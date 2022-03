El juez Jorge González acaba de aplazar para el próximo viernes 8 de abril a las 2 de la tarde la audiencia de juzgamiento en contra de Juan Larison Castro Estupiñán, alias Matamba, el narcotraficante que se fugó de la cárcel La Picota el pasado 18 de marzo.



(Lo invitamos a leer: Este es el hombre señalado de dejarle abierta la reja a alias 'Matamba')



La decisión se tomó luego de establecer que el abogado del peligroso narcotraficante fue capturado el pasado 3 de febrero, señalado de hacer parte de la organización criminal del capo. Se trata del penalista Mauricio Sánchez Sánchez, quien tiene en este momento detención domiciliaria.

Facebook Twitter Linkedin

Mauricio Sánchez Sánchez, exabogado de 'Matamba'. Foto: EL TIEMPO

Y la abogada que había asumido el caso, Angélica Martínez, no alcanzó a obtener la firma de 'Matamba'. Por eso, se decidió nombrarle un abogado de oficio.



(Además: El testigo clave de la fuga del narco 'Matamba' de la cárcel La Picota)



En la audiencia que no duró más de 20 minutos, el juez le preguntó a la abogada Martínez si quería seguir apoderando al fugitivo.



Pero la abogada advirtió que después de insistir más de un mes a la Fiscalía para que se reconociera dentro del proceso no fue posible. Por lo tanto, decidió apartarse del caso.



(Lea acá todas las historias de la Unidad Investigativa)



El juez también llamó la atención en el hecho de que pocos días antes de fugarse de la cárcel de máxima seguridad de La Picota, el capo había buscado un acercamiento con la Fiscalía para una posible colaboración.



Tal como EL TIEMPO lo reveló en exclusiva el capo tenía una cita con la fiscal 104, Íngrid Murillo, citada para el 23 de marzo. La autoridades están ofreciendo una recompensa de hasta 2.000 millones de pesos por información que permita su recaptura, mientras se sospecha que 'Matamba' se esconde en Venezuela.

Siga leyendo:

- El chat y los rollos que desataron una tormenta en la Imprenta Nacional.



- El argentino ex-Farc que defiende Piedad Córdoba.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET