Exsuperintendente Pimienta dice que antes de despedirla le ofrecieron cargo diplomático

Desde hace más de 4 meses se venía hablando de la salida de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de María del Socorro Pimienta. De hecho, hace 8 días EL TIEMPO reveló que el caso estaba de nuevo sobre el tapete y que se habla del nombramiento de Cielo Rusinque.



Y este jueves, 14 de diciembre, finalmente se conoció un decreto firmado por el presidente Gustavo Petro y por el ministro de Comercio, Germán Umaña, en el que la declaran insubsistente.

El presidente Gustavo Petro en la posesión de María del Socorro Pimienta, al lado del director del Dapre, Carlos González.

EL TIEMPO estableció que Pimienta se enteró de su salida del Gobierno, cuando se encontraba en la Cancillería, evaluando tres ofertas que según ella le hizo Carlos Ramón González, cabeza del Departamento Administrativo de la Presidencia.



Me ofrecieron consulados y embajadas

María del Socorro Pimienta Corbacho, superintendente de Industria y Comercio.

En diálogo con este diario, la ahora exfuncionaria empezó por decir que se sentía sorprendida de que un gobierno de cambio que asegura defender a las minorías, a las mujeres y a los menores, haya decidido sacarla a pesar de estar en retén pensional y con un hijo que requiere atención médica permanente.



"Es una decisión muy difícil, que no espera ningún funcionario. Se están atropellando los derechos de una mujer y mancillando mi reputación y la de mi familia", le dijo Pimienta a EL TIEMPO.



Y agregó que el Presidente Petro nunca le pidió la renuncia. Pero le llegaron razones con Carlos Ramón González, que le dio tres meses para que renunciara y le ofreció ser ministra consejera en consulados y embajadas, entre ellos en Miami, Paraguay y República Dominicana.



"Si están hablando de corrupción en la SIC, ¿por qué me estaban ofreciendo un cargo diplomático?", se pregunta Pimienta y dice que evaluará con su abogado su situación.

'No soy cuota ni de Torres ni de Rubio'

El empresario Euclides Torres.

También dijo que, tal como ya lo había señalado en entrevista con EL TIEMPO, no es cuota ni del polémico empresario Euclides Torres ni del superintendente Jairo Rubio, a quien señalan de ser el poder detrás de la SIC.



"Ya lo he dicho de manera incansable: Ni siquiera conozco al señor Torres y el único asunto que conocí fue en seguimiento a unas garantías en un proceso donde aparecían empresas de él y varios abogados, entre ellos, el doctor Rubio y otros exsuperintendentes. No soy cuota del Gobierno, entré por concurso a la SIC hace 30 años y no tengo tacha en mi hoja de vida.

Jairo Rubio, María del Socorro Pimienta y Euclides Torres

¿Fue por el caso del fútbol?

Investigación de la Sic por el caso del fútbol.

Y cuando se le preguntó que hay detrás de su salida, estableció que no tiene como probarlo, pero que todo se empezó a mover cuando revocó una decisión sobre una investigación a la Dimayor a los equipos de fútbol y a la Federación, por unas garantías con el tema del balón pie masculino.



Además, cuando quedó en firme la investigación por cartelización en el futbol femenino.

