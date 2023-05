Con la condena de los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos como articuladores del crimen del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, algunos creen que, al menos en Colombia, se agotó la investigación por este crimen registrado el 10 de mayo de 2022.



Ambos tendrán que purgar 25 años de prisión por haber recibido cerca de 1.500 millones de pesos para pagarle a los sicarios que participaron en el asesinato ejecutado en las playas de Barú, en Cartagena.

Margareth Lizeth Chacón Foto: Suministrada

Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, narcos que coordinaron el crimen de Pecci Foto: Fiscalía

Poco antes de que se programara la audiencia en la que se leería su condena, ambos habían ofrecido, a través de su abogada de confianza, Yessica Troncoso que entregarían información relevante sobre el caso.



Incluso, el juez del caso, autorizó que se reunieran con el fiscal Mario Burgos para evaluar los datos con los que buscaban a cambio que se dejara en libertad a Margareth Lizeth Chacón Zuñiga. Esta última es la expareja de Andrés Pérez Hoyos.



Lo otro que estaban pidiendo es que se le brindara protección a Wilbert Geovanni Rodríguez Huezo, un salvadoreño de 47 años acusado de haber resguardado a la colombiana.



En febrero pasado un juez de El Salvador acusó formalmente a Rodríguez Huezo de colaborar con una estructura transnacional del crimen.

Este es el hombre que habría ayudado a Margareth Lezeth Chacón a esconderse de las autoridades. Foto: Suministrada

Hoy, por orden del juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlan, el hombre permanece en prisión por el delito de agrupaciones ilícitas.



Aún nadie sabe por qué estaban pidiendo la protección para este hombre, cuyo caso se mantiene bajo reserva en El Salvador al igual que su lugar de reclusión.



Lo concreto es que los hermanos Pérez Hoyos, al menos hasta ahora, no han entregado ninguna información relevante.



Lo único que se sabe de este hombre es que hacía importaciones de material a Estados Unidos desde su casa ubicada en la Urbanización Lamos, en San Francisco (San Salvador).

Pecci estaba casado con la periodista paraguaya Claudia Aguilera. Foto: Instagram: @aguileraclaudi

¿Lapsus?

Francisco Correa Galeano, presunto organizador del asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Foto: Archivo particular

No se descarta que en próximos momentos procesales los hermanos decidan soltar alguna información. Lo que sí quedó claro en la audiencia en contra de otros de los implicados -Francisco Luis Corre Galeano-, este entregó un dato relevante.



"No quiero volver a delinquir o hacerle daño a cualquier persona de cualquier nacionalidad. A la familia del doctor Pecci le pido mucho perdón, a mi familia y a mis amigos. No medí consecuencias de esto que hicimos, que yo participé con los hermanos Pérez, con la señora Margareth", dijo Correa Galeano.



Y agregó: "He demostrado colaboración con la Fiscalía para resolver este caso. Ya se ha podido ver que ha habido capturas en Colombia, Venezuela, Brasil. Yo espero que me tengan en cuenta el principio de oportunidad".



Con esa declaración Correa Galeano, está vinculando de manera directa con el caso, la captura en Brasil de Miguel ángel Insfrán, conocido con el alias de Tío Rico.

El capo paraguayo Miguel Ángel Insfran. Foto: Fiscalía de Paraguay

Aunque fuentes locales insisten en que el fiscal Pecci no estaba adelantando ninguna investigación en contra de Insfrán o de su entorno, ha llamado la atención de que uno de los asesinos de Pecci haya mencionado una captura en Brasil como parte de la investigación.



El poderoso narco Paraguayo fue capturado el 10 de febrero de 2023 en Villa Isabel, un barrio ubicado en las goteras de Río de Janeiro.



Un par de semanas antes EL TIEMPO había revelado que Francisco Luis Correa, le había dicho a los investigadores que el capo paraguayo involucrado en el crimen de Pecci estaba escondido en La Guajira, desde donde mueven cargamentos de cocaína los hermanos Pérez Hoyos.

