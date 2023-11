Tras saqueo a cadáver de Mario Castaño, presos en La Picota piden sacar a político

A las 5:20 de la tarde del lunes, 20 de noviembre, se armó una especie de rebelión en el patio Ere Sur de la cárcel de máxima seguridad de La Picota de Bogotá, luego de que varios internos señalaron que EL TIEMPO ya había publicado el presunto saqueo al cuerpo del exsenador Mario Castaño, quien murió de un infarto en el penal.



(Lo invitamos a leer: Exclusivo: lo que le habrían quitado a exsenador Mario Castaño, muerto en La Picota)



En efecto, tras una misa en homenaje al condenado político de Caldas, miembros del Inpec informaron que un lujoso reloj y la cadena de oro que Castaño tenía, desaparecieron de su celda del segundo piso al igual que otras pertenencias.

Facebook Twitter Linkedin

Cárcel La Picota de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

Facebook Twitter Linkedin

Horacio Bustamante, director de La Picota. Foto: El Tiempo

Después de que este diario reveló la información, los internos del patio elaboraron una carta en la que le solicitaron al director de La Picota, Horacio Bustamante, que trasladara a uno de sus compañeros.



Internos manifestaron con nombre propio a un interno que, dicen, atendió al exsenador durante los últimos 4 días y le llevó un tinto la mañana del sábado. Al parecer, manifestó que Castaño seguía dormido y, luego, otros compañeros lo encontraron infartado.



(Le puede interesar: Las fotos en pareja con las que buscan condena de cirujano por violencia intrafamiliar)



"Dicen que la persona no les generaba confianza y que estaban inquietos por la versión de la supuesta pérdida de esos objetos", le confirmó a EL TIEMPO el director Bustamante.

¿Quién fue el trasladado?

Facebook Twitter Linkedin

Vladimir Melo Carrillo, condenado por el asesinato de su esposa. Foto: Archivo particular

Facebook Twitter Linkedin

El exsenador Mario Castaño. Foto: Fiscalía

El director confirmó, además, que la persona que, según la carta, no les generaba confianza a los internos del Ere Sur es un expolítico bogotano.



Este militó en el Movimiento Cristiano Pacto, con el que llegó al Concejo capitalino, pero fue apartado del cargo por el asesinato de su esposa. Se trata de Vladimir Melo Carrillo condenado a 41 años de prisión por haber contratado a tres sicarios, en 2009, para quitarle la vida a su esposa.



(Además: Panamá: dardos contra firma colombiana que va tras contrato vial por US $ 283 millones)



Fuentes del Inpec manifestaron que Melo Carrillo no solo negó tajantemente cualquier nexo con la supuesta pérdida de los objetos personales de Castaño. Además, manifestaron que se negó a ser movido al patio 10 u 11 donde están otros presos políticos, aduciendo razones de seguridad.

Facebook Twitter Linkedin

Jhonier Leal, permanece preso en La Picota. Foto: EL TIEMPO

"Al final de la tarde del lunes, Vladimir Melo fue trasladado al pabellón 25 de la nueva estructura Erón, donde se le pueden brindar garantías", explicó el director de La Picota.



En ese pabellón están procesados como Jhonier Leal, procesado por el asesinato de su hermano, el peluquero de los famosos Mauricio Leal y su madre.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



En el patio en donde murió Castaño permanecen políticos procesados como el exmagistrado Francisco Ricaurte, el exsenador Arturo Char, Iván Moreno, Álvaro García y Julio Ibargüen Mosquera, exgobernador del Chocó.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook