El testimonio de un joven de tan solo 18 años es clave para esclarecer cómo ocurrió la fuga de la cárcel La Picota de Bogotá de Juan Larison Castro Estupiñán, alias Matamba, la madrugada del viernes 18 de marzo.



Se trata de Julián Camilo Ortiz Ruiz, un auxiliar bachiller del Inpec que cuando ocurrieron los hechos, estaba custodiando la puerta externa de la prisión por la que salió el peligroso delincuente.

Según le dijo el joven a las autoridades, llegó a ese punto de vigilancia por una orden que le dio directamente el inspector Milton Jiménez Arboleda, el primer capturado por este caso, acusado de ser el facilitador de la fuga de ‘Matamba’.



Jiménez, un curtido miembro del Inpec, nacido en Cartago (Valle), es señalado de haber dejado las rejas abiertas para que el capo pudiera huir. Se cree que 'Matamba' pagó entre 4 y 5 millones de dólares para poder fugarse.





En su declaración a la Fiscalía, el joven Ortiz dijo que su turno habitual lo cumplía en la garita número 4 de 12 de la madrugada a 7 a. m. Sin embargo, aseguró bajo juramento que ese día, a la 1:10 de la mañana, recibió un llamado por radio del inspector Jiménez, que le pidió que se dirigiera al cubículo que daba a la calle.



“A mí nunca me había pasado una situación igual. Yo llegué a Delta 4 a la 1:20 más o menos y estaba el inspector Jiménez en el cubículo de la guarda externa, es decir, a la salida del establecimiento”, le dijo Ortiz a la Fiscalía.

Esta es la declaración jurada de Julián Ortiz, el auxiliar bachiller de custodia. Foto: EL TIEMPO

El revólver y el chaleco

Una vez en ese lugar, Jiménez llamó a alguien más para que recogiera el fusil, los dos proveedores y la radio que traía Ortiz desde la garita 4, esa tercera persona está por identificarse. El joven se quedó solamente con un revólver calibre 38, seis cartuchos y un chaleco antibalas.



El turno en la puerta externa lo recibió, según un acta en poder de EL TIEMPO, a la 1:26 de la mañana.



“En mi recorrido desde la garita número 4 hasta la guarda externa, yo no vi a nadie caminando por ahí (…) la garita número 4 quedó sola yo me quedé entonces en el portal 1 que es la puerta de la calle desde la 1:26 de la madrugada hasta las 5 de la mañana”, dijo el bachiller.

Esta es la declaración jurada de Julián Ortiz, el auxiliar bachiller de custodia. Foto: EL TIEMPO

Mientras estaba de guardia en ese lugar no vio a nadie salir a pie de la cárcel.



Sin embargo, explicó que a la 1:50 a. m. un vehículo particular color blanco, conducido por un dragoneante y que bajó la ventana solo hasta la mitad, salió de la prisión. Minutos después, una camioneta gris de platón carpada, conducida por otro dragoneante, también salió de la cárcel.



EL TIEMPO estableció que el ahora testigo estrella de la Fiscalía, es oriundo de La Dorada (Caldas). Y no pertenece al Inpec, sino que está prestando el servicio militar en esa Institución.

Alias Matamba (izquierda) y Milton Jiménez (derecha), guardián capturado por su fuga. Foto: Policía y captura de video

Por eso si bien portaba armas, no tenía la capacidad ni el rango para revisar los dos vehículos en donde, se da por hecho, que salió alias Matamba.



Al parecer, el joven bachiller recibirá protección especial de la Fiscalía porque si bien dice que no conoce la identidad de los dos dragoneantes que salieron en los vehículos, aseguró estar en la capacidad de identificarlos.



"Como manifesté no sé cómo se llaman, si lo veo puedo reconocerlo (...) en ese puesto donde yo estoy hay una cámara, pero no sé si sirva", señaló el testigo.



Además de dar horas exactas, la narración de Julián Ortiz coincide con las anotaciones que aparecen en la bitácora de La Picota.



“A la hora y fecha indicada entrego puesto Delta 5 (portal 1) al dragoneante Álvarez con un radio y su respectivo cargador”, se lee en la bitácora firmada por Ortiz en donde asegura que entregó el puesto sin novedad sin saber que por la puerta a su cargo había huido uno de los narcotraficantes más poderosos del país.

La declaración de Ortiz

En otro de los apartes del testimonio que Ortiz le rindió a la Fiscalía, dice que sobre las 5:10 de la mañana, el inspector Jiménez llegó nuevamente para dar ingreso a las personas que iban a visitar a los internos.



"A nosotros en la escuela nunca nos dan instrucción sobre las anotaciones que se deben hacer en la entrada principal porque a nosotros nunca nos mandan a cubrir ese puesto", dijo el joven bachiller.



El testigo también dice que hay otro dragoneante que lo observó todo y que en el llamado "cárcamo" debía haber "un mando, pero tampoco había nadie".

Fiscalía indaga si las cámaras de seguridad de La Picota estaban dañadas o fueron desactivadas. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

¿Enfermo?

Y hay otro testimonio clave, el de Edward Camilo Martínez Castiblanco, otro dragoneante. Este aseguró que uno de los guardianes de turno se reportó enfermo, porque le cayó mal una hamburguesa.



En su reemplazo, dice, quedó en la guardia el inspector Jiménez (el capturado), un hecho atípico por tratarse de un funcionario de mayor rango.



Por ahora, las autoridades ofrecen una recompensa de 2.000 millones de pesos por cualquier información sobre el paradero de 'Matamba'.

