Martha Lucía Zamora reacciona a la suspensión y pliego de cargos al canciller Leyva

Una de las funcionarias del Gobierno Petro que terminaron fuera de su cargo por causa del mismo caso de pasaportes es Martha Lucía Zamora, la exdirectora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.



(Lo invitamos a leer: Exclusivo: carta del poderoso Euclides Torres notificando que no declarará ante el CNE)



Zamora, quien recomendó a la Cancillería conciliar con Thomas Greg, protagonizó un fuerte episodio en la Casa de Nariño con el ahora suspendido canciller Álvaro Leyva Durán.

Facebook Twitter Linkedin

Martha Lucía Zamora. Foto: Captura de pantalla

Zamora aseguró que Leyva la increpó y gritó por la propuesta de conciliación que hizo la exfuncionaria.



EL TIEMPO la contactó para preguntarle: ¿qué opinión le merece la suspensión de la Procuraduría a Leyva por el caso pasaportes?



(Puede ser de su interés: Esta es la versión del supuesto ladrón de camionetas blindadas ligadas a la UNP)



“Me enteré a través de los medios de comunicación, pero no conozco el texto del pliego de Cargos proferido por la Sala Disciplinaria de Instrucción. Confío en que debe ser una decisión sustentada en la ley y en el análisis serio de los elementos probatorios recaudados a lo largo de la investigación disciplinaria, que no se inició con los hechos por mí relatados en diciembre de 2023, sino que desde el 1.º de septiembre de 2023 la propia Procuraduría venía haciéndole un seguimiento al proceso licitatorio”, aseguró Zamora.

Facebook Twitter Linkedin

El penalista Juan Pablo Estrada, apoderado de UT Pasaportes 2023 y el canciller Álvaro Leyva. Foto: Archivo particular

Y agregó: “Desconocer la Ley 80 tiene repercusiones tanto penal como disciplinariamente, así es que no se puede desconocer que si se logra demostrar que el desconocimiento de la ley fue flagrante, consciente y arbitrario, eso es parte del reproche penal”.



EL TIEMPO también le preguntó: ¿qué otros funcionarios, en su criterio, deberían responder por el fallido proceso licitatorio?



(Además: Exclusivo: habla el dueño del lujoso Mercedes convertible atracado en la Séptima con 83)



“Lo que tengo entendido, y esto por haber conocido la resolución que declaró desierta la licitación, es el Canciller porque procedió a desplazar al señor secretario y asumir la responsabilidad; no conozco si tanto la Procuraduría como la Fiscalía han encauzado la investigación contra otras personas”.

Facebook Twitter Linkedin

Canciller Álvaro Leyva. Foto: Archivo particular

“En lo personal, es motivo de tranquilidad saber que las recomendaciones hechas por la Agencia de Defensa Jurídica fueron serias y sustentadas y sin ánimo de defender ‘intereses particulares’. FACEBOOK

TWITTER

Zamora también se refirió al rol que como directora de la Agencia de Defensa Jurídica del estado asumió frente al caso de pasaportes: “Para mí, en lo personal, es motivo de tranquilidad saber que las recomendaciones hechas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado fueron serias y sustentadas, entregadas por escrito y sin ánimo de defender ‘intereses particulares’ ”.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



EL TIEMPO estableció que entre los argumentos de la Procuraduría para suspender al Canciller también fueron claves las declaraciones de Zamora: “Tampoco puede pasarse por alto lo que bajo la gravedad de juramento informó Martha Lucia Zamora, frente a los hechos ocurridos en las instalaciones de la Casa de Nariño cuando el Canciller le reclamó por la posición de la Agencia en el comité de conciliación, al respecto señaló la funcionaria que el Canciller le expresó: “Yo tengo que hablar con usted, está diciendo que yo estoy haciendo cosas ilegales”, se lee en el la decisión de suspensión contra Leyva.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook