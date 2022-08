"Señor senador Mario Castaño Pérez, mi amigo, mi hermano...". Con estas palabras, el gobernador de Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, arrancó su discurso de posesión, minutos antes de que el hoy capturado congresista liberal le impusiera la banda.



(Lo invitamos a leer: La redada a las fichas del senador liberal Mario Castaño)



El acto protocolario fue trasmitido por Telecafé y, ahora, dos años y medio después, Castaño está en La Picota; una ficha del gobernador, preso; y contratos de Telecafé (por cerca de 11.000 millones de pesos) bajo la lupa e la Fiscalía.

Facebook Twitter Linkedin

Pablo Cesar Herrera, gerente de Proyecta Quindío. Foto: Gobernación Quindío

EL TIEMPO reveló este fin de semana que, después de la redada contra al menos una docena de alcaldes, funcionarios y contratistas, la Corte Suprema alista el capítulo contra los aforados, presuntamente involucrados en este caso.



De hecho, Mario Castaño no descarta prender el 'ventilador', a pesar de que insiste en que algunos de los implicados usaron su nombre para obtener jugosos contratos en alcaldías, gobernaciones y hasta ministerios.





(Le puede interesar: Las fichas del senador Castaño en 4 poderosas entidades del Estado)



Uno de los episodios que se indaga es la supuesta injerencia del otrora poderoso senador en Telecafé y Proyecta Quindío y en al menos tres secretarías de ese departamento. De hecho, el gerente de Proyecta, Pablo César Herrera Correa, fue capturado dentro de la redada contra las supuesta fichas de la red de Castaño.

La Corte empezó a citar para la próxima semana a varios dirigentes y funcionarios de alto nivel del Quindío y su gobernador accedió a hablar con EL TIEMPO sobre el escándalo que sacude a la región.

Facebook Twitter Linkedin

Sandra Aristizábal, exgerente de Telecafé y hoy congreista. Foto: Archivo Particular

¿Gobernador, usted ya fue citado por la Corte suprema en medio de la investigación por el entramado corrupto del senador Mario Castaño?



No, no he sido citado por la Corte Suprema. Nunca en mi vida he ido a la Corte Suprema de Justicia.



Se habla de que en Quindío hubo acuerdos para que Mario Castaño tuviera contratos en tres secretarías y en Telecafé, ¿Hubo ese acuerdo? ¿A cambio de qué?



Esa información es completamente falsa. No tuve ni tengo acuerdos con el senador Castaño. Tampoco con otros senadores. Mi gobierno se ha destacado por su independencia y autonomía.



(Puede ser de su interés: ¿Quién es el poderoso narco ‘invisible’ al que EE. UU. rastrea en Colombia?)



¿Cuál es su nexo con Sandra Aristizábal, exgerente de Telecafé y quien hoy es Representante a la Cámara cómo fórmula de Mario Castaño?



Hace un tiempo fuimos amigos. Hace mucho tiempo no hablo con ella, al menos 2 años. Su manera de hacer política se distancia mucho de la mía.



¿Está enterado que la Fiscalía indaga contratos por 11 mil millones de pesos en Telecafé? ¿Qué tiene que decir al respecto, como miembro de la junta directiva?



Sí, me enteré a través de algunos medios de comunicación. Como miembro de la junta puedo decir que nosotros somos el órgano de gobierno del canal y no tenemos nada que ver con la contratación, ya que esa es una actividad propia de las funciones del gerente, quien contrata de manera directa y es autónomo en esa gestión administrativa.

Facebook Twitter Linkedin

Mario Castaño le impuso la banda de gobernador a Roberto Jairo Jaramillo. Foto: Archivo particular

¿Por qué le impuso Mario Castaño a usted la banda de Gobernador?



Quien me debía poner la banda era César Gaviria Trujillo, presidente del partido que represento. César Gaviria no pudo asistir a la posesión y por esa razón envió al senador Liberal del Eje Cafetero, en ese entonces Mario Castaño. La imposición de banda fue un acto protocolario y yo quería que fuera el Partido Liberal quien me la pusiera.



Capturaron al gerente de Proyecta, Pablo César Herrera Correa, ¿Usted lo nombró? ¿Qué tiene que decir de esa captura y de la investigación por contratos en esa entidad?



Sí, porque cumplía con el perfil exigido para el cargo y sin ningún antecedente, fiscal, disciplinario, penal o judicial. De la captura lo único que puedo decir es que soy respetuoso de las decisiones de las autoridades judiciales, espero que los entes de control agoten todas las etapas hasta el juicio oral para así poder saber la verdad alrededor de dicho caso. La investigación de esos contratos está en manos de las autoridades y corresponden a contratos en municipios fuera del departamento del Quindío con el Departamento de la Prosperidad Social.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



El senador Castaño está afinando una posible colaboración con la justicia. ¿Es cierto que él hizo aportes no registrados a su campaña? ¿Le entregó una camioneta y le puso un sueldo?



Esa información es completamente falsa. No hizo aportes no registrados a mi campaña, no me entregó ninguna camioneta y tampoco me dio un sueldo. No entiendo el interés de quien hace tales afirmaciones.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook