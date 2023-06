El TIEMPO pública este fin de semana en exclusiva una entrevista con el exsenador liberal Mario Fernández Alcocer, quien manifiesta ser un actor regional en Sucre y que su labor con su prima, la primera dama, Verónica Alcocer, son para realizar temas específicos en las regiones.



Destaca que su cercanía en la Casa de Nariño permite que proyectos importantes para el desarrollo de Sucre "estén en la agenda" de la que, según dice, habla informalmente con ministros "pidiendo que no olviden a una región relegada".

Mario Fernández Alcocer estuvo con el presidente Gustavo Petro y la primera dama, Verónica Alcocer, en el desfile del Carnaval del Suroccidente, en Barranquilla. Foto: Cortesía Presidencia de la República.

Asegura que sus visitas al Palacio y a Ministerios no configuran un "tráfico de influencias".



"Vengo del Congreso, es una actividad que ejerzo hace años y sigo ejerciendo sin ser parlamentario. Mi esposa lo es y toda la semana estamos reunidos con comunidades, alcaldes, gobernadores en la costa Caribe que manifiestan mil inconformidades. Y si me veo con ministros, el director de la Unidad de Riesgos o con el Presidente, recuerdo que La Mojana lleva un año y medio bajo el agua; que el aeropuerto de Tolú aún no se concreta", manifiesta.

Fernández Alcocer dice que con el actual mininterior, Luis Fernando Velasco, tiene una relación de años.



"He tratado de darle un apoyo en la labor parlamentaria tanto a (Alfonso) Prada como a Velasco. Tengo lecturas más o menos claras de que pasa en Cámara y Senado", dijo.

Inundaciones en La Mojana. Foto: cortesía Álex Angulo

Lo que dice Velasco

Luis Fernando Velasco . Foto: Ministerio del Interior - Presidencia

EL TIEMPO consultó al ministro Velasco sobre sus reuniones con el exsenador y comenzó por aclarar que su relación con el político viene de muchos años atrás, cuando ambos compartieron bancada en el Senado por el partido Liberal.



"No solo me ha visitado siendo yo ministro, me visitó varias veces siendo yo Concejero Presidencial para las Regiones y conversamos sobre una legítima preocupación frente al tema de las inundaciones en La Mojana", dijo Velasco en diálogo con este diario.



Señaló el ministro que el exsenador lo que pedía era que el gobierno actuara frente a la situación de las inundaciones. "Obviamente, hicimos algún tipo de gestión para ayudar en su momento a buscar alguna respuesta. Nos reunimos con empresarios, y campesinos, todos de la región. Pero esa es básicamente la gestión que hace un líder regional".

Velasco descartó que esas conversaciones con Fernández Alcocer puedan tener implícito algún tipo de tráfico de influencias, toda vez que el exsenador "es un dirigente regional que tiene presencia política en su zona".



“Fernández tiene el legítimo derecho de llevar una preocupación de la gente de su región", dijo el ministro, quien destacó que a su despacho también llegaron los gobernadores de la región para elevarle la misma preocupación de las inundaciones.

Mario Fernández Alcocer fue senador en el periodo 2014-2018.. Foto: Mateo García / EL TIEMPO

'No ha pedido cargos'

Frente a la pregunta de que si el exsenador Fernández Alcocer ha llevado hojas de vida a su despacho o ha solicitado cargos como parte de cuotas burocráticas, el ministro de Interior negó ese tipo de solicitudes.



“En la Consejería para las Regiones es muy pequeña en su estructura. Yo llevé algunos amigos míos que fortalecieron el equipo. Ahora en el Ministerio de Interior llevo apenas 50 días y ese tipo de solicitudes, por lo menos de Mario, no han salido hacia mí”, dijo Velasco.



Aseguró que esa situación es fácil de comprobarlo. “Se puede revisar en las personas que han llegado conmigo al Ministerio y no se va a ver gente de la región en la cual puede tener influencias el doctor Fernández”.

EL TIEMPO conoció que Fernández Alcocer tiene varias entradas a la Aerocivil. Foto: Citytv

Aeropuerto en Tolú

Por otro lado, el mismo Fernández Alcocer reconoció en la entrevista con este diario que ha tratado de dar impulso a las obras de ampliación del aeropuerto de Tolú.



"Yo pongo en línea al alcalde y a su secretaria jurídica con el jurídico de Aerocivil. En la cartera de Interior tiene que haber cientos de proyectos de saneamiento en Sucre. Debo tener entradas al Ministerio de Vivienda; se logró el proyecto de agua potable para Sincelejo".



Este diario preguntó a la Aeronáutica Civil sobre las posibles visitas del exsenador a la entidad, pero solicitaron que la consulta fuera elevada a través de un derecho de petición.



También se intentó buscar al exministro del Interior, Alfonso Prada, pero fuentes de Casa de Nariño manifestaron que estaba rumbo a Francia para oficializar su designación como embajador en ese país.

