Caso Pecci: testigo habló de expresidente Horacio Cartes; abogado dice que es montaje

La audiencia de juzgamiento de la colombiana Margaret Chacón, por el crimen del fiscal antimafia Marcelo Pecci, el 10 de mayo de 2022 en una playa de Cartagena, se estremeció este viernes, 6 de octubre, por cuenta de la aparición del testigo estrella de la Fiscalía. Francisco Luis Correa.



Tal como EL TIEMPO lo había informado en primicia, Correa Galeano, el cerebro del crimen del Pecci, confirmó que los hermanos Pérez Hoyos le habían mencionado a un expresidente Paraguayo dentro de la trama. Pero esta vez dijo cuál nombre fue el que le dieron.

El capo paraguayo Miguel Ángel Insfran. Foto: Fiscalía de Paraguay

“El homicidio del doctor Marcelo Pecci viene por retaliación de que de pronto él en un tiempo atrás había detenido al hermano de este señor Insfrán Galeano, Tío Rico, y también muchas molestias por parte del expresidente de Paraguay Horacio Cartes (...). Lo que ellos me decían es que el doctor Marcelo Pecci les había metido preso a un hermano a cada uno, entonces que ellos con eso no se iban a quedar, tanto el expresidente como el señor Tío Rico fueron los que empezaron a planear y contactaron a los hermanos Pérez Hoyos y a la señora Margaret para llevar a cabo el homicidio del doctor Marcelo”, señaló Correa Galeano.



La mañana de este viernes el abogado de Cartes ya había reaccionado a la primicia de EL TIEMPO diciendo que no iba a salir a defender a su cliente porque en la noticia de este diario no había sido mencionado.



Paro hace un par de horas, cuando trascendió que Correa Galeano ya había hablado de Cartes, salió de nuevo a los medios.

Francisco Luis Correa Galeano. Foto: Policía Nacional

La reacción del expresidente

En el interrogatorio Correa Galeano menciona a un expresidente de Paraguay y a un ciudadano chino. Foto: EL TIEMPO

"Todas las hipótesis son válidas a partir de un testimonio tan traído de los pelos como este que acabamos de escuchar. No descarto absolutamente nada de que eso pueda ser cierto, tampoco afirmo que lo es y yo creo que el tiempo es un gran aliado así como cuando comenzó el ataque a Horacio Cartes, desde el gobierno de Mario Abdo, desde instituciones del estado paraguayo que posteriormente provocaron las sanciones de los Estados Unidos", señaló el abogado Petro Ovelar.



En expresidente Cartes también reaccionó a través de sus redes: "Inmensamente indignado por una acusación infundada, claramente montada con el afán de perjudicarme. Siempre tuve aprecio y admiración hacia el fiscal Marcelo Pecci y me duele ante su memoria y con su familia está terrible patraña. La justicia demostrará la verdad".

Inmensamente indignado por una acusación infundada, claramente montada con el afán de perjudicarme. Siempre tuve aprecio y admiración hacia el fiscal Marcelo Pecci y me duele ante su memoria y con su familia está terrible patraña. La justicia demostrará la verdad. — Horacio Cartes (@Horacio_Cartes) October 6, 2023

La Fiscalía colombiana le había entregado el dato de la mención de un expresidente a sus pares de Paraguay. Pero Manuel Doldán, fiscal de Asuntos Internacionales de ese país le dijo a radio ABC Cardinal que podría tratarse de un expresidente de Paraguay o de una cooperativa, porque el dato no era preciso.



En efecto, el alto funcionario señaló que la mención, revelada por EL TIEMPO, no tenía sustento.

