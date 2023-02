La salida de la medallista olímpica María Isabel Urrutia de la cartera del Deporte (después de siete meses) dejó en evidencia una nueva fisura en el equipo de gobierno del presidente Gustavo Petro.



(Lo invitamos a leer: Las facturas que ha tenido que aclarar el gerente de la campaña Petro Presidente)



Si bien el mandatario se limitó a anunciar este lunes 27 de febrero que Astrid Rodríguez asumía ese rol, la saliente ministra manifestó su malestar por el hecho de que ni siquiera le informaron del cambio. Y fuentes dentro de esa cartera también han empezado a deslizar datos que, dicen, llegaron a oídos de Casa de Nariño.

Facebook Twitter Linkedin

Petro en la alocución en la que anunció cambios de ministros. Foto: Presidencia

"No voy a ahondar mucho en el tema, pero sé que dentro de la Casa de Nariño hay un grupo que está en mi contra porque llegué con la intención de acabar con la corrupción dentro del Ministerio del Deporte", dijo Urrutia en diálogo con EL TIEMPO.



Y manifestó que no es coincidencia que su salida se hubiera conocido después de una reunión de Petro con Dilian Francisca Toro, presidenta del partido de 'la U': "Se rumora que mi salida se dio porque la doctora Toro pidió mi cabeza. Para nadie es un secreto que ella maneja ese ministerio junto con otros políticos".



(Le puede interesar: Los movimientos de la exsenadora Aida Merlano para salvar su jugosa fortuna)



Sobre el polémico contrato interadministrativo con Alianza Pública para el Desarrollo (Aldesarrollo), por cerca de 5. 000 millones de pesos —para el análisis de la implementación del sistema de validación biométrica y del proceso ingreso a los estadios—, Urrutia dijo que ya estaba en su despacho cuando ella llegó.

Facebook Twitter Linkedin

Además de Urrutia, salieron del gabinete de Petro el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, y la de Cultura, Patricia Ariza. Foto: Archivo particular

Dos ex-Caprecom

Facebook Twitter Linkedin

Moisés David Hernández está detrás de la empresa Aldesarrollo. Foto: Archivo particular

"Se está ejecutando junto con tres universidades. Eso está en el Secop. Que lo investiguen", explicó Urrutia.



El contrato aparece firmado el 30 de diciembre de 2022 por Urrutia y va hasta mayo de este año. Fuentes dentro del Ministerio del Deporte aseguraron que se trata de una firma sin experiencia en la materia, sin que se encontrara un documento que lo soportara desde el punto de vista técnico.



(También: Paz total: el exmilitar y los narcopagos por los que anda preguntando EE. UU.)



De hecho, hablaron de coincidencias con otras ofertas y del hecho de que detrás de esa firma estén dos exfuncionarios de la quebrada Caprecom: Moisés David Hernández y Rafael Leonardo Páez Fuentes.



Aldesarrollo, fundada en 2017 con un capital de 15 millones de pesos, tiene contratos con varias entidades del Estado por cerca de 500.000 millones. Con Registraduría registra 10 contratos por 45.000 millones y en uno de ellos subcontrató a dos empresas.

‘Me dejó el avión’

Nunca tuve que suspender mi agenda por eso que dicen. A la final de la Copa Davis no asistí debido a que el Presidente me había enviado a otro evento y tampoco pude abordar un avión a Australia. FACEBOOK

TWITTER

En la cartera del Deporte también aseguran que Urrutia estaba trabajando sin equipo porque dio por terminado decenas de contratos que ella atribuye a cuotas políticas.



"Cerca de 2.500 contratos se vencieron el 31 de diciembre y a la fecha estábamos gestionando la contratación de 700 personas", explicó Urrutia.



Y también respondió a las versiones de que, por problemas personales, no pudo viajar al evento de la Agencia Mundial Antidopaje (en Australia) y a la premiación de la Copa Davis.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



“Nunca tuve que suspender mi agenda por eso que dicen. A la final de la Copa Davis no asistí debido a que el Presidente me había enviado a otro evento y tampoco pude abordar un avión a Australia, para un evento de la Agencia Mundial Antidopaje, porque me dejó el avión”, aseguró la saliente ministra.



Por su parte, Dilian Francisca Toro negó tener injerencia en la salida de Urrutia.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en facebook