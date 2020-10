Exreina infectada de covid y alojada en lujoso hotel no delinquió

Cuando se inició la pandemia en Colombia, el caso de María Claudia Peñuela Cornejo, exseñorita Santander del 2001, ocupó la atención.



Permaneció aislada durante 44 días en el lujoso Hotel Dann Carlton de la ciudad de Bucaramanga, desde el 13 de marzo, cuando llegó a la ciudad proveniente de España. Y tras líos con el establecimiento y su EPS, se le abrió una investigación por presuntamente violar las medidas sanitarias.



La investigación penal se inició a partir de información en medios que señalaron que

"Anato dijo que la ex reina con coronavirus es irresponsable (...) sabiendo que tenía covid-19, se hospedó en un hotel de cinco estrellas en Bucaramanga”.



"Con el fin de verificar tal información, se desplazó al Hotel Dann Carlton ubicado en el barrio Sotomayor de esta ciudad, donde tomó contacto con el Gerente, el señor Héctor Cristancho, quien manifestó que el día 13 de marzo de 2020, se hospedó la cliente María Claudia Peñuela Cornejo, quien dijo proceder de la ciudad de Bogotá, a donde llegó en escala de un vuelo de Madrid - España, por lo cual el hotel realizó todos los trámites correspondientes a la prestación del servicio de hospedaje", señala la Fiscalía.

María Claudia estuvo 44 días aislada en un hotel de Bucaramanga. Foto: Suministrada

Y añade: "Uno de los botones que la atendió comunicó la procedencia de dicha ciudadana, ante lo cual la gerencia inmediatamente solicitó la intervención de la Secretaría de Salud Pública y en el hotel le brindaron atención inmediata de Emermédica, entidad que le presta este tipo de servicios a la cadena hotelera, examinándola y ordenándole aislamiento inmediato".

Caso impactó a 170 huéspedes

Y los investigadores agregan que, al siguiente día, el 14 de marzo de 2020, funcionarios de la Secretaría de Salud Municipal de Bucaramanga, hicieron presencia, tomándole las pruebas correspondientes e inmediatamente aislándose en la habitación 1003l. Posteriormente, el día 18 de marzo de 2020 notificaron al hotel y a la cliente que había dado positivo para coronavirus, por lo cual se intensifican las medidas de aislamiento y bioseguridad para el establecimiento, para 170 huéspedes que se encontraban en ese momento y 143 empleados que laboran en diferentes turnos.



Así mismo, el gerente ordenó la cuarentena a 8 de sus empleados, quienes tuvieron contacto directo con la contagiada.

La gerencia del hotel le dijo a la Fiscalía que se vio en la necesidad de adoptar medidas drásticas, porque la exreinapretendía que se le prestara servicio en la habitación, sin que ella usara tapabocas y guantes.



Además, que el caso los obligó a darle alimentación en un carro de transporte de alimentos propio de los hoteles, en la parte externa de la habitación, suministrándole hipoclorito en una alta concentración y unas vasijas para que cuando terminara de tomar los alimentos, depositara allí la loza y los cubiertos.



El gerente del hotel manifestó que se le ha causó mucho daño al buen nombre del establecimiento y que ha recibido llamadas insultantes con términos soeces por haber hospedado a esa ciudadana.

Cero delitos

A pesar de ello, EL TIEMPO estableció que la Fiscalía acaba de ordenar el archivo del caso contra la exreina, luego de que su defensa -la oficina de abogados Lawyers Enterprise- edesvirtuara los señalamientos.



"En el caso en estudio, no existe evidencia alguna que nos permita afirmar que la señora María Claudia Peñiela haya incurrido en el delito de violación de medidas sanitarias y no es cierto que sabiendo que tenía covid, se hospedó en un hotel de cinco estrellas en Bucaramanga", se lee en la decisión.



Y agrega que "quedó demostrado en esta investigación que ella cuando llegó al país

procedente de España no presentaba ningún síntoma que pudiera inferirse que tenía el virus y sí se hospedó en un hotel, fue precisamente porque no podía quedarse en la residencia de sus padres, puesto que son personas en estado de vulnerabilidad, ya que son de la tercera edad, mayores de 70 años y con enfermedades de base y no era conveniente permanecer allá".



Incluso, para la Fiscalía, la exreina, cuando llegó al país, no tenía conocimiento que había adquirido el coronavirus y solo se enteró de ello cuando le informaron por parte de la secretaria de salud que el resultado del examen.

¿Se puede reabrir el caso?

En conclusión, los hechos investigados no constituyen delito, "debiendo en consecuencia, ordenarse el archivo de la actuación, advirtiéndose que en el evento de surgir nuevos elementos materiales probatorios, evidencia física o

información legalmente obtenida que desvirtúe los motivos base de esta orden puede reanudarse la indagación siempre y cuando no se hubiere extinguido la acción penal.

La decisión le será notificada al hotel, a la exreina y a su defensa -la oficina de abogados de Abelardo de la Espriella- en las próximas horas.