Fuentes del alto Gobierno le dijeron a EL TIEMPO que si bien por ahora no habrá cambios en la terna para fiscal general que presentó el presidente Gustavo Petro el 2 de agosto pasado, esta se podría replantear más adelante. De hecho, no se han enviado las hojas de vida de las candidatas a la Corte Suprema.



El escenario de un posible ajuste se planteó por la cercanía de una de las ternadas con el expediente Odebrecht y por un audio que se filtró de Óscar Iván Zuluaga en donde fue mencionada.

Se trata de la exfiscal Amparo Cerón quien aparece en la terna junto con las también exfiscales Angélica María Buitrago Ruiz y Amelia Pérez Parra, tres mujeres a quien el presidente Petro describió como valientes y quienes "han arriesgado su vida por defender los derechos de los seres humanos en el peor momento de Colombia".



Cerón fue designada en la administración de Néstor Humberto Martínez como la punta de lanza en la investigación sobre Odebrecht.

Daniel García Arizabaleta y Óscar Iván Zuluaga. Foto: Archivo particular

El audio de Zuluaga

Y en una de las conversaciones filtradas entre Óscar Iván Zuluaga y Daniel García Arizabaleta, en las que Zuluaga estaría admitiendo el ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña, se menciona tanto a María Fernanda Cabal como a la fiscal 80 (despacho que ocupaba Amparo Cerón).



"Me fui el jueves por la mañana, a la hora que estaba citado a donde la fiscal y le dije… –iba contando García Arizabaleta.



–¿La fiscal 80? ¿Sabe quién la conoce mucho? –pregunta Zuluaga antes de mencionar– María Fernanda.



EL TIEMPO había buscado a la senadora Cabal para que explicara este supuesto nexo desde hace dos semanas, pero no había sido posible contactarla. Sin embargo, en diálogo con este diario acaba de asegurar: "No soy cercana a ella, la conocí hace 16 años cuando yo era directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía".

Las ternadas son Ángela María Buitrago, Amparo Cerón y Amelia Pérez. Foto: Universidad Externado-Archivo particular-Canal Capital

Y agregó: "La conocí así como conocí a fiscales de lavado de activos, de antinarcóticos, de derechos humanos y del CTI. Yo nunca he ido a su casa, no tenemos afinidad ni por región ni por familiaridad".



Además, dijo: "La única coincidencia es que nos tocó a ambas en la Fiscalía de Mario Iguarán, y cuando yo llegué, ella ya llevaba muchos años ahí".



EL TIEMPO estableció que aunque cuando Augusto Rodríguez, director de la UNP, postuló el nombre de Cerón para la terna de fiscal, advirtió su rol con el caso Odebrecht, el presidente Petro ha pedido ampliar en los últimos días la información, en fuentes abiertas, sobre las actuaciones de la ternada en ese expediente.

