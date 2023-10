Alias Macaco sale a tomar distancia de masacre mafiosa en Pereira

Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, el poderoso jefe paramilitar que está ofreciendo a través de la Cancillería aportar 'verdad' fue puesto bajo los reflectores este fin de semana tras el crimen de un exjefe de la banda criminal 'la Cordillera'.



(Lo invitamos a leer: Atención: asesinan en Pereira saliendo de misa a exjefe de la banda La Cordillera)



Tras el operativo sicarial en la que fue asesinado Bernardo Ángel Ocampo, alias Berny, excabecilla de esa estructura criminal, volvió a salir a relucir el nexo de 'Macaco' con esa banda.

Facebook Twitter Linkedin

Alias Berny, una de las víctimas. Foto: Tomada de video/Archivo El Tiempo

Videos en poder de EL TIEMPO, muestran el momento en el que cuatro sicarios atacan a alias Berny, quien salía de misa en una zona céntrica de Pereira y se movilizaba en una camioneta de alta gama blindaje 5, con un séquito de escoltas.



(Le puede interesar: Con orden de captura vigente Cielo Gnecco se movió por Valledupar haciendo campaña)



Tres días después de la masacre, 'Macaco' envió una comunicación desde la cárcel de máxima seguridad de Itagüí con firma y huella.

'Ya no tengo contacto'

Facebook Twitter Linkedin

Comunicado ala opinión pública de Carlos Mario Jiménez "Alias Macaco" Foto: Archivo particular

"Con respecto a las informaciones que circulan en distintos medios de comunicación y que me vinculan con la organización La Cordillera, quiero aclarar a la opinión pública lo siguiente: Que no hago parte de La Cordillera ni de ninguna organización al margen de la Ley. Como es de conocimiento público, hice parte del Estado Mayor de las AUC y comandé el Bloque Central Bolívar", se lee en la carta conocida por EL TIEMPO.



(También: Fútbol: Corte Constitucional le ordena al Consejo de Estado corregir una sentencia)



Y agrega: "Me desmovilicé en diciembre de 2005, convencido del proceso adelantado con el Estado colombiano, sin embargo, fui extraditado en mayo de 2008 a los Estados Unidos donde purgué 13 años de cárcel efectiva. Nunca volví a hacer parte de ninguna organización al margen de la ley desde mi desmovilización. De hecho, cuando nos desmovilizamos como Autodefensas Unidas de Colombia no existía la Cordillera. De todo cito los organismos de seguridad del Estado han certificado ante la JEP que no obra en mi contra, investigación, noticia judicial o imputación alguna posterior al

2005".

Facebook Twitter Linkedin

Alias Macaco, jefe exparamilitar. Foto: Cancillería

'No quedó más que optar por el camino de la ilegalidad'

Facebook Twitter Linkedin

Por los menos cuatro personas fueron atacadas. Foto: Tomada de video

Según 'Macaco': "En efecto, conocí y tuve relación con varias personas que han sido mencionadas y expuestas en los organigramas -desinformados- presentados por los medios de comunicación en donde aparece mi nombre. La explicación es sencilla, gran parte de esa estructura integró el Bloque Central Bolívar".



(Además: La tormenta política que desató en Cesar orden de captura a la poderosa Cielo Gnecco)



"Muchos de aquellos muchachos que estuvieron bajo mi mando, desmovilizados en su momento y bajo la tutela del Estado, no lograron reincorporarse a la sociedad ni contaron con el debido acompañamiento institucional. Rechazados por la sociedad, sin oportunidades para desarrollar su proyecto de vida y expuestos a las balas criminales de la retaliación, no quedó más que optar por el camino de la ilegalidad. No solo en Pereira, todos los fenómenos de violencia posteriores a la desmovilización de las AUC tienen su origen en el incumplimiento del Estado con respecto a los compromisos adquiridos en la negociación de Ralito", dice Macaco.

Facebook Twitter Linkedin

Comunicado a la opinión pública de Carlos Mario Jiménez "Alias Macaco" Foto: Archivo particular

Si quieren encontrar el origen de los conflictos y las violencias que azotan los territorios que en su momento fueron controlados por las Autodefensas, deben remontarse a la incapacidad del Estado por retomar los territorios que devolvimos, llevar la institucionalidad y cumplir su palabra con los desmovilizados.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Hoy en día, mi única intención es colaborar en la solución pacífica y negociada de esas violencias, a través de las iniciativas de paz que venimos desarrollando en los centros penitenciarios, en mi postulación a la Jurisdicción Especial para la Paz y mi participación en los diálogos con el gobierno nacional en busca del cierre definitivo de la negociación de Ralito a través de la Mesa Técnica. En todos estos escenarios he probado mi convicción y actitud por buscar la paz y la reconciliación desde la verdad y al lado de la institucionalidad. Cualquier intento por enlodarme con acusaciones infundadas, no tengo duda, responden al miedo frente a la verdad que quiero aportar ante la JEP.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook