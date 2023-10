¿La DEA ya tiene rastro del expresidente mencionado en crimen de fiscal Pecci?

Desconcierto y temor. Esos fueron los dos calificativos que algunos allegados al proceso por el crimen del fiscal paraguayo antimafia Marcelo Pecci, usaron tras la revelación de EL TIEMPO sobre la mención de un poderoso político dentro del caso.



El crimen de Pecci se registró el 10 de mayo de 2022, en la Isla de Barú (Colombia). Y, aunque la mención del político paraguayo se produjo dos meses después, solo hasta ahora EL TIEMPO la revela abriendo una línea de investigación hasta ahora desconocida.

Francisco Luis Correa Galeano. Foto: Policía Nacional

En efecto, este diario obtuvo en primicia uno de los interrogatorios entregados por Francisco Luis Correa Galeano, el señalado cerebro del asesinato del fiscal antimafia, en el que menciona en siete ocasiones que un expresidente paraguayo estaba enterado del plan criminal.



"Me dijo que lo que pasaba era que ese fiscal se había metido con el patrón de Ramón, que es un narcotraficante Paraguayo. Pero no sé quién es. También me dijo que el fiscal Pecci le había metido un hermano en la cárcel por cuatro años y que se la tenía montada a la familia en Paraguay. Ramón también me insistía mucho que el fiscal Pecci estaba investigando a un expresidente de Paraguay", dijo Correa Galeano.

En el interrogatorio Correa Galeano menciona a un expresidente de Paraguay y a un ciudadano chino. Foto: EL TIEMPO

Los interrogantes

El testigo habló de que el expresidente y el narco paraguayo estaban felices por el crimen. Foto: EL TIEMPO

Marcelo Pecci. Foto: Archivo particular

Uno de los interrogantes que surge tras conocer los partes de la declaración de Correa Galeano revelada en primicia por este diario es, ¿por qué algunos de los involucrados en el proceso, desconocían que el denominado testigo estrella de la Fiscalía dentro de este caso se había referido de manera directa de un expresidente paraguayo en la trama?



Otras de las preguntas que surge es si ¿la DEA, agencia que ha participado en la investigación está al tanto de este dato, al igual que la justicia de Paraguay?



EL TIEMPO conoció que personas cercanas al fiscal Pecci que conocían de cerca los procesos que él venía adelantando en contra de poderosos narcotraficantes y políticos ya creen saber a quién se refiere el testigo Correa Galeano.



Incluso, es posible que en las próximas horas se le pida al fiscal colombiano Mario Burgos que entregue copia de esta ampliación de interrogatorio e información adicional sobre el tema que pueda tener la Fiscalía colombiana

Margareth Lezeth Chacón Foto: Suministrada

Para el viernes 6 de octubre está prevista la continuación del juicio de Margaret Chacón y es viable que tras la revelación de EL TIEMPO y la posible presencia de Correa Galeano como testigo estrella de la Fiscalía, se le pida precisar la información que tiene sobre el expresidente Paraguayo al que se refiere. y el cual -dijo- habría celebrado el asesinato de Pecci, junto con poderosos mafiosos.



Fuentes en Paraguay le entregaron a EL TIEMPO información sobre las indagaciones que se adelantan en contra de un exmandatario. Pero EL TIEMPO se abstiene de revelar el nombre hasta que sea oficialmente involucrado.

UNIDAD INVESTIGATIVA

