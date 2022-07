Por televisión y desde La Picota. Así tuvo que ver la posesión del nuevo Congreso el otrora poderoso senador de Caldas Mario Castaño, a pesar de que obtuvo una de las votaciones más altas del Partido Liberal en las elecciones pasadas: 68.351 votos.



Su equipo de abogados intentó hasta último momento que la Corte Suprema le otorgara la libertad.

Pero el 19 de julio le llegó una notificación en la que el alto tribunal asegura que las pruebas en su contra tienen mérito para que siga tras las rejas mientras se le procesa por ser el presunto líder de una red criminal que se ha apropiado de millonarios contratos públicos.



Castaño atribuye los señalamientos en su contra a una persecución de la Fiscalía “para truncar su carrera política”. Según dice, los contratos en los que él habría obtenido coimas, ni siquiera se han firmado.

'No hizo ni chimba'

Daniela Ospina, pareja sentimental de senador Mario Castaño. Foto: Archivo particular

También negó que tuviera poder nominador en entidades del Estado en donde habría ubicado a fichas clave de su red, como Daniela Ospina Loaiza, su compañera sentimental desde 2017, y el prófugo Juan Carlos Martínez Rodríguez, que vivió con ellos dos años y a quien conoce desde el colegio.



Pero las interceptaciones a celulares de sus señalados cómplices le están enredando la versión al senador.



De hecho, algunos ya se allanaron a cargos y están buscando acuerdos con la Fiscalía.



EL TIEMPO revela conversaciones que confirmarían la influencia de Castaño en la designación de funcionarios administrativos en el Senado y también en el Inpec.

Presunta inferencia en el Senado En una conversación del 23 de marzo de 2021 entre Juan Carlos Martínez y Daniela Ospina se habla de unas cuentas de cobro que, según la Fiscalía, se pasarían al Senado y mostrarían la inferencia de la red en esta institución. El audio embebido no es soportado

Juan Carlos Martínez está prófugo. Foto: Archivo particular.

Él ha negado cualquier injerencia en que dos de sus conocidos hayan pasado por el área de Talento Humano del Senado y que su compañera sentimental y el fugitivo Martínez aparezcan con contratos en esa corporación por los que, al parecer, solo cobraban.



Rubén Darío Iregui González, actual jefe de la división de recursos humanos del Senado, es mencionado en las llamadas. Se trata del mismo funcionario, oriundo de La Dorada, Caldas, que se desempeñó como secretario de gobierno de ese municipio y director del Centro de Retención, en 2016, cuando Castaño lo conoció.





En una conversación, del 22 de marzo de 2021, con el exasesor del Senado Jorge Sabogal Tamayo, Martínez hace una advertencia. Dice que Iregui “tiene que ayudar” en la firma de una cuenta de cobro “porque eso es de Mario Castaño”.



Según la Fiscalía, se refieren a la asesoría de Martínez con el Senado en temas de salud. El ente acusador señala que Sabogal le dijo que se debía inventar algunas actividades. “Cualquier güevonada le meten ahí para poderlo enviar mañana (...) nohice ni chimba”. Sabogal, según Castaño, es el hijastro de un exalcal de Caldas.

Presunta inferencia en el Senado Mario Castaño En esta conversación, entre Juan Carlos Martínez y un hombre identificado como Sabogal, nuevamente se habla de unas cuentas de cobro y de documentos de contratos que se firmarían desde el Senado por la presunta inferencia de Mario Castaño. El audio embebido no es soportado

Inpec y Sena

El senador Castaño junto a Wílmar Herrera. Foto: Archivo Particular

Un día después, Daniela Ospina le solicita a Martínez que hablen con Sabogal para que les haga las cuentas e ir a que se las firmen: “Usted sabe cómo es Iregui de fastidioso”.



La mención de un exfuncionario del Inpec (Iregui) ha llamado la atención de los investigadores porque uno de los capturados, Wílmar Herrera Gallego, exalcalde de Norcasia, Caldas, asegura en los audios que esa entidad (en el orden regional) es de Mario Castaño.



De hecho, en una conversación del 29 de julio de 2021, un tercero le comenta a Wílmar Herrera que “habló con unas personas del Inpec sobre el tema de Mario”. Y Herrera responde: “El director del Inpec, Aldemar, es de Mario”, en referencia a un tema regional.

Presunta inferencia en el Inpec En una conversación del 29 de julio de 2021, un tercero le comenta a Wílmar Herrera que habló con unas personas del Inpec sobre el tema de Mario. Y Herrera responde: El director del Inpec, Aldemar, es de Mario. El audio embebido no es soportado

Nova Lorena Cañón Reyes, la relacionista de la red, ahora colabora con la Fiscalía. Foto: Linkedin.

