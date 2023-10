Caso Pecci: defensa de expresidente paraguayo se pronuncia tras revelación de EL TIEMPO

En Paraguay causó impacto la revelación que hizo hace 24 horas EL TIEMPO en torno al crimen del fiscal antimafia Marcelo Pecci, ejecutado el 10 de mayo de 2022 en una playa de Barú, en Colombia, cuando se encontraba de luna de miel.



Este diario tuvo acceso exclusivo a la totalidad de la información que entregó el llamado cerebro del asesinato, el colombiano Francisco Luis Correa Galeano, considerado el testigo estrella de la Fiscalía en este caso de carácter trasnacional.

Según uno de los interrogatorios de Correa Galeano, rendido el 30 de junio de 2022, pocos días después del crimen, uno de los hombres que lo contrataron para matar a Pecci (Ramón Emilio Pérez Hoyos) le dijo que la orden era de un narcotraficante y que también sabía del tema un expresidente de Paraguay.



En efecto, cuando se le preguntó por un ciudadano chino que sería el intermediario entre los autores materiales y los intelectuales, respondió: "Yo no lo conozco ni sé quién es, pero siempre que hablaba con Ramón y con Andrés ellos me hacían referencia al chino. Sé que es ciudadano chino, o asiático, ellos me lo referían como intermediario entre un narcotraficante de nacionalidad paraguaya y otro al que le decían el presidente —creo que es expresidente de Paraguay—, con los hermanos Ramón Emilio y Andrés Pérez Hoyos".



Y agregó: "(...) También me dijo que lo que pasaba era que ese fiscal se había metido con el patrón de Ramón, que es un narcotraficante paraguayo. Pero no sé quién es. También me dijo que el fiscal Pecci le había metido un hermano en la cárcel por cuatro años y que se la tenía montada a la familia en Paraguay. Ramón también me insistía mucho en que el fiscal Pecci estaba investigando a un expresidente de Paraguay".



El fiscal colombiano Mario Burgos intentó concretar el dato. Y si bien Correa Galeano lo repitió en siete ocasiones, señaló que lo único que sabía es que ese expresidente estaba siendo investigado por Pecci y que había celebrado con el mafioso su asesinato.

Francisco Luis Correa Galeano, testigo estrella del caso y cerebro del crimen. Foto: Archivo particular

Familia no sabía, funcionarios de Paraguay, sí



Francisco Bernate, abogado de las víctimas. Foto: Archivo Particular

La exclusiva de EL TIEMPO fue retomada por medios paraguayos y uno de ellos —radio ABC Cardinal— entrevistó a Manuel Doldán, fiscal de Asuntos Internacionales de ese país.



El funcionario empezó por admitir que la Fiscalía de Colombia sí les había entregado la información, por considerarla un hecho relevante. Pero que no avanzaron en el tema porque Ramón Pérez Hoyos no quiso colaborar con la justicia y Correa Galeano no tenía más datos: "Podía ser un expresidente de Paraguay o de una cooperativa".



Por ende, el alto funcionario señaló que la mención no tiene sustento.



La pista que podría aclarar a quién se refería Correa Galeano —además de Ramón Pérez— es qué expresidente estaba en la mira del fiscal Pecci.

En el interrogatorio Correa Galeano menciona a un expresidente de Paraguay y a un ciudadano chino. Foto: EL TIEMPO

El abogado de Horacio Cartes se pronunció

Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, narcos que coordinaron el crimen de Pecci y no accedieron a colaborar. Foto: Fiscalía

EL TIEMPO se comunicó con el penalista Francisco Bernate, apoderado de la familia Pecci, quien aseguró que se enteró por este diario de la mención de un expresidente: "No conocíamos esas declaraciones. Aquí hay un dato muy relevante y hay que saber qué fue lo que pasó".



Por su parte, ABC Cardinal contactó al abogado del expresidente Horacio Cartes y un reportero le señaló que, en su criterio, la información buscaba implicar al expresidente Horacio Cartes.



El penalista Pedro Ovelar le aseguró que, poco después de que la noticia de EL TIEMPO empezó a ser replicada, revisó la información y allí no se menciona al exmandatario: "Lo único que te puedo decir es que no se le menciona al expresidente Horacio Cartes. Dice la noticia que un expresidente tenía conocimiento. Yo no puedo para nada asumir una defensa ante una no acusación, el presidente no está señalado ahí y mal podría yo defender sobre lo que no se le ha acusado".



Y si bien dijo que no se debía desestimar ningún detalle, aseguró que consultó de inmediato y que Pecci no tenía proceso contra el exmandatario Cartes: "Con total certeza, no estaba investigando al expresidente, a sus empresas o a su administración".

Según Francisco Luis Correa, el fiscal Pecci estaba investigando al expresidente. Foto: EL TIEMPO

¿Qué sigue?

Margaret Lezeth Chacón Foto: Suministrada

Y cuando el periodista le preguntó sobre si el material se usaría para implicar a Horacio Cartes, el abogado Ovelar aseguró: "En el caso de Horacio Cartes y todo lo que pueda estar relacionado con él siempre estamos cuidando. Horacio es una persona muy relevante en el mundo político, muy apetecible para muchos intereses políticos y económicos y hasta te diría geopolíticos por el liderazgo que tiene en Paraguay y la posición de Paraguay en Suramérica. Lo que te puedo decir es que a él no se le menciona, de que es aprovechado para tirarle encima información que no se da o información que no se dijo, es un hecho".



La DEA ha estado al tanto de la investigación de este crimen, que implica a mafias de al menos cuatro países. Este viernes 6 de octubre sigue el proceso contra Margaret Chacón, una de las implicadas.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

