Cuatro horas después de que sicarios asesinaran en una playa de Cartagena al fiscal antimafia paraguayo, Marcelo Pecci, el pasado 10 de mayo, agencias federales ya tenían tres posibles móviles sobre los responsables del homicidio.



EL TIEMPO conoció en exclusiva las líneas de investigación que se están siguiendo en conjunto con las policías y fiscalías de Colombia y Paraguay. Y la primera pista señala a una organización terrorista internacional. De hecho, sin dar nombres, el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, confirmó la información.

Marcelo Pecci, un fiscal paraguayo especializado contra el crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Foto: Archivo Particular

"Por las características del crimen, que incluyó disparos en el rostro, creemos que se trata de una retaliación por una reciente investigación que Pecci hizo con la DEA y que golpeó a Hezbolá. Se trata de un grupo extremista que está hace tiempo en la región y en Colombia hay una célula", le dijo a EL TIEMPO una fuente federal.



Este diario estableció que el agente se refiere a la extradición del libanés Nader Mohamad Farhat, registrada en junio de 2019. El sujeto, requerido por la Corte Sur de La Florida, es procesado por lavado de activos vinculado a operaciones de narcotráfico transnacional.



Pecci trabajó esa investigación con agentes de la DEA y llegó hasta casas de cambio en las que la organización del extraditado movió 1 millón 338 mil dólares.



Este diario supo que investigadores indagan en cárceles de Estados Unidos si de allí salió la orden para eliminar a Pecci. Al parecer, hay un informante que está entregando datos sobre el tema.



"Si bien esta es una de las hipótesis más fuertes, la mafia actúa de manera reactiva y no se descarta que uno de los peces gordos de la reciente operación 'A Ultranza Py', en donde el fiscal incautó narcojets, barcos utilizados para traficar, y capturó a 25 personas, sean el origen del crimen", agregó la fuente en Miami.

Nader Mohamad Farhat fue extraditado a Estados Unidos en junio de 2019. Foto: Twitter Fiscalía de Paraguay

El otro posible móvil

Con esta foto, la pareja anunció minutos antes del crimen que iban a ser padres. Foto: Archivo Particular

Se trató de una investigación en la que participaron 12 fiscales, entre ellos Pecci, y en la que se ejecutaron 100 allanamientos para desbaratar una red criminal que tenía como pieza fundamental a José Insfrán, un supuesto pastor cristiano, y a su hermano, Miguel Ángel Insfrán, alias Tio Rico.



En su investigación, Pecci descubrió que había supuestos religiosos colombianos que visitaban a Insfrán en su iglesia en Paraguay.



En cuanto a los sicarios, no se descarta que se hubiera contratado a una banda local que conociera, no solo la ruta de llegada a Playa Blanca en donde estaba Pecci en su luna de miel, sino además las rutas de escape y el tiempo de reacción de las autoridades.





UNIDAD INVESTIGATIVA

