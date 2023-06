El presidente Gustavo Petro usó varios minutos de un consejo de ministros de la semana pasada para tomar distancia del representante Agmeth Escaf y de Mario Fernández Alcocer. Este último es el primo de la primera dama, Verónica Alcocer, a quien acompaña en desplazamientos en terreno y en su oficina en Casa de Nariño.



(Le invitamos a leer: Los líos en alcaldía de Riohacha con los que se va a encontrar Petro la próxima semana)



Fuentes del Gobierno le dijeron a EL TIEMPO que a oídos del mandatario llegó información según la cual Fernández Alcocer hace uso irregular de su cercanía familiar para llegar a despachos públicos a pedir contratos, mover macroproyectos y exigir cuotas burocráticas. Por eso, Petro advirtió que desautorizaba cualquier gestión suya.

En entrevista con EL TIEMPO, el primo de la primera dama habló del tráfico de influencias que le atribuyen, de los procesos que la Corte le había iniciado, de su permanencia en Casa de Nariño y de su aspiración a la gobernación de Sucre.



(Le podría interesar: Atención: Procuraduría ordena inspección al Dapre por caso de Laura Sarabia)

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Gustavo Petro en su más reciente consejo de ministros. Foto: Cortesía Presidencia

¿A qué atribuye las palabras del Presidente sobre la familia Alcocer, cercana a la primera dama, en referencia directa a usted?

El Presidente es cauteloso, se cuida mucho del tráfico de influencias, en especial del tema de la familia. De pronto ha habido episodios, en otras épocas, en los que eso le ocasionó inconveniente. Además, para algunas personas del Gobierno puede resultar extraña mi presencia allí. Mi antecedente y presente político pueden ocasionar una lectura no correcta de mi actuar en Casa de Nariño y pueden pensar que ando en diligencias de favorecimiento de temas y tratando de hacer movidas políticas en favor mío y de mi grupo.



(Le sugerimos leer: Exclusivo: los 5 datos desconocidos de hombre secuestrado en centro comercial de Chía)

¿Qué gestiones hace?

Soy un actor regional en Sucre hace años; le colaboro a la primera dama en algunos temas en específico y el escenario donde estoy —el Palacio de Nariño— permite que proyectos importantes para el desarrollo de Sucre estén en la agenda de la que hablo informalmente con ministros, pidiendo que no olviden a una región relegada.

¿No es un claro tráfico de influencias? No todos los actores políticos andan con la primera dama por la Casa de Nariño...

Facebook Twitter Linkedin

Verónica Alcocer junto a su primo, Mario Fernéndez Alcocer, en una visita que realizaron a Piojó, Atlántico. Foto: Archivo particular

Soy vocero de la comunidad y difícilmente una persona de la provincia logra tener contacto con un ministro y menos con el Presidente. No es tráfico de influencias ni un caso aislado que haga Mario Fernández. Vengo del Congreso, es una actividad que ejerzo hace años y sigo ejerciendo sin ser parlamentario. Mi esposa lo es y toda la semana estamos reunidos con comunidades, alcaldes, gobernadores en la costa Caribe que manifiestan mil inconformidades. Y si me veo con ministros, el director de la Unidad de Riesgos o con el Presidente, recuerdo que La Mojana lleva un año y medio bajo el agua; que el aeropuerto de Tolú aún no se concreta.



(Además: Benedetti dice que se presentará a la Fiscalía, pero que guardará silencio)

¿A cambio de qué? ¿De que apoyen a su esposa o de su aspiración a ser gobernador de Sucre?

Que apoyen lo que venga, que le den sentido a la labor ante el nivel central. Los congresistas hacen esas dos labores: legislan y también hablan a nombre de su región y no es tráfico de influencias. Es una vocería legal. Por razones del acompañamiento a la primera dama y cercanía a los funcionarios aprovecho y les recomiendo especialmente unos temas de Sucre.

¿Llegar como primo de la primera dama no es tráfico de influencias?

No voy en nombre de nadie, voy en nombre propio. Así como me atienden a mí atienden a otras personas.

¿De verdad cree que otros pueden entrar con esa facilidad sin ser primo de Verónica Alcocer?

De pronto eso ayuda, no lo niego. Pero no voy en nombre de ella. Voy en nombre de Sucre y puedes mirar la bitácora de ingresos de Aerocivil y de los ministerios. Hay representantes de comunidades que piden citas para verificar cómo van iniciativas. A mí me facilitan algunas cosas por ser exparlamentario, esposo de la senadora Ana María Castañeda, de Sucre.



(También: La reunión reservada de las víctimas de Felipe Rocha en el Club de Banqueros)

Facebook Twitter Linkedin

EL TIEMPO conoció que Fernández Alcocer tiene varias entradas a la Aerocivil. Foto: Citytv

Se habla de visitas a la Aerocivil, donde en mayo ya contrataron estudios ambientales para el aeropuerto de Tolú, por $ 1.900 millones. También a las carteras de Interior y Vivienda, a la Unidad de Gestión del Riesgo... ¿Qué hace allá?

