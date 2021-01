La Chinita: '27 años después, la masacre continúa en la impunidad'

La madrugada del domingo 23 de enero de 1994, hace ya 27 años, la verbena en la que participaban decenas de campesinos del barrio La Chinita, de Apartadó, terminó en una masacre. Una mujer y 34 hombres fueron asesinados por el frente 5 de las Farc, que venían exterminando a miembros del Epl.



Aunque las ex-Farc fueron lo victimarios, el Estado acaba de ser notificado de la admisión de una denuncia en su contra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



Javier Villegas Posada, el abogado que logró que el caso fuera admitido, habló con EL TIEMPO.



(Lo invitamos a leer: Admiten denuncia contra Colombia por masacre ejecutada por las Farc)

¿Cómo está hoy la comunidad de la Chinita, 27 años después de la masacre?



Es una comunidad que ha salido adelante con mucha tenacidad, son muy resilientes y organizados, y siempre están en una construcción constante de reconciliación.



Si ya hay fallos de la justicia colombiana e indemnizaciones a las víctimas, ¿por qué usted insiste ante la CIDH en denunciar al Estado Colombiano?



La justicia colombiana en este caso como en otros tantos ha sido absolutamente ineficaz, no se ha garantizado a las victimas una investigación adecuada y acuciosa y mucho menos sanciones a los responsables perpetradores o a las autoridades civiles, militares y policiales que incurrieron en responsabilidad por su conducta omisiva al no garantizar la seguridad de la comunidad de La Chinita. Es importante precisar que en Colombia solo se dio un fallo en materia contenciosa administrativa en la que se concedió una reparación pecuniaria para algunas de las victimas pero esto no significa que se haya dado una reparación integral a estas víctimas , por lo que mi insistencia ante la CIDH consiste en la búsqueda de una adecuada reparación integral que cumpla con los componentes de justicia, verdad, garantías de no repetición y una reparación pecuniaria adecuada.



(Le puede interesar: Corte IDH falla a favor de Petro por destitución de la Alcaldía )

Aun falta que el Estado cumpla con la obligación de garantizar una justicia imparcial, oportuna y una investigación eficaz para poder sancionar a los responsables de esta masacre. FACEBOOK

TWITTER

Las víctimas de la masacre fueron integrantes del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad, conformado por desmovilizados de la guerrilla del Epl, que dejaron las armas en 1991. Foto: Raúl Arboleda / AFP

Según usted, en este caso ¿Qué falta por establecer en términos de verdad, justicia e indemnizaciones?



Primordialmente en este caso en materia de justicia, falta que el Estado cumpla con la obligación de garantizar una justicia imparcial, oportuna y una investigación eficaz para poder sancionar a los responsables de esta masacre por sus acciones u omisiones, pues solo así las victimas podrán obtener la verdad de los hechos, es inconcebible que después de 27 años de los hechos se mantenga la impunidad; en cuanto a las reparaciones se insiste que no se ha cumplido con la reparación integral a la que tienen derecho las víctimas de graves violaciones de derechos humanos como ocurrió en este caso.



(Puede ser de su interés: Estos son los mensajes que tienen aterrorizado a El Salado)



¿Cuántos familiares de víctimas quedan por resarcir en el caso de La Chinita y a cuánto ascendería ese pago?



Si se habla de una reparación pecuniaria podríamos decir que alrededor de 130 víctimas indirectas no han sido reparadas de ninguna manera y respecto del valor de una posible reparación no es dable para mi precisar ninguna suma, pues eso lo determinaría la instancia internacional que conoce de la petición, si considera que existe responsabilidad del Estado Colombiano por las violaciones a los derechos que se han alegado.

Alias Iván Márquez, el ahora jefe de las disidencias, fue uno de los ex Farc que pidió perdón por la masacre por la que ahora denunciaron al Estado colombiano. Foto: Guillermo Ossa / Archivo EL TIEMPO

¿No cree que el tipo de denuncias que usted está impulsando ante la CIDH está abriendo la puerta a una 'cuarta instancia', como lo señala la defensa del Estado?



Solicitar la protección de los derechos garantizados en la Convención Americana cuando han sido vulnerados por procesos internos del Estado, no puede tomarse como un desconocimiento de la jurisdicción interna y por ende como un impulso a una cuarta instancia. Lo que esto refleja es la precariedad que tiene el Estado para garantizar a sus ciudadanos la protección a cabalidad de sus derechos y es por esto por lo que tiene que recurrir a una instancia internacional en su defensa.



(En contexto: 'Los Sinaloa' y disidencias siembran el terror en tres departamentos)



Volvieron las amenazas a El Salado. ¿Usted cree que si no se toman medidas, estas comunidades pueden estar expuestas de nuevo a otra masacre?



Lastimosamente considero que sí, el Estado mediante sus organismos de seguridad debe garantizar la protección de estas comunidades, de lo contrario será crónica de una muerte anunciada, cualquier omisión de seguridad de esta población los expondría a un riesgo muy alto.

¿Qué opinión le merece que los asesinos de los campesinos hayan sido las antiguas Farc, pero que sea el Estado quien responda?



Se debe tener claro que el Estado tiene un deber de protección sobre la vida e integridad de las personas, deber que incumplió, pues a pesar de que se había denunciado oportunamente a las autoridades sobre las amenazas de las que estaba siendo víctima esta comunidad. Se les dejó desprotegidos, a mereced de sus victimarios, es allí donde radica la responsabilidad del Estado colombiano y por lo que tiene que responder, indistintamente de quien fuere el perpetrador de dicha masacre.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET