comunica la terraza con la habitación principal, que ocupaba Marleny Hernández.



Jhonier se encargó de forzarla para simular que un extraño había ingresado a la vivienda por el cuarto de su madre. Esta fue solo una de las maniobras de la mente criminal del también estilista para hacer creer que un tercero era el asesino de sus familiares.



En la habitación de Mauricio permanecía el colchón en el que fueron dejados los cadáveres y al que funcionarios de la SAE le desprendieron las sábanas.

En el clóset de la habitación de Mauricio había una colección de más de 50 pares de zapatos, entre ellos unos Balenciaga de 4 millones de pesos y ediciones especiales de Adidas y Nike. Foto: EL TIEMPO

“El colchón no se desechó porque tenía un protector y no traspasaron las manchas de sangre que ya estaban pegadas en la tela”, afirmó un funcionario que estuvo en el embalaje de los enseres del llamado estilista de los famosos.



En el clóset de la habitación de Mauricio había una colección de más de 50 pares de zapatos, entre ellos unos Balenciaga de 4 millones de pesos y ediciones especiales de Adidas y Nike.



También había colecciones de relojes y correas; dos cuarzos, entre ellos una amatista, y medicamentos y jeringuillas.



De las tres habitaciones disponibles, la de Mauricio era la más pequeña y tenía una salida al jardín que daba a una casa contigua.

El espejo roto

Este es el espejo que permanece en la habitación que ocupaba Jhonier Leal, está roto y a punto de caer. Foto: EL TIEMPO

La Fiscalía recogió un testimonio según el cual una amiga de Marleny intentó ir a visitarla ese sábado en la tarde y se abstuvo de timbrar porque escuchó una fuerte discusión con Jhonier, que después salió del conjunto.



Aún no se sabe si producto de ese altercado Jhonier le dio un golpe al espejo de pared a pared que tenía en su baño. Lo concreto es que, además, estaba roto y a punto de caer.



En el tercer nivel, y a tan solo cinco escalones del cuarto de Jhonier, estaba el de Marleny, que sin duda era el principal.



Además de una amplia terraza, había un jardín donde permanecían dos cacatúas que fueron donadas a la CAR Cundinamarca. También estaba la cama de una de las últimas fotos tomadas por Jhonier de sus dos víctimas, a quienes les venía haciendo inteligencia desde julio del año pasado.



La próxima semana se sabrán los términos del preacuerdo que la defensa de Jhonier sellará con la Fiscalía, con el que busca una rebaja del 50 por ciento de la pena por aceptación de cargos.

Élmer Montaña, apoderado de los tíos de los Leal Hernández. Foto: Juan Díaz. Archivo EL TIEMPO

En efecto, el viernes el penalista Élmer Montaña, apoderado de los tíos de los Leal Hernández, reveló que hay una cita clave en el Valle, donde él reside y de donde es oriunda la familia del estilista de los famosos.



Según el cronograma, el 2 de febrero se le revelarán a la familia los términos del preacuerdo al que llegó Jhonier Leal con el ente acusador. De entrada, se espera una rebaja sustancial de la condena por haber admitido ser el responsable del doble crimen.



Pero no se descarta que se haya modificado alguno de los otros delitos que se le imputaron: ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.



Ese día, también se sabrá si, tal como lo pidió al abogado Montaña, la Fiscalía accede a estudiar la imputación de un nuevo cargo contra Jhonier: el de tortura.

Estos carros marca Mercedes Benz fueron encontrados en la inspección de la Fiscalía en la casa de Mauricio Leal en la Calera. Foto: EL TIEMPO

Mientras avanzan los dos procesos judiciales –el doble homicidio y enriquecimiento ilícito y lavado de activos–, se espera que algunos de los allegados o familiares se acrediten ante la SAE y la Fiscalía, para reclamar desde las cajas de ropa Louis Vuitton y Dolce & Gabbana del llamado niño genio de la peluquería colombiana, joyería de oro y plata de él y de su madre, Marleny, varias carteras de marca, máquinas de gimnasio y el mobiliario de la casa 18, que estaba prácticamente nuevo.



Los dos carros Mercedes-Benz, un C 120 modelo 2016 y un GLE 350, que también fueron incautados, serán asignados provisionalmente a alguna entidad oficial.



Todo el proceso avanza con discreción en un conjunto residencial en donde nadie habla del tema y en donde solo una vecina y amiga de Marleny pasó unos segundos por la casa, para preguntar por los perros de los Leal y pedir que la dejaran llevarse las plantas de Marleny, que también se están muriendo.

Las dos fotos de Jhonier en el banco

Estas son las fotografías de Jhonier Leal en un banco, un mes después del doble crimen. Foto: Anónimo

En esta foto, se ve a Jhonier Leal adelantando trámites bancarios. Foto: Anónimo

Aunque la confesión de Jhonier se convirtió en una pieza contundente en la investigación por el doble homicidio, el expediente por enriquecimiento ilícito y lavado de activos está en etapa preliminar.



En la investigación la Fiscalía analiza dos fotos, en las que se ve a Jhonier Leal en una entidad bancaria en el norte de Bogotá.



En una de ellas se ve al confeso asesino en una oficina de Davivienda, esperando a que lo atendiera un asesor. Y en la otra, ya se lo ve en un cubículo adelantando trámites bancarios.



Aunque se desconoce el trámite que estaba realizando el día de las fotos, la Fiscalía estableció que Jhonier, antes de ser capturado, hizo tres retiros que suman 114 millones de pesos.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @UinvestigativaET