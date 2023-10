Los negocios del exesposo de la famosa actriz Marilyn Patiño, asesinado en una masacre

En un lote provisional del cementerio Jardines del Recuerdo, norte de Bogotá, fue enterrado Héctor Fabián Bonilla Ulloa, el comerciante asesinado en una masacre en Caloto (Cauca) en la que murieron tres personas más en pasado 16 de octubre.



Además de las violentas circunstancias de su muerte, el caso ha cobrado relevancia porque su exesposa, la conocida actriz Marilyn Patiño -protagonista de 'Sin tetas no hay paraíso' y 'Escobar: el patrón del mal'- divulgó la información con frases en las que decía que no quería venganzas y que no accedería a extorsiones.

Héctor Fabián Bonilla, exesposo de Marilyn Patiño. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO reveló que Bonilla Ulloa era una de las víctimas de la masacre y ahora se sabe que la Fiscalía asumió el caso y está indagando un par de móviles, y los negocios del comerciante, de 44 años, y de las otras personas que lo acompañaban al momento del ataque de un grupo armado.



Uno de los puntos que ha llamado la atención es que las víctimas registraban signos de tortura (estaban maniatadas) y que les quitaron sus documentos.



La masacre se registró en el corregimiento de Huasano, en Caloto. Pero los cadáveres fueron subidos a un carro particular y movido hasta una zona conocida como finca San Luis, en el sector conocido como Los Mangos, zona rural de Corinto (Cauca).



Los dos carros en los que se desplazaban fueron, al parecer, incinerados kilómetros adelante.

Panorámica de Caloto. Foto: Archivo EL TIEMPO

Los negocios

Marilyn Patiño, actriz colombiana, grabó un video hablando del caso. Foto: Instagram de Marilyn Patiño

La propia actriz manifestó que su exesposo tenía una finca ganadera en el Cauca y que sabía que había viajado hacia Cali. Sin embargo, la Fiscalía no ha encontrado a su nombre ninguna propiedad en esa zona.



Solo le aparece una camioneta Toyota, de color gris, que podría ser uno de los carros que aparecieron incinerados.



EL TIEMPO estableció que a nombre de Bonilla Ulloa le aparecen dos empresas, en una de las cuales figuraba la actriz. Se trata de Big Dog's Company, ubicado en la carrera 14 con calle 87, norte de Bogotá. Al parecer, por instrucción que la pareja le dio a un abogado, este negocio fue cerrado hace unos años.

Rastreo a propiedades

El otro negocio era un lavadero de carros conocido como Lava Llena Lava Autos Personalizado, que funcionó también en Bogotá. Ofrecía mantenimiento y reparación de vehículos y también fue cerrado.



Además, los investigadores buscan establecer el nexo del comerciante asesinado con tres propiedades, dos de estas ubicadas en Bogotá y una más en Guateque (Boyacá).



"No se ha encontrado la finca ganadera de la que habló la señora Patiño. Se están buscando empresas o sociedades que puedan arrojar alguna información jurídicamente relevante para el proceso", explicó uno de los investigadores.



Las otras puntas de la investigación están concentradas en los acompañantes (y también víctimas) de Bonilla Ulloa.

Esta es la licencia de conducción de Álex Ricardo Barrera Acevedo, una de las cuatro víctimas. Foto: Suministrado por autoridades

Los grupos criminales

El Eln tiene presencia en la zona donde fueron asesinados los 4 hombres. Foto: AFP

En la zona donde se registró la masacre tiene injerencia el frente Dagoberto Ramos del Eln y el frente Jaime Martínez del llamado bloque Occidental de las disidencias de las Farc. Además, bandas locales dedicadas al narcotráfico.



Se indaga qué estaban haciendo Bonilla Ulloa y sus acompañantes en esa región. Las primeras versiones hablan de comercio de ganado en pie.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

