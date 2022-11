Durante más de 8 horas permanecieron tirados en el asfalto de una de las vías que de Piedras de Moler conduce a Cartago (Valle), los cuerpos de cuatro hombres. Todos acababan de salir de una fiesta de la celebración previa al Halloween, el domingo 30 de octubre, cuando sicarios que se movilizaban en moto los acribillaron y asesinaron con tiros en la cabeza.



Dos de los muertos son los primos Juan David Hernández Mazo y Andrés Camilo Mazo Buriticá, este último con antecedentes por tráfico de estupefacientes. Los otros muertos fueron identificados como Jonier Andrés Camilo Muñoz y Brayan Stiven Gómez.

Juan David Hernández Mazo y Andrés Camilo Mazo Buriticá son dos de los cuatro asesinados en Cartago, Valle del Cauca. Foto: Suministrada por autoridades

¡Atención! El video de señalado capo que habría desatado masacre de Halloween en Cartago. 'Mono Yeison' amenazó a 'los Flacos', tenebrosa banda a la que el FBI le sigue los pasos. @ELTIEMPO @PoliciaColombia https://t.co/4NFNfXcvKb pic.twitter.com/pE11HxQrpl — UinvestigativaET (@Uinvestigativa) November 1, 2022

Yeison Rubén Ocampo Marín, alias Mono Yeison. Foto: Suministrada por autoridades

EL TIEMPO investigó y estableció que al menos dos de los asesinados y otros dos, que lograron escapar de la masacre, trabajaban para Yeison Rubén Ocampo Marín, conocido como 'Mono Yeison'.



Según las autoridades, 'Mono Yeison' nació en Cartago, al igual que los primos Mazo, lideraba la banda 'los Carboneros' o 'Nueva alianza'. Se trata de la estructura criminal que maneja parte del narcotráfico en el Valle y Risaralda y que está enfrentada a la tenebrosa organización de 'los Flacos' que maneja el narcotráfico en el Eje Cafetero y que son un tentáculo de 'la Cordillera' y de antiguos capos del Valle.



El poder que han acumulado los tiene en la mira de agentes del FBI, le confirmaron a EL TIEMPO fuentes enteradas.

El video y la amenaza

A principios de octubre, 'Mono Yeison', con camuflado, hizo circular un video en redes en el que les declara la guerra a 'los Flacos'.



"Presente, el 'Mono Yeison'. Este es un llamado de advertencia a todo cartagüeño y a la cuidadanía y lugares alrededor. Es un llamado de advertencia para el señor Carlos Alberto Chica Orozco. Que me quiere ver tanto, aquí me tiene mijo (...) Está mencionándome mucho a mi familia, que 'los carboneros' (...) Se que sos vos. Si me la sigues mencionando voy a proceder, te voy a buscar así sea debajo de las piedras (...) Lo último que le queda o lo que tenga de familia, se lo voy a exterminar (...) Es un llamado de advertencia para 'los Flacos".



El Chica al que se refiere fue capturado el 2 de agosto pasado.

El operativo

Veinticuatro horas antes de la masacre de los cuatro hombres en Piedras de Moler, las autoridades ejecutaron un operativo en el que abatieron a 'Mono Yeison'.



En efectos, unidades la Policía lo ubicaron en zona rural de Pueblo Rico (Risaralda) y neutralizaron, además, a dos de sus lugartenientes. Su cuerpo fue llevado a Pereira de donde ya fue retirado.



Tras estos asesinatos, las autoridades está en alerta porque prevén una serie de venganzas.



"'Los Flacos' están mandando gente para La Unión, La Victoria, Roldanillo y quieren expandir sus tentáculos en alianza con la 'Adán izquierdo' disidencias de las Farc", le dijo a EL TIEMPO un investigador.

Y agregó: "Están haciendo alianza con 'Saltarín, de 'los Rastrojos; 'Pata Rancia' (proveedor de armas de 'los Rastrojos') y alias Foraikas con quienes manejan los laboratorios de cocaína. Extorsionan a todas las empresas de aguacate de la zona y a los finqueros".



El alcalde de Cartago, Víctor Alfonso Álvarez Mejía, asegura que detrás de la masacre puede haber una retaliación por microtráfico o cruce de cuentas entre bandas criminales. Pero, para el FBI se trata de narcotráfico de grandes ligas.