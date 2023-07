Dirigentes del Polo en Sucre pidieron que se le niegue el aval a Mario Fernández Alcocer, primo de la primera dama, Verónica Alcocer, y quien se lanzaría para la gobernación de Sucre.



(Lo invitamos a leer: Habla primo de la Primera Dama que incomoda a fichas en Casa de Nariño)



La solicitud se conoce dos meses después de que el presidente Gustavo Petro desautorizara cualquier gestión a su nombre de la familia Alcocer (haciendo referencia al primo de la primera dama), ante cualquier despacho público.

Tal como lo informó EL TIEMPO, Santiago de Jesús Sierra, presidente departamental del Polo en Sucre, y Abelino Arrieta, secretario de la colectividad en dicho departamento, enviaron una comunicación a la dirección nacional en la que solicitaron que ni el partido ni el Pacto Histórico avalen la candidatura de Fernández Alcocer, que ya fue senador por el Partido Liberal.



“Ante el fuerte rumor de apoyo del Polo Democrático Alternativo a la candidatura a la gobernación de Sucre del señor Mario Fernández Alcocer resulta importante señalar que este hombre no reúne las calidades éticas que se esperan de un candidato de nuestro sector político”, expresaron los dirigentes regionales.



(Le puede: Dirigentes del Polo piden negar aval a Mario Fernández Alcocer, primo de primera dama)



EL TIEMPO se comunicó con Fernández Alcocer, para preguntarle por la negativa del Polo y se mostró sorprendido por la comunicación del partido.



"Yo nunca les he pedido aval", aseguró Fernández sin revelar aún quién respaldará sus aspiraciones a la gobernación de su departamento.

Facebook Twitter Linkedin

Mario Fernández Alcocer estuvo con el presidente Gustavo Petro y la primera dama, Verónica Alcocer, en el desfile del Carnaval del Suroccidente, en Barranquilla. Foto: Cortesía Presidencia de la República.

'No hay tráfico de influencias'

En entrevista exclusiva con EL TIEMPO -publicada el pasado 25 de junio-, Mario Fernández Alcocer aseguró que si tomaba la determinación de lanzarse como candidato a la gobernación de Sucre no lo haría por ser el primo de la primera dama: "Uno en política convive con eso. Hay gente que aplaude y otros que critican".



Además, negó cualquier tráfico de influencias utilizando su familiaridad y cercanía con la primera dama.



(También le puede interesar: El empresario que figura en caso de robo de crudo colombiano que Petro pide investigar)



"Soy vocero de la comunidad y difícilmente una persona de la provincia logra tener contacto con un ministro y menos con el Presidente. No es tráfico de influencias ni un caso aislado que haga Mario Fernández. Vengo del Congreso, es una actividad que ejerzo hace años y sigo ejerciendo sin ser parlamentario. Mi esposa lo es y toda la semana estamos reunidos con comunidades, alcaldes, gobernadores en la costa Caribe que manifiestan mil inconformidades. Y si me veo con ministros, el director de la Unidad de Riesgos o con el Presidente, recuerdo que La Mojana lleva un año y medio bajo el agua; que el aeropuerto de Tolú aún no se concreta", le dijo Fernández a EL TIEMPO.

Facebook Twitter Linkedin

Mario Fernández Alcocer, primo de la primera dama, Verónica Alcocer. Foto: CEET Fotógrafo: Milton Díaz

El aeropuerto en Tolú

Al respecto, en la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso, el pasado 20 de julio, el presidente Petro se refirió a uno de esos proyectos: el aeropuerto de Tolú.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



“Queremos extender más las posibilidades en la medida que Colombia se abre al mundo, que nuestro cambio y transformación política se abre al mundo. Queremos poner la pista aérea internacional en el norte de La Guajira, queremos hacer la de Tolú, y queremos hacer una en el Guaviare”, afirmó Petro.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook