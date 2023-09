En la sesión de este lunes, de la Comisión Nacional para la Coordinación de los Procesos Electorales, en Cali, uno de los temas que acaparó la agenda fue el de las ‘marchas por la vida’ que el presidente Gustavo Petro convocó para el próximo 27 de septiembre en apoyo a sus políticas.



Según la procuradora general, Margarita Cabello, invitada permanente de esa comisión, organizaciones políticas, candidatos y ciudadanos han manifestado su preocupación frente a la posibilidad de instrumentalización de las marchas por parte de algunas candidaturas a las elecciones de octubre.

En la reunión también estuvo el ministro de Interior, Luis Fernando Velasco. Foto: Procuraduría

La solicitud de Cabello y los refrigerios en Sucre

Luis Fernando Velasco, mininterior. Foto: Archivo El Tiempo

Por eso, Cabello no dudó en pedirle al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, presente en la sesión, que el Gobierno garantice el equilibrio para evitar que los entes de control tengan que entrar a actuar.



“Es su responsabilidad garantizar la seguridad en esas marchas y que estas no se conviertan en plataformas de impulso a candidatura alguna. Si eso ocurre, si se permite ese desequilibrio, los entes de control debemos actuar”, señaló Cabello.



A esa misma hora, se conocía en redes el video de un hombre, al que identifican como supuesto funcionario del Ministerio de Minas, invitando a un grupo de ciudadanos de Cali a salir a marchar.

Todo lo que tiene que ver con la logística es manejado por la Agencia Nacional de Tierras, a través de un operador para la contratación de buses y alimento": Anuc Sucre.

TWITTER

Y en Sucre, un vocero de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) le dijo a EL TIEMPO que la logística de la jornada del 27 –refrigerios y transporte– corre por cuenta, en su mayoría, de la Agencia Nacional de Tierras.



“La logística de esta movilización, correspondiente al transporte, un refrigerio y un almuerzo, es por cuenta del Gobierno en un 95 por ciento. El esfuerzo de las organizaciones fue muy poco”, señaló José Bohórquez, presidente de la Anuc en Sucre.



Afirmó, además, que todo lo que tiene que ver con la logística es manejado por la Agencia Nacional de Tierras, a través de un operador para la contratación de buses y alimento.

La Procuradora, recogiendo voces de varias orillas, no es la única que está lanzando este tipo de alertas.

La antesala electoral



Alejandra Barrios, directora de la MOE Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

En ese mismo escenario, Alejandra Barrios, directora de la Misión de observación Electoral (MOE), hizo un llamado similar: “Acompañamos la preocupación de que un derecho como el de la movilización social sea utilizado con fines electorales”.



Y agregó: “¿Qué es lo que tiene que cuidar el Gobierno en torno a la marcha del 27? Que no se utilice para promover candidaturas, que no afecte el equilibrio en el debate electoral, que no se utilicen las marchas como una herramienta para hacer campaña política”.

Además, recordó que esta convocatoria se agendó a un mes y una semana de las elecciones regionales.



Y si bien fuentes en Fiscalía señalaron que hasta ahora no han recibido denuncias formales sobre presuntas irregularidades en la convocatoria y en la financiación de la movilización, ante las alertas sobre presiones se desplegó un grupo especial para hacerle seguimiento al tema.



Así mismo, se tomaron medidas sobre el otro punto que la Procuradora General puso sobre el tapete: el tema de la seguridad de la jornada de este miércoles.

Dispositivos de seguridad

Las autoridades adelantan operativos en varias ciudades. Foto: Policía Metropolitana de Barranquilla

Además de los dispositivos que van a desplegar la Policía y las autoridades locales, la Fiscalía definió un esquema, a instancias de la Dirección de Seguridad Ciudadana, para estar atentos a eventuales hechos de violencia y lograr la judicialización de los responsables.



En efecto, en las principales ciudades ya hay operativos de seguridad para garantizar tanto el derecho a la movilización como los de los ciudadanos que no participarán en la jornada.