Si todo lo encuadras en el tema del ‘primo de la primera dama’, me quitas mi verdadero rótulo de vocero de la región. Verónica es primera dama desde hace 9 meses y yo soy vocero de comunidades y político hace 20 años. El aeropuerto de Tolú está estancado por un proyecto de acuerdo que no ha aprobado el Concejo. Yo pongo en línea al alcalde y a su secretaria jurídica con el jurídico de Aerocivil. En la cartera de Interior tienen que haber cientos de proyectos de saneamiento en Sucre. Debo tener entradas al Ministerio de Vivienda; se logró el proyecto de agua potable para Sincelejo.

Facebook Twitter Linkedin

Mario Fernández Alcocer estuvo con el presidente Gustavo Petro y la primera dama, Verónica Alcocer, en el desfile del Carnaval del Suroccidente, en Barranquilla. Foto: Cortesía Presidencia de la República.

¿Y al Mininterior?

Con Velasco tengo años de relación. Vengo del Congreso. He tratado de darle un apoyo en la labor parlamentaria tanto a (Alfonso) Prada como a Velasco. Tengo lecturas más o menos claras de qué pasa en Cámara y Senado, en comisiones. Acuden a mí parlamentarios para dar su lectura del Gobierno.

¿Mueve la agenda oficial?

No. Hablamos de política. Tengo amistades en el Partido Liberal, vengo de allá; en Cambio Radical, mi esposa está allá; y una relación constituida con el Congreso.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Fernando Velasco, ministro del Interior. Foto: Mininterior

En el Gobierno dicen que va a pedir contratos...

Sí, me enteré de eso. La invitación que le hice al Presidente es que lo corrobore con ministros y funcionarios, y si alguien le decía que sí, daba un paso al costado de la primera dama y no aparecía más en escena. Nadie puede decir eso, nadie. Le dije que tenga la total tranquilidad. No ando en eso, son los temas del departamento; de la visita de la primera dama en territorio, que los recomiendo cuando la oportunidad lo permite y hasta ahí.

Petro dijo que ni usted ni el congresista Escaf estaban autorizados para hablar en su nombre. ¿Habló de eso con el Presidente?

Me dijeron que hizo referencia a la familia Alcocer y yo soy Alcocer. Sentí la necesidad de aclararle que no estamos en nada indebido ni aprovechándonos de su nombre ni del de Verónica. Simplemente que había ocasiones en donde aprovechamos para recordarles a los ministros las urgencias de Sucre; no llego con contratistas.



(También: ¿Armando Benedetti puede ser conducido con policías si no asiste a las audiencias?)

Facebook Twitter Linkedin

Las inundaciones en La Mojana sucreña, completan más de un año y medio. Foto: cortesía de Oswaldo Pupo

¿No ha recomendado a nadie para que asuma obras o para cargos?

Absolutamente, lo digo bajo juramento y lo pueden comprobar. Eso no es parte de mi agenda, solo que las cosas ocurran. Hay que construir buen nombre en la política en el departamento y si quiero lograr esos consensos para una aspiración futura —llámese gobernación de Sucre, reelección de mi esposa—, tenemos que venderle al departamento la idea de que estar acá sirvió para algo.

¿Usted pide puestos en las altas consejerías, el ICBF y otras dependencias?

No tengo ni la potestad ni la cercanía ni el interés. ¿Qué puedo creer que está pasando en el Palacio Nariño? Que hay mucha gente a la que le incomoda mi presencia, que cree que yo soy rémora del Gobierno y que aparecí por arte de magia desde que Petro es presidente y Verónica, primera dama. Les recuerdo que tengo una categoría de dirigente político, votamos por Petro en Sucre. No soy de la izquierda, me pueden ver incluso un poco de centro-derecha. Soy amigo de los Char, mi esposa es de Cambio Radical, que es partido de oposición. Tratan de indisponerme con el Presidente.



(Además: Lo que aún no se ha dicho sobre el suicidio del coronel Óscar Dávila)

¿Quiénes y por qué?

Hay gente que intenta acercarse al Presidente, que llevan muchos años con él, que no han tenido la oportunidad de acercarse como yo al Palacio de Nariño. Eso los motiva a dispararme.

Facebook Twitter Linkedin

Mario Fernández Alcocer visita con frecuencia la Casa de Nariño. Foto: Unidad Investigativa

Aquí, como sucedió con el tema de Laura Sarabia, la información sale desde el interior del Gobierno…

Fuego amigo. No los conozco. Veo que es gente cercana al Presidente. Yo me dedico a mis actividades con la primera dama.

Le adjudican, por ejemplo, llevar al ICBF a Verónica Valencia, su exasesora y de su esposa...

Ella dejó de trabajar conmigo hace tiempo en la UTL, se fue a Estados Unidos. Seguro aprovechó esa buena relación para aportar sus habilidades: es muy buena, y tuvo cabida en el ICBF.



(Le invitamos a leer: Lo que Laura Sarabia dijo en la Fiscalía que llevaba en la maleta que le saquearon)

Facebook Twitter Linkedin

Concepción Baracaldo, exdirectora del ICBF: Foto: Twitter: @@DirICBF

¿Usted daba órdenes vía chat a Concha Baracaldo, entonces cabeza del ICBF?

