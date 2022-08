El próximo 30 de agosto está citado a la Corte Suprema de Justicia el exprocurador Provincial de Armenia, Juan Carlos Sandoval Izquierdo, considerado pieza clave en la investigación por el supuesto caso de corrupción estatal cuyo cabecilla sería el otrora poderoso senador liberal Mario Castaño.



En el caso del procurador Sandoval, investigadores creen que este tendría información sobre irregularidades en contratos por más de 11 mil millones de pesos que habrían sido asignados en Telecafé a personas cercanas al senador Castaño, hoy preso en La Picota.

César Augusto Pareja Giraldo, con Sandra Paola Hurtado, exgobernadora del Quindío. Foto: Archivo particular

Pero EL TIEMPO conoció otros temas que la Corte indaga, que aún no se conocen públicamente y que implicarían a poderosas castas políticas del Eje Cafetero.



Este diario tuvo acceso al documento que la Fiscalía le envió a la Corte, el pasado 4 de marzo, con transcripciones de interceptaciones en donde se habla de jugosos contratos y de personas que estarían detrás de acuerdos con Castaño.



"Honorable magistrado Marco Antonio Rueda Soto, en el marco de la noticia criminal 110016, se pudo establecer la presunta participación de un aforado constitucional en los hechos que son objeto de investigación. En efecto, de los elementos materiales probatorios e información legalmente obtenida hasta la fecha se logró identificar la existencia de un grupo delictivo organizado conformado por funcionarios públicos y particulares el cual tiene, al parecer, como líder al senador de la República Mario Alberto Castaño Pérez", dice la compulsa a la Corte.



En el documento, el ente acusador habla de reuniones que Mario Castaño sostuvo para definir contratos y proyectos con la alcaldía de Armenia.

Esta sería la interceptación de la Fiscalía en la que se menciona a 'Toto.' Foto: EL TIEMPO

La 'Totomanía'

Mario Castaño. Foto: Fiscalía

En uno de los apartes, el ente acusador menciona una reunión con un hombre a quien identifican como 'Toto’ y la Fiscalía se pregunta si sería "César Augusto Pareja Giraldo, esposo de la exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado Palacio".



EL TIEMPO investigó y estableció que se trata de un conocido personaje de Armenia, que se inició como trabajador de una funeraria y terminó en influyentes círculos políticos, cercanos a su tío, el excongresista Atilano Giraldo, Cambio Radical.



Pareja Giraldo o 'Toto', se lazó a la Asamblea en 2015 por una lista por firmas que se autodenominó 'la Totomanía' y tenía como lema: 'No me conocen del todo'.

Juan Carlos Martínez. Foto: Archivo particular.

Para esa época, ‘Toto’ era pareja sentimental de la exdiputada y exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio, a quien se menciona en la compulsa.



Semanas antes de las elecciones, 'Toto' renunció a la candidatura para darle paso a su hermana, Gloria Patricia Pareja, quien fue elegida como diputada del Quindío en el periodo 2016 – 2019.



La Fiscalía hace mención a una supuesta reunión entre 'Toto' y el senador Castaño en enero de 2021.



Así queda consignado en una conversación que se transcribe entre Mario Castaño y su exasesor de confianza, Juan Carlos Martínez (hoy fugitivo), del 27 de enero de 2021.



“Tengo un almuerzo con ‘Toto’, ese almuerzo soluciona muchos temitas, definiremos contratos y proyectos para la alcaldía de Armenia”, dice Castaño.



Desde la semana pasada, EL TIEMPO ha intentado localizar a Pareja Giraldo, pero allegados aseguran que no responde celulares que no conoce.



También se le buscó a través de la exgobernadora y de personas cercanas para preguntarle si la Corte ya lo citó para hablar sobre la interceptación.



Pero no ha sido posible conocer su versión sobre el supuesto encuentro con Mario Castaño y sobre los contratos en la Alcaldía de Armenia de los que habrían hablado.



"No tengo el contacto de 'Toto' y no conozco al selador Castaño, señaló la exgobernadora Sandra Paola Hurtado.

Telecafé

Sandra Aristizábal, exgerente de Telecafé y hoy congreista. Foto: Archivo Particular

En cuanto al procurador Juan Carlos Sandoval, se indaga si, como funcionario público, investigó irregularidades en Telecafé.



Poco antes de que estallara el escándalo, el propio Castaño pidió que se investigara al exprocurador regional delegado en lo Ambiental Diego Fernando Trujillo.



Castaño entregó audios en los que Trujillo habría dado instrucciones para que se destituyera a la entonces gerente de Telecafé, Sandra Aristizábal.



"Doctor Juan Carlos, ¿cómo va ese proceso de la señora Sandra, cuya suspensión decretó su antecesora y firmó Edison? Eso tiene que quedar en algo porque esa señora está haciendo bellezas en Telecafé”, se oye en el audio revelado en su momento por medios locales.



Castaño pidió investigar a Trujillo por tráfico de influencias y, de paso, solicitó que se indagaran sus negocios personales en torno a un hotel. Pero, ahora la Corte quiere establecer qué sabía la Procuraduría regional sobre los contactos en Telecafé.

