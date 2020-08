Senador de la Farc, a rectificar declaración contra la Vicepresidenta

La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, logró este jueves que un senador del partido Farc se retractara de señalamientos en su contra.



Se trata de Julián Gallo, conocido como 'Carlos Lozada', quien la vinculó a una supuesta reunión en el exclusivo club El Nogal, con el entonces jefe paramilitar Salvatore Mancuso.



La información fue confirmada por la firma Víctor Mosquera Marin Abogados, a través de un comunicado al que tuvo acceso EL TIEMPO.



Carlos Lozada, congresista del partido Farc. Foto: Citytv

En el documento, se explica que el eje central del acuerdo de conciliación alcanzado entre la la vicepresidenta Martha Lucia Ramírez Blanco y el ex-Farc y hoy congresista Julián Gallo Cubillos, parte del compromiso de este último de grabar y publicar un video a través de su cuenta de Twitter, "rectificando la información proferida en contra de la señora Vicepresidenta en relación con los hechos del Club El Nogal".



Acatando el acuerdo, 'Carlos Lozada' publicó el video este jueves a través de su perfil en esa red social.

La información respecto al atentado al Club El Nogal la hemos entregado a las víctimas en actos de reconocimiento temprano de responsabilidades. pic.twitter.com/602TjRSGvJ — Carlos A. Lozada (@Carlozada_FARC) August 6, 2020

"Si bien es cierto que en las Farc se tenía información sobre reuniones de funcionarios del gobierno con los comandantes paramilitar es durante la época del conflicto, no tuve entonces, ni tengo ahora, conocimiento directo, ni evidencia de que la señora vicepresidenta Marta Lucia Ramírez, entonces ministra de Defensa, se haya reunido en el Club el Nogal con paramilitares, ni en particular con el señor Salvatore Mancuso", dice el congresista en el video.