En Bogotá, por ejemplo, se prevé la llegada de personas de otros departamentos; de hecho, la minga indígena ya llegó a la capital y anunció que permanecerá en Bogotá hasta el 28 de septiembre.

Vista a la plaza de Bolívar desde el congreso de la República de Colombia durante las marchas del 7 de junio convocadas por el presidente Gustavo Petro. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo @cesarmelgarejoa

Ese es el primer día de la llamada ‘toma de Bogotá’ que también programó el gobierno Petro en las localidades de Kennedy, Engativá y Suba.



Esa jornada, que se extenderá hasta el 30 de septiembre, está enmarcada en un ambiente de tensión con la Alcaldía de Bogotá por temas como el metro y la cancelación de subsidios de Ingreso Solidario a 161.000 familias por parte del Gobierno central.

La postura oficial

El general Jorge Luis Vargas, candidato a la Alcaldía de Bogotá por Cambio Radical. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

En la capital, candidatos a la alcaldía, como Jorge Luis Vargas (Cambio Radical), han salido a denunciar que tanto la marcha como la toma tienen como fin apoyar al exsenador Gustavo Bolívar (Pacto Histórico), el candidato del Gobierno Petro.



“Qué bueno que Procuraduría advierta sobre la interferencia que pretende @petrogustavo en el proceso electoral. ¡Petro quiere parar a Bogotá, no lo permitiremos!”, señaló Vargas, quien invitó a los bogotanos a un cacerolazo en protesta la noche del mismo miércoles.



Ante estos señalamientos, altos funcionarios del Gobierno han salido a desmentir presiones o entrega de dádivas para que la gente (incluidos funcionarios) salgan a marchar.

Mauricio Lizcano, ministro de las TIC Foto: MinTIC

El primero de ellos fue el ministro Velasco, quien desmintió información que circula por WhatsApp en donde se señala a esa cartera de ofrecer internet a veredas a cambio de salir a marchar el 27 de septiembre.



Por otro lado, Velasco marcó distancia de las movilizaciones y señaló que no son convocadas por el Gobierno, sino por las organizaciones sociales y que el Ejecutivo solo ha mostrado su apoyo a estas.



“Vemos con buenos ojos la movilización social del próximo 27 de septiembre en respaldo a las políticas de paz y de cambio del presidente Gustavo Petro”, dijo el ministro.



Un par de horas después, el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, señaló que esa convocatoria a comunidades de conectividad organizadas, en el edificio Murillo Toro, es de su cartera.

En las marchas del 7 de junio el Presidente también salió a las calles. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Y, tras advertir que seguirá apoyando y convocando a la marcha del 27, como un acto voluntario, decidió pasar de presencial a virtual el encuentro, “para evitar suspicacias”.



EL TIEMPO intentó conocer la postura del Ministerio de Minas sobre el video que le adjudican a un funcionario de esa cartera invitando a marchar. Pero, al cierre de esta edición, no había respondido los mensajes. En Sucre, tampoco respondió la Agencia de Tierras.

La llegada de la minga a Bogotá

La minga indígena permanecerá varios días en Bogotá. Foto: EL TIEMPO

Cerca de 20.000 indígenas de distintas regiones del país como La Guajira, Cauca, Putumayo y Amazonas se desplazan a Bogotá para unirse a la marcha del 27.



Aproximadamente 1.200 personas pertenecientes al Pueblo Nasa, de Valle del Cauca, llegaron al parque Tercer Milenio ubicado en el centro de la capital.



Las comunidades se concentrarán en distintos sectores de la ciudad como el Coliseo del Deporte y las universidades Distrital, Nacional y Pedagógica, en donde contarán con espacios para cocinar y baños que acondicionó la Alcaldía de Bogotá.



Se espera que estas comunidades estén en la capital del país hasta el 28 de septiembre, en donde buscan poder tener un encuentro con el presidente Gustavo Petro para dialogar sobre acuerdos que garanticen el beneficio de sus comunidades.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

