Dos ministros del gabinete del presidente Gustavo Petro y un exministro han salido a explicar sus reuniones con Mario Fernández Alconcer, primo de la primera dama, Verónica Alconcer.



Tal como lo admitió el propio Fernández en entrevista exclusiva con EL TIEMPO, señaló que sí se veía con ministros, el director de la Unidad de Riesgos o con el Presidente, debido al acompañamiento que le viene haciendo a la primera dama, les recuerda varios proyectos pendientes en Sucre, como el aeropuerto de Tolú, el hospital y el acueducto.

Mario Fernández Alcocer estuvo con el presidente Gustavo Petro y la primera dama, Verónica Alcocer, en el desfile del Carnaval del Suroccidente, en Barranquilla. Foto: Cortesía Presidencia de la República.

"Hicimos algún tipo de gestión para ayudar en su momento a buscar alguna respuesta. Nos reunimos con empresarios, y campesinos (...) Esa es básicamente la gestión que hace un líder regional": Velasco. FACEBOOK

Según explicó -después de que el propio presidente Gustavo Petro desautorizó cualquier gestión suya a su nombre-, es que es un actor regional y como tal se presenta en ministerios o en la Aerocivil y no con la etiqueta de 'primo de la primera dama'.



Al respecto, el actual ministro del Interior, Luis Fernando Velasco (Liberal) comenzó por aclarar que su relación con Fernández Alcocer viene de muchos años atrás, cuando ambos compartieron bancada en el Senado por el partido Liberal.



"No solo me ha visitado siendo yo ministro, me visitó varias veces siendo yo Consejero Presidencial para las Regiones y conversamos sobre una legítima preocupación frente al tema de las inundaciones en La Mojana", dijo Velasco en diálogo con este diario.



Y agregó que el primo de la primera dama lo que pedía era que el gobierno actuara frente a la situación de las inundaciones: "Obviamente, hicimos algún tipo de gestión para ayudar en su momento a buscar alguna respuesta. Nos reunimos con empresarios, y campesinos, todos de la región. Pero esa es básicamente la gestión que hace un líder regional".

Mario Fernández Alcocer, primo de la primera dama, Verónica Alcocer. Foto: CEET Fotógrafo: Milton Díaz

Proyectos de saneamiento

Catalina Velasco Campuzano, Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio Foto: Cortesía

Velasco descartó que esas conversaciones con Fernández Alcocer puedan tener implícito algún tipo de tráfico de influencias, toda vez que el exsenador "es un dirigente regional que tiene presencia política en su zona".



En igual sentido se pronunció la ministra de Vivienda, Catalina Velasco (también Liberal). Según la funcionaria, también conoce al político sucreño y este estuvo en su cartera en unas mesas de trabajo para temas de saneamientos.



"Con el señor Fernández, a quien conozco personalmente, sostuve una reunión, se habla de diferentes proyectos, él habla de su departamento de Sucre así como las 1.200 mesas técnicas que hemos tenido, pero nosotros somos realmente muy estrictos y los proyectos no pasan sin todas las condiciones técnicas, financieras y presupuestales", señaló la ministra Catalina Velasco a La W Radio.

¿Qué dijo Prada?

El exministro del Interior, Alfonso Prada. Foto: Presidencia

Por su parte, el exministro Prada y hoy embajador de Colombia en Francia admitió que Fernández Alcocer lo visitó en la oficina "por su condición de excongresista y conocedor de la política y el Congreso".



Añadió que las visitas se dieron "por haber apoyado y conocer la campaña y el Programa del Presidente Petro". Y aseguró que, de hecho, la esposa del exsenador, Ana María Castañeda es senadora de Cambio Radical y Fernández iba como "analista, con el exclusivo ánimo de aportarme elementos de juicio para entender mejor la situación política del País y del Congreso".

UNIDAD INVESTIGATIVA