No tengo que ver con ella, ni con tráfico de influencias allá.

¿Pidió nombrar a Luz Karime Fernández segunda en el Dapre?

No. Nos conocemos. Ella trabajó en una época en ICBF y nos conocimos hace varios años.

¿Tuvo que ver con los nombramientos de Carolina Plata, contratista de protocolo presidencial; y de sus primos segundos Lidia Quessep, en la embajada de Italia; Jorge Quessep, en el Departamento de Prosperidad Social de Sucre, y de Jaime Quessep, agregado de ProColombia en Costa Rica?

No. Son familiares lejanos.

¿Cuál es su nexo con Escaf?

Facebook Twitter Linkedin

Agmeth Escaf, presidente de la mesa directiva de la Comisión Séptima. Foto: Sergio Acero / El Tiempo

Somos muy buenos amigos hace años. Pernoctábamos en Barranquilla y ahora que es parlamentario nos hemos hecho más amigos. Él tiene una muy buena amistad con Verónica, yo soy cercano a ella y eso nos mantiene muy unidos.



(Le sugerimos leer: Exclusivo: esta es la identidad del hombre secuestrado en centro comercial de Chía)

El abogado Miguel Ángel del Río, afín al Pacto Histórico, lo llamó a usted ‘camaleón envenenado’. ¿Va a ser candidato del Pacto Histórico?

Eso es una decisión que no he tomado. No soy de Cambio Radical, de allá es mi esposa; yo vengo del Partido Liberal, con el que fui a mi última aspiración. Es un tema que está en reflexión y yo trabajo con el Gobierno. No formalmente, pero soy políticamente afín, votamos por Petro en segunda vuelta. Hay que conjugar esas circunstancias. Pero esa decisión no está tomada.

A su esposa le abrieron una investigación por votar por Alexánder López para presidente del Senado. ¿Cómo se lee eso?

Ella es respetuosa de las decisiones de bancada. En este caso tenía la convicción de que López debía ser presidente y votó. No era un tema de bancada.

¿Cuál es su rol con la primera dama?

Solo la acompaño. Tengo una relación fraterna desde siempre. Nunca hemos estado juntos en política. Ella y su esposo iban por una línea, yo por otra. Pero la cercanía permitió entablar un diálogo en campaña presidencial, lo que al final derivó en un apoyo del presidente Petro en segunda vuelta.



(También: Coronel Dávila: su ayudante lo alcanzó a ver poco antes del disparo y manipuló el arma)



No hago nada diferente que apoyarles sus temas. Me ofrecí a acompañarla y en ese momento empezamos a elaborar una agenda de la vocería que ella podía tener en esa región afectada, ante su esposo y ante quien fuera necesario.

Facebook Twitter Linkedin

Verónica Alcocer, primera dama, junto a la Reina Letizia de España, durante una viista a Cartagnea. Foto: Twitter @Veronicalcocerg

¿Quién paga sus gastos?

Un privado.

¿Quién, usted?

Sí o ella, dependiendo. Lo mío con ella no tiene nada de Estado. No tengo cargo y no ocasiono un gran gasto. Trato de estar ahí, de no perderme ese espacio para ayudarle, para que su figura sirva y también que el Gobierno quede bien.

Algunos creen que usted instrumentaliza a su prima en beneficio propio...

Sí, es un tema que había escuchado. Pero ella no necesita que nadie la instrumentalice. Tiene claro su rol, conoce el país, las regiones, sabe cómo ayudar.

¿Qué le ha dicho?

Está muy tranquila. Me dijo: ‘Creo que es necesario que hables con el Presidente’.

¿Por qué usted tiene escoltas de la UNP?

Desde que soy senador. Mi nivel de riesgo es extraordinario, según el comité que manejan.



(Además: La historia del hotel donde secuestraron y explotaban sexualmente a 11 colombianas)

Facebook Twitter Linkedin

Uno de los salones de la Corte Suprema. Foto: Corte Suprema

La Corte le abrió dos indagaciones por presuntos nexos con ‘paras. ¿Qué pasó?

En los de ‘parapolítica’ se declararon inhibidos. No hallaron pruebas suficientes para abrir investigación formal.

Es cierto que usted es amigo de infancia del paramilitar Carlos Mario García, alias Gonzalo?

Sí. Era mi vecino en Sincelejo durante la infancia y hasta ahí. Él se fue a su actividad ilegal. No tengo ninguna relación con él y eso está explicado en la Corte. Duraron siete años buscando y al final decidieron que no había ningún motivo formal para abrir una investigación.

¿Qué proceso tiene abierto en la Fiscalía?

Un tema de fraude procesal. Eso es un tema de un cartón de bachiller por un anónimo. Yo aporté el cartón verdadero. El caso está para audiencia.





(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

¿Se va a lanzar a la Gobernación de Sucre?

Si tomo la determinación, no es por todo esto. Uno en política convive con eso. Hay gente que aplaude y otros que critican.

Más noticias de la Unidad Investigativa en eltiempo.com

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook