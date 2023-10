Exclusivo: testigo de crimen de Pecci salpica a expresidente de Paraguay sin dar nombre

Dentro del juicio que se adelanta contra la colombiana Margaret Chacón, por el crimen del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, la Fiscalía de Colombia revelará apartes de varios de los interrogatorios que ha rendido el señalado cerebro del plan criminal.



De hecho, se espera que, de ser necesario, el hombre testifique contra Chacón, la única persona de los señalados autores materiales que falta por condenar. El testigo es el exmilitar colombiano Francisco Luis Correa Galeano quien ha obtenido beneficios judiciales por la información que ha entregado sobre este asesinato, registrado en la isla Barú el 10 de mayo de 2022.

Siete veces mencionado

Mario Andrés Burgos Patiño, fiscal primero ante el Tribunal Superior de Bogotá. Foto: Archivo particular

El fiscal del caso, Mario Burgos (el mismo del proceso contra Nicolás Petro), ha echado mano de las declaraciones de Correa Galeano en los distintos expedientes para condenar a los cómplices del asesinato de Pecci.



Pero los autores intelectuales no se han ubicado. Las personas que supuestamente tenían comunicación con los que ordenaron y pagaron el asesinato no entregaron mayor información y lo máximo que se sabía es que un narcotraficante asiático era el intermediario entre los autores materiales y los intelectuales.



Sobre estos últimos siempre se habló de que narcotraficantes paraguayos ordenaron el crimen e incluso se han registrado algunas capturas. Sin embargo, Correa Galeano le entregó a Burgos una pista (en siete apartes de una de sus declaraciones) que es de interés para la DEA y para la justicia de Paraguay.

¿Quién es el poderoso político?

Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, narcos que coordinaron el crimen de Pecci. Foto: Fiscalía

El interrogatorio data del 30 de junio de 2022 y se inició a las 8 de la mañana con el fiscal Burgos presente y a cargo de las preguntas más sensibles.



En uno de los apartes, la Fiscalía empieza a preguntarle a Correa por las personas que dieron la orden de matar a Pecci.



Preguntado: "Teniendo en cuenta la diligencia de interrogatorio rendido por usted el día 04/06/2022, ¿Sírvase indicar a este despacho, la información que usted conozca relacionada con el ciudadano de nacionalidad China, quien presuntamente se habría reunido con el señor Emilio Pérez Hoyos, en la ciudad de Bucaramanga (Santander), el día 30/04/2022 para coordinar el homicidio del doctor Marcelo Pecci?



Y Correa Galeano respondió: "Yo no lo conozco ni se quien es pero siempre que hablaba con Ramón y con Andrés ellos me hacían referencia al chino. Sé que es ciudadano chino, o asiático, ellos me lo referían como intermediario entre un

narcotraficante de nacionalidad paraguayo y otro al que le decían el presidente. Creo que es expresidente de Paraguay, con los hermanos Ramón Emilio y Andrés Pérez Hoyos".

En el interrogatorio Correa Galeano menciona a un expresidente de Paraguay y a un ciudadano chino. Foto: EL TIEMPO

'Me dijo que el fiscal Pecci estaba investigando al expresidente'

Francisco Luis Correa Galeano. Foto: Archivo particular

Ante lo explosivo del dato se le insiste más adelante en el punto.



Preguntado: "Usted indica en su diligencia de interrogatorio de fecha 04/06/2022 que el día 02/05/2022 el señor Ramón Emilio Hoyos le comento que había una vuelta para matar a un fiscal paraguayo. ¿Manifieste con exactitud qué información le dio el señor respecto de la víctima y de las personas que ordenaron su asesinato?".



Y el ahora testigo respondió: "Ese día él me dijo que había que matara a un fiscal Paraguayo que venía de luna de miel a Colombia, para Barú en Cartagena".





El testigo habló de que el expresidente y el narco paraguayo estaban felices por el crimen. Foto: EL TIEMPO

Y agregó: "Él me dijo: 'Hermano hay mil quinientos millones de pesos para eso, no hay más' y que habían cien millones para viáticos. En ese momento Ramón me mostró el nombre que lo tenía escrito en un mensaje de WhatsApp que tenía en un celular que él tenía con el que se comunicaba con el chino. En ese mensaje estaba escrito el nombre Marcelo Pecci y me dijo que le tomara una foto con mi celular a la pantalla donde tenía anotado el nombre, Ramón me dijo que había que matar a ese man, y que se venía un coletazo bravo pero que si yo me caía él me sacaba, que si era necesario el me rescataba".



Y añadió: "También me dijo que lo que pasaba era que ese fiscal se había metido con el patrón de Ramón, que es un narcotraficante Paraguayo. Pero no sé quién es. También me dijo que el fiscal Pecci le había metido un hermano en la cárcel por cuatro años y que se la tenía montada a la familia en Paraguay. Ramón también me insistía mucho que el fiscal Pecci estaba investigando a un expresidente de Paraguay".

Según Francisco Luis Correa, el fiscal Pecci estaba investigando al expresidente investigando. Foto: EL TIEMPO

'Se pusieron felices'

De nuevo, en al menos cuatro apartes del interrogatorio vuelve a salir a relucir el expresidente de Paraguay, cuyo nombre nunca suministró Correa Galeano.



Preguntado: "¿Indique qué información tiene de la persona que usted refiere como expresidente de Paraguay, presunto determinador del homicidio del fiscal Marcelo Pecci?".



Y Correa Galeano contestó: "Solo sé que Ramón y Andrés pedían fotos para mandársela al patrón de ellos que es un narco Paraguayo y a un amigo de ese narco que es expresidente de Paraguay al que el doctor Pecci lo estaba investigando, eso era lo que ellos decían".

Margareth Lezeth Chacón, procesada por el caso Pecci. Foto: Suministrada

Preguntado: ¿Manifieste si posterior al homicidio del fiscal Marcelo Pecci los hermanos Pérez Hoyos recibieron algún tipo de reconocimiento, mensaje o instrucción por parte de las personas que usted refiere como narcotraficante paraguayo y expresidente, presidios determinadores del homicidio del doctor Pecci?".



Y respondió: Ramón Emilio Pérez Hoyos y Andrés Pérez Hoyos me dijeron que el narco Paraguayo y el expresidente estaban muy contentos y que nos pensaban mandar una plata larga y que nos tenían para vueltas grandes porque la vuelta había sido un éxito, incluso me dijeron que en los días siguientes me avisaban para que yo viajara a reunirme con el patrón, es decir con el narco Paraguayo acá en Colombia

por Cúcuta o por la Guajira, pero en esos días me capturaron".



EL TIEMPO estableció que para algunos de los involucrados en el caso esta información era -hasta ahora- absolutamente desconocida.