Los investigadores buscan establecer si Aldemar es un exalcalde de Armenia que ocupa un cargo en el Inpec.



También quieren saber a qué hojas de vida se refería el senador cuando, en una conversación, de enero de 2022, le dijo a Daniela Ospina que si le había empacado las “hojas de los del Sena”.



De acuerdo con el investigador, estaban ligadas a votos que el senador buscaba.

Además, se indagan los hilos que habría movido para que se construyera una de las sedes del Sena en un municipio del norte del Tolima.

Presunta inferencia en contratación del Sena En conversación, de enero de 2022, Mario Castaño le dijo a Daniela Ospina que si le había empacado las "hojas de los del Sena", según la Fiscalía, la conversación demostraría influencia de Castaño al interior de la entidad. El audio embebido no es soportado

Asesor en Mininterior

Cañón, quien afina un acuerdo con la Fiscalía, aseguró que habló con Paul Salamanca, asesor de ese ministerio, para mover un contrato del programa estatal Sacúdete, los centros de desarrollo juvenil. FACEBOOK

TWITTER

Según la Fiscalía, Juan Carlos Martínez coordinó contratación laboral en la dirección del Sena de Caldas: “Se hizo probablemente de forma irregular al solicitar dinero por la asignación de puestos de trabajo (…) modificaban hojas de vida con información falsa presuntamente para ajustar perfiles”.



Pero el caso que más ha llamado la atención es el de los presuntos alcances de la señalada red en el Ministerio del Interior. Y la testigo es Nova Lorena Cañón.



La relacionista, quien afina un acuerdo con la Fiscalía, aseguró que habló con Paul Salamanca, asesor de ese ministerio, para mover un contrato del programa estatal Sacúdete, los centros de desarrollo juvenil.

Presunta inferencia en el Mininterior En esta grabación la Fiscalía expone una conversación de Wilmar Herrera con un sujeto identificado como 'Carlitos' en la que se habla sobre una carta de intención que se debe radicar en el Mininterior por 1.200 millones de pesos para un nuevo proyecto con dinero de cátedras para la paz. El audio embebido no es soportado

Mario Castaño obtuvo una de las mayores votaciones del Partido Liberal. Foto: Archivo particular

“Al día siguiente de haber recibido la confirmación de los Sacúdete, me citó Paul Salamanca, que es uno de los asesores del Ministerio del Interior (…) y me dijo: ‘Lorena, yo a ti no te he aceptado ni un almuerzo, ni un café, porque estas son cosas políticas, no es fácil ayudar a aprobar esos proyectos; yo esperaría que me dieran el 3 por ciento de los dos Sacúdete’”, aseguró Cañón.



Y dijo que le entregó por WhatsApp un listado de proyectos listos y con recursos aprobados. Lo hizo, según explicó, para que ella contactara a los alcaldes de esa lista y les hiciera lobby.

Hablan los mencionados

Presunta inferencia en el ICBF En esta conversación del 4 de octubre de 2021, un hombre identificado como 'Alejo' le asegura a Wilmar que el senador maneja el ICBF y que le envío los puestos que van a salir de esa entidad. El audio embebido no es soportado

Tanto la Fiscalía como la Corte buscan confirmar la veracidad de esos señalamientos, al igual que el contenido de un audio, del 4 de octubre de 2021, en donde un hombre le hace una afirmación de fondo a Wílmar Herrera: “El senador maneja el ICBF”.



EL TIEMPO contactó al asesor de la cartera del Interior Paul Salamanca y le preguntó por la supuesta ‘coima’ que le habría exigido a Nova Lorena Cañón.

“No me voy a referir al caso. Las explicaciones necesarias las daré en la Fiscalía con mi abogado”, señaló a través de su WhatsApp.



Por su parte, Jorge Sabogal señaló que si bien conoce a Juan Carlos Martínez, no le cuadró el informe para la cuenta de cobro en el Senado: “Lo que le pasé fue un formato de la cuenta que lo descargué, porque años atrás fui contratista en el Senado y sabía qué papeles tocaba presentar”.

El 'ventilador' del senador

Y aseguró que solo distingue al senador Castaño, que ahora trabaja en la Contraloría y que cuando Martínez dijo que “no hizo ni chimba”, él creyó que era una broma.



EL TIEMPO también llamó a Iregui, jefe de la división de recursos humanos del Senado, pero al cierre de esta edición no había respondido los mensajes.



En su defensa, el senador Castaño asegura que muchas de sus supuestas fichas actuaban por su lado y usaban su nombre para obtener beneficios.



De hecho, recalca que hay interceptaciones en donde se escucha: “No le cuenten al senador”. Pero EL TIEMPO estableció que no descarta colaborar con la Corte en un par de temas. Castaño soltaría nombres de poderosos a cambio de beneficios.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

