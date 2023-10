Exclusivo: habla superindustria sobre supuesta renuncia que Gobierno le habría pedido

Desde hace al menos dos semanas viene circulando en algunos medios que el gobierno Petro le habría pedido la renuncia a María del Socorro Pimienta, la superintendente de Industria y Comercio (SIC), cuya entidad ha tomado recientemente decisiones de fondo sobre temas polémicos, como el de los derechos laborales en el fútbol.



Incluso, han señalado a esa entidad como una de las supuestas cuotas que habría pedido el poderoso contratista y político Euclides Torres, mencionado en la investigación contra Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro.

EL TIEMPO investigó y estableció que, en medio de los rumores de su salida, Pimienta —quien lleva más de 33 años en la entidad y ha trabajado con varios superintendentes que ponderan su labor técnica— radicó una carta en la oficina de personal de la SIC en la que se refiere a su situación laboral.



Allí advierte que se encuentra en el derecho al retén pensional y, además, que tiene a un allegado en estado de incapacidad permanente.



EL TIEMPO ubicó a la funcionaria, que accedió a responder varias preguntas clave. Empezó por aclarar que la radicación de la carta sobre su situación laboral obedece a una invitación interna que la entidad les está haciendo a todos su empleados que estén próximos a pensionarse. Además, le respondió a este diario si le han pedido la renuncia o si ha pensado en dimitir.

La superintendente Pimienta asegura que el presidente Gustavo Petro no le ha pedido la renuncia. Foto: Presidencia

¿Por qué pasó la carta sobre su situación laboral?

El tema de la carta es un tema normal que están haciendo en todas las entidades. Les están solicitando a las personas que están llegando a retén pensional que cuando consideren, informen de la novedad. Es un tema de recursos humanos que la entidad viene haciendo desde hace tiempo. Es un tema de formalidad.

¿El presidente Petro le ha pedido la renuncia?

A mí, directamente, el presidente Petro no me ha hablado para pedirme la renuncia. Otras personas lo han insinuado. Pero el Presidente directamente a mí no me la ha pedido.

¿Ha pensado en renunciar?

No, en absoluto (...). Soy una mujer que tiene una carrera administrativa absolutamente pulcra, de más de 33 años y toda ha sido en la Superintendencia. Estoy en retén pensional por el tiempo y la edad, que es una recompensa a lo trabajado.

¿Por qué se habla de un supuesto nexo con Euclides Torres en el que vinculan a esa entidad?

Euclides Torres. Foto: Archivo particular

"Eso es absolutamente falso. No entiendo las razones de esos comentarios. Incluso, he leído en las últimas semanas artículos en los que me confunden con otra superintendente y no sé si por ahí empieza una red de mentiras o de equivocaciones.



¿Molestó su decisión sobre el tema de los derechos laborales en el fútbol?

Una de las decisión de la SIC se relaciona con los derechos de las futbolistas colombianas. Foto: X FCF

Desde la SIC hay un eje central en el cual se trabaja y es la protección de los derechos del consumidor, del trabajador. El objetivo es la protección de derechos de estos futbolistas (...). No creo que tomar decisiones en derecho tengan que generar un malestar, salvo de personas que tienen intereses que no son correctos. Hace unas horas me contactaron del Ministerio del Trabajo para hacer una mesa técnica y sentarnos a trabajar sobre la base de las decisiones que hemos tomado.

Finalmente, la funcionaria le confirmó a EL TIEMPO que ha tenido que depurar a su equipo de confianza porque algunos la perdieron.



Se espera que, en las próximas horas, el Gobierno se pronuncie obre la permanencia de la funcionaria.

UNIDAD INVESTIGATIVA

​u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

