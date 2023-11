Exclusivo: lo que le habrían quitado a exsenador Mario Castaño, muerto en La Picota

En la mañana de este lunes, 20 de noviembre, se llevó a cabo una liturgia en el patio Ere Sur de la cárcel La Picota de Bogotá, en memoria del exsenador Mario Castaño, quien murió de un infarto el sábado pasado.



Lo único que se sabe es que fue encontrado por sus compañeros del pabellón de funcionarios públicos, quienes dieron aviso de inmediato al Inpec. La ceremonia transcurrió en plena normalidad hasta cuando al final se divulgó un información sensible.

El tinto y las pertenencias

Captura senador Mario Castaño Foto: Fiscalía

Fuentes judiciales le dijeron a EL TIEMPO que varios de los condenados que permanecen en ese patio se enteraron de que al cadáver de Castaño, condenado por corrupción, le habrían quitado un par de pertenencias personales.



El exsenador fue condenado a 15 años y 11 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, tentativa de peculado por apropiación, estafa agravada y concusión, luego de aceptar que lideró una estructura criminal, en complicidad con un grupo de alcaldes, funcionarios y particulares, se apropió de multimillonarios recursos del Estado.



(Le puede interesar: Lujoso carro accidentado en Bucaramanga es de poderoso capo pedido por EE. UU.)"La celda del exsenador estaba localizada en el segundo piso del pabellón. Uno de los compañeros le fue a llevar un tinto, pero volvió con el pocillo en la mano porque dijo que todavía estaba dormido", narró una persona enterada del caso.Y agregó que cuando se dieron cuenta de que no se despertaba, fueron a verlo y lo encontraron sin vida.

El sospechoso

Otros internos le dieron aviso a guardias del Inpec de la muerte de senador Castaño. Foto: Inpec

Horacio Bustamante, director de La Picota. Foto: El Tiempo

Ahora, varios de los convictos del Ere Sur aseguran que funcionarios del penal les notificaron que al exsenador le faltaba una gruesa cadena de oro que colgaba de su pecho y un reloj.



Además, que se evaluaba una requisa para establecer quién habría tomados sus objetos personales.



Al respecto, Horacio Bustamante, director del penal, le dijo a EL TIEMPO que lo que hay hasta ahora es un rumor: "No he recibido una queja formal de la familia. hasta que esto se formalice La Picota no se va a pronunciar oficialmente".



"Lo que se sabe es que los primeros indicios recaerían en contra de la persona que le llevó el tinto. Pero personas de mediana seguridad también tienen acceso al lugar. Algunos se encargan de oficios varios", le señaló a EL TIEMPO una fuente interna, quien agregó que una persona de policía judicial de la guardia del Inpec es el que habló de la requisa.



Lo que nadie se explica es, por qué si está prohibido tener joyas en el penal, ahora se habla de la pérdida de una cadena y de un valioso reloj del exsenador Castaño.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

