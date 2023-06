El exsenador liberal Mario Fernández Alcocer habló en exclusiva este fin semana con EL TIEMPO y admitió que ha visitado varios despachos ministeriales para que proyectos de desarrollo en Sucre "estén en la agenda" de los funcionarios.



El primo de la primera dama, Verónica Alcocer, accedió a tocar temas sensibles sobre su cercanía con el gobierno, después de que el propio presidente Gustavo Petro dijo en un reciente consejo de ministros que desautorizaba las gestiones del congresista Agmeth Escaf y de la familia Alcocer, cercano a la Primera Dama, haciendo referencia directa a él.

Mario Fernández Alcocer estuvo con el presidente Gustavo Petro y la primera dama, Verónica Alcocer, en el desfile del Carnaval del Suroccidente, en Barranquilla. Foto: Cortesía Presidencia de la República.

En efecto, El TIEMPO estableció que a oídos del presidente llegó información de la entrada de Fernández Alcocer, de 44 años, a ministerios y a oficinas públicas, como la Aeronáutica Civil, desde donde estaría impulsado proyectos, contratos y cuotas burocráticas.



En la entrevista con este diario, Fernández Alcocer manifestó que ha hablado informalmente con ministros "pidiendo que no olviden a una región relegada" y que sus visitas a los ministerios se dan en su condición de ser un actor regional en Sucre y no como primo de la Primera Dama.



EL TIEMPO conoció que el político sincelejano ha entrado a los Ministerios de Interior, Vivienda, la Aeronáutica Civil, e incluso la Unidad de Gestión del Riesgo, pero aclaró que sus visitas a esos despachos no configuran un "tráfico de influencias".

EL TIEMPO conoció que Fernández Alcocer tiene varias entradas a la Aerocivil. Foto: Citytv

Este diario le consultó al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, por las visitas del exsenador a su despacho y este aclaró que su relación con el político viene de muchos años atrás, cuando ambos compartieron bancada en el Senado por el partido Liberal.



"No solo me ha visitado siendo yo ministro, me visitó varias veces siendo yo Consejero Presidencial para las Regiones y conversamos sobre una legítima preocupación frente al tema de las inundaciones en La Mojana", dijo Velasco en diálogo con este diario.



El funcionario descartó que esas conversaciones con Fernández Alcocer puedan tener implícito algún tipo de tráfico de influencias, toda vez que el exsenador "es un dirigente regional que tiene presencia política en su zona".

Inundaciones en La Mojana. Foto: cortesía Álex Angulo

¿Qué dijo Minvivienda?

Sobre el mismo tema, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, fue consultada por la W Radio.



Tras hacer referencia a la entrevista de EL TIEMPO, la funcionaria admitió que también conocía al primo de la Primera Dama y que, en efecto, había estado en su cartera en una reunión en la que se discutieron varios proyectos.



Según la funcionaria, se trató de unas mesas de trabajo para temas de saneamientos en los que Fernández Alcocer estaba interesado para su departamento.

Catalina Velasco, ministra de Vivienda. Foto: Cortesía

Sin embargo, Catalina Velasco admitió que en su cartera son cuidadosos de que estos proyectos cumplan todos los requisitos.



"Nosotros en el ministerio de Vivienda hemos hecho 1.200 mesas técnicas de proyectos de agua relacionados con todo el país, hemos viabilizado 104 proyectos y vamos a financiar alrededor de 60, estamos en los últimos detalles antes de que termine la Ley de Garantías y con el señor Fernández, a quien conozco personalmente, sostuve una reunión, se habla de diferentes proyectos, él habla de su departamento de Sucre así como las 1.200 mesas técnicas que hemos tenido, pero nosotros somos realmente muy estrictos y los proyectos no pasan sin todas las condiciones técnicas, financieras y presupuestales", señaló la ministra Catalina Velasco a W Radio.

Alfonso Prada, exministro del Interior. Foto: EL TIEMPO

El primo de la Primera Dama dijo que había invitado al Presidente a que verificara si había algún tipo de irregularidad y que de comprobarse daría un paso al costado.



También manifestó que esta semana anunciará si piensa aspirar a la Gobernación de Sucre.



Este diario le preguntó a voceros de la Aeronáutica Civil sobre las visitas del exsenador a la entidad, pero solicitaron que la consulta fuera elevada a través de un derecho de petición.



También se intentó buscar al exministro del Interior, Alfonso Prada, otro de los funcionarios visitados, pero fuentes de Casa de Nariño manifestaron que se encontraba en Francia ejerciendo sus funciones como embajador de Colombia en ese país.



Precisamente, varios de esos proyectos serán anunciados en el traslado del despacho del Gobierno a La Guajira, en la que estaría presente la Primera Dama, ya sin su primo.

UNIDAD INVESTIGATIVA

@UinvestigativaET

u.investigativa@eltiempo.com

